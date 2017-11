Este triste acto, que ha causado dolor y muertes, no merece ser celebrado, todo lo contrario, es motivo de condenas y rechazo. Sin embargo, la mentalidad y actitud militarista, colonial e imperialista de Gran Bretaña, no han cambiado. Lejos de reconocer su error -horro- y pedir disculpas por esta aberración jurídica, ética y humanitaria, hoy, junto a los opresores y favorecidos por esta Declaración, celebran y se congratulan.

Los legados del colonialismo británico solo han causado muertes y horror que perduran hasta nuestros tiempos. En todas las regiones donde han estado y colonizado, dejaron conflictos, guerras y destrucción, como Sudáfrica y el Apartheid, Palestina y el Sionismo, las guerras en India y Pakistán, el conflicto étnico en Chipre, Irak, Sudan, Nigeria – Biafra, y en muchas regiones de África y Asia.

En esta ocasión, representantes de organizaciones e instituciones palestinas en once países de América Latina, reunido en Santiago, enviaron cartas a las representaciones diplomáticas británicas en los países en el Continente, exigiendo al gobierno británico, disculparse y reparar los daños causados.

Copia de la carta enviada a embajadores británicos en Países latinoamericanos:

Santiago, 2 de noviembre de 2017

Excelentísima

Fiona Clouder

Embajadora de Gran Bretaña

República de Chile

Presente

De nuestra consideración,

Junto con saludarla, el motivo de la presente carta tiene por objetivo manifestar el sentir de las comunidades palestinas residentes en los países de América Latina y el Caribe, referente a la conmemoración del centenario de la Declaración Balfour.

Dicha declaración, emitida por el Gobierno de Su Majestad en 1917, potencia colonial en aquella época, prometía la creación de un “Hogar Nacional” en Palestina, a la Organización Sionista Internacional, afectando gravemente a la población de originaria de dicho país.

Esta aberración jurídica, política y sobre todo humana, en la cual una potencia extranjera, promete lo que no le pertenece, es la principal responsable de las guerras, y atrocidades que durante 100 años afligen a la región del Medio Oriente y en especial a Palestina, implicando un brutal acto de limpieza étnica y un sangriento conflicto que lleva ya un siglo de duración.

A su vez, es doloroso percibir que el Gobierno de Su Majestad, se jacte aún de sus atroces actos y hoy procede a “celebrar” los 100 años de esta declaración. En efecto, la premier británica Theresa May, lejos de reconocer este crimen y a lo menos disculparse por todas las atrocidades cometidas como consecuencia de la Declaración de Balfour, hace todo lo contrario y procede a “celebrar” junto al Premier israelí, desafiando el Derecho Humanitario y los intentos de una búsqueda pacífica, basada en la legalidad internacional para este centenario conflicto.

En este sentido, las organizaciones palestinas de América Latina y del Caribe abajo firmantes, solicitamos a Usted tener a bien expresar al gobierno de Su Majestad nuestros sentimientos de indignación por la actitud prepotente e inhumana exhibida por Gran Bretaña desde el momento que celebra como un logro un hecho desgraciado que ha significado el exilio de millones de palestinos, junto a la usurpación de sus tierras, una cruenta ocupación militar y las violaciones sistemáticas y diarias de los Derechos Humanos del Pueblo Palestino.

En tal efeméride, esperábamos de vuestro gobierno un sincero acto de disculpa por el gravísimo e irreparable daño causado a cinco generaciones de palestinos, tal como los sucesivos gobiernos de Alemania, posteriores a la Segunda Guerra Mundial lo hicieran con el Judaísmo. Por lo tanto, debemos expresarle nuestra profunda decepción por el hecho de que Gran Bretaña haya decidido celebrar esta declaración y, como agravante, en compañía de quien representa al victimario del pueblo palestino.

ARGENTINA

1. Casa Palestina

BOLIVIA

2. Juventud Árabe de Bolivia

BRASIL

3. Union Democrática Das Entidades Palestinas del Brasil

4. Sociedade Árabe Palestino Brasileira de Santa Maria

5. Sociedade Palestina, Brasília

6. Sociedade Árabe Palestino Brasileira de Porto Alegre

7. Sociedade Árabe Palestino Beneficente Do Brasil

8. Centro Cultural Árabe Palestino de Mato Grosso Do Sul

9. Comitê Catarinense De Solidariedade Com o Povo Palestino, Florianopolis

10. Centro Cultural Árabe Palestino Brasileiro de São Paulo

11. Sociedade Árabe Palestina de Corumbá MS

12. Comitê da Palestina Democrática

13. Centro Cultural Palestino Brasileiro do Rio Grande do Sul

14. Instituto Brasil Palestina

15. Movimiento Palestina para Todos

CHILE

16. Federación Palestina de Chile

17. Club Palestino

18. Comité Democrático Palestino

19. Grupo Palestina Libre

20. Unión General de Estudiantes Palestinos (UGEP)

21. Organización Solidaria con Palestina (OSP – UC)

22. Centro Árabe de Concepción

23. Juventud Chileno-Árabe por Palestina de Valdivia

COLOMBIA

24. Fundación Cultural Colombo Palestina

25. Asociación Damas Colombo Palestino

CUBA

26. Unión Árabe de Cuba

EL SALVADOR

27. Club Árabe Salvadoreño

28. Asociación Salvadoreña Palestina

GUATEMALA

29. Asociación Comunidad Palestina Guatemala

30. Asociación Árabe Guatemalteca

PANAMÁ

31. Cámara de Comercio Árabe Panameña

32. Comunidad Palestina de Panamá

33. Club Unión Árabe de Panamá

PERU

34. Instituto Cultural Peruano Palestino

VENEZUELA

35. Asociación Canaán

36. Asociación Al Nakba

37. Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina

*Fuente: Palestina Libre