Referente a la estulticia:

Los viejos políticos de la centro izquierda deben dejar a los jóvenes organizar las cosas.

(esto se los digo como una mujer de 74 años, pensionada con una miseria, porque me robaron mis ahorros previsionales de la Caja de Empleados Particulares y me dieron un bono de reconocimiento de 125 pesos, en el año 1980, cuando me obligaron a cambiar de sistema, por planilla en la empresa).

Los viejos políticos ya demostraron que no fueron capaces ( o no quisieron) cambiar el sistema económico de abuso y expoliación que instalo la dictadura por mano de Jaime Guzmán y José Piñera .

El sustento de los viejos civiles en Chile se llama PENSIÓN por PENA.

El sustento de los uniformados se llama JUBILACIÓN por JÚBILO.

A si que por favor, los viejos políticos, váyanse a sus regias casas, dejen que entre aire nuevo y limpio al congreso y a la Moneda, con gente joven que aun tienen su corazón bien puesto.

Los viejos políticos, ya lograron que el primer gobierno de Bachelet se perdiera al no cambiar nada.

Y no empiecen de nuevo a maquinar, como sacar tajada a cambio de apoyar al Senador Guillier .