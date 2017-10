RENUNCIA AL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE.

Atentamente, les envío las siguientes notas.

Edgardo Condeza Vaccaro Ex Secretario General del PS

ANTE LOS HECHOS: RENUNCIA.

A los 19 años comencé a militar en la JS. Luego de un tiempo de alejamiento conformamos el MIR.

Regresé al PS en el mes de Octubre del año 1973 un mes después del golpe militar-civil.

No he dejado de ser socialista. Este año, 2017, decidí no reinscribirme y renunciar a la militancia, después de 43 años, en el Partido Socialista de Chile por las siguientes razones:

El progreso de la humanidad solo puede explicarse por la existencia de principios, ideales, la ética, el humanismo y la esperanza.

La política tiene como propósito contribuir, en forma democrática y pacífica, a cambiar y mejorar el mundo en que vivimos en beneficio de: todos sus habitantes y del medio ambiente natural. En especial de aquellos que tienen más necesidades

En general, los principales dirigentes del PS no han actuado de acuerdo a la ética, los principios e ideales, han menospreciado las decisiones democráticas de sus congresos, la opinión de la inmensa mayoría de sus militantes y también de la ciudadanía.

Han contribuido a un enorme desprestigio de la política y a una crisis de su organización.

HAN CONTRIBUIDO A QUE CHILE, UN PAÍS RIQUÍSIMOS EN RECURSOS NATURALES, SEA UNA DE LAS NACIONES MÁS DESIGUALES

Y CENTRALISTA DEL MUNDO.

Los fraudes, la colusión, los abusos, las estafas actuales, el incumplimiento de promesas, la contravención de los acuerdos democráticamente alcanzados, la destrucción de nuestro medio ambiente, el financiamiento de las candidaturas por parte de las grandes empresas, la privatización de nuestros recursos naturales y monopólicos como el agua potable, el mar, el cobre, litio, red ferroviaria del norte, trenes de carga, carreteras, puertos, AFP, la concentración de los medios de comunicación, del sistema financiero, la despreocupación por la situación de los pueblos aborígenes, etc. han determinado que Chile sea uno de los países más centralista y más desiguales del mundo.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? ¿Qué canales institucionales tienen para expresarse?… Ninguno.

Desde hace más de tres décadas hemos venido insistiendo en la necesidad de incorporar la Democracia Participativa a la institucionalidad vigente en Chile.

1.– CONCENTRACIÓN DEL PODER. Lamentablemente, a diferencia de muchas decenas de países,* en Chile los cambios trascendentales para toda la nación tienen origen solo y exclusivamente en la Presidencia o en el Parlamento. El ciudadano, las organizaciones sociales solamente pueden pedir o requerir cambios a estos organismos y ellos deciden si se hace o no. Quedamos prisioneros de su decisión.

LOS GOBERNANTES, PARLAMENTARIOS Y DIRIGENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO HAN IMPLEMENTADO LO SIGUIENTE:

¡ No existe nada más descentralizador, democrático y participativo que EL PLEBISCITO NACIONAL CONVOCADO INSTITUCIONALMENTE POR LOS CIUDADANOS -con base en un cierto número de firmas- Y VINCULANTE!

Esto no es una reforma más. Constituye el procedimiento, la llave, que permite que los ciudadanos convoquen y decidan directamente sobre todos los temas que afecten esencialmente sus vidas y que a ellos les parezcan fundamentales.

Por ejemplo, realizar un plebiscito para consultar si se prohibe ejercer un cargo público a aquellas personas que tengan bienes o capitales en paraísos fiscales. **



2.– CONCENTRACIÓN DEL PODER. LOS GOBERNANTES, PARLAMENTARIOS Y DIRIGENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO HAN IMPLEMENTADO LO SIGUIENTE: VOTO PROGRAMÁTICO. Al inscribir sus postulaciones, los candidatos tengan el deber de inscribir sus propuestas programáticas en el Servicio Electoral.

3.– CONCENTRACIÓN DEL PODER. LOS GOBERNANTES, PARLAMENTARIOS Y DIRIGENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO HAN IMPLEMENTADO LO SIGUIENTE: REVOCATORIA de las Autoridades, Representantes, Elegidos por la Ciudadanía, cuando ellas resulten corruptas o incapaces o no cumplan sus promesas electorales. Como existe en: Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos de N. América, Ecuador, Egipto, México, Palau, Perú, Rusia, Suiza,… En algunos países existe hace más de un siglo.

4.— CONCENTRACIÓN DEL PODER. PRIMARIAS, ELECCIÓN POR LA CIUDADANÍA. Cuando en el partido exista más de un candidato para el mismo cargo de elección popular, la candidatura debe definirse con participación de la ciudadanía: realizando elecciones Primarias, Abiertas, entre los candidatos Residentes de la región correspondiente, Simultáneas (para todos los P. Políticos), Obligatorias y Vinculantes, (PARSOV).

Existe un candidato que tiene el record: ha postulado en 6 zonas electorales distintas.

5.— CONCENTRACIÓN DEL PODER EL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y REGIONAL PARTICIPATIVO: Los Ciudadanos, deciden y controlan directamente la ejecución de un porcentaje del presupuesto municipal que se refiere a la inversión en los barrios, la comuna y en la región. De este modo se da transparencia, se fiscaliza el uso de los recursos públicos y se invierte mejor en las necesidades que la propia comunidad considera prioritarias.

6.— CONCENTRACIÓN DEL PODER. REELECCIÓN DE LAS Y LOS REPRESENTANTES (SERVIDORES PÚBLICOS). Hacer efectiva la alternancia en el poder y regulando las reelecciones. Un período para Intendente elegido, alcaldes, concejales y diputados. Senadores porque duran 8 años no deben reelegirse.

Actualmente existen parlamentarios que han cumplido 27 años en el Congreso y nuevamente se presentan para ser elegidos.

7.– CONCENTRACIÓN DEL PODER. No es conveniente que en una misma persona se concentren los cargos de Diputado o Senador y a la vez, esta misma persona, sea una autoridad unipersonal del Partido Político, por ejemplo Presidente del Partido.

Ambas son funciones muy importantes que requieren tiempo completo y dedicación exclusiva.

8.– CONCENTRACIÓN DEL PODER. Los territorios de los distritos, de las circunscripciones, el salario (sugerimos que sea la media de los funcionarios públicos) y gastos de los parlamentarios deben ser definidos por comisiones especiales. No por los propios interesados.**

9.—CONCENTRACIÓN DEL PODER. LOS GOBERNANTES, PARLAMENTARIOS Y DIRIGENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS terminaron con la obligación que existía: de ser RESIDENTE en la Región correspondiente para ser candidato. Hay un record: un candidato actual se ha presentado en 6 distritos o circunscripciones distintas.

10.– CONCENTRACIÓN DEL PODER. NUEVA CONSTITUCIÓN. Consideramos que el procedimiento más democrático es: una ASAMBLEA CONSTITUYENTE.

Atenta y cordialmente:



Dr. Edgardo Condeza Vaccaro

HUMANISMO ÉTICA CAMBIO

Ex Secretario General del Partido Socialista de Chile.

edgardocondeza@vtr.net 998867508

*EL PLEBISCITO, REFERÉNDUM existe en: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Córcega, Costa Rica, Chechenia, Chipre, Crimea, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Eritrea, Escocia, Eslovenia, España, Estados Unidos de Norte América, Eslovaquia, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gales, Grecia, Guatemala, Honduras, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Mauritania, México, Moldavia, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Palau, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, República Checa, República Dominicana, Rumania, Rusia, Sudáfrica, Sudán del Sur, Suecia, Suiza, Tailandia, Timor Oriental, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela, etc.

**En Noviembre del 2012 junto a la elección presidencial hubo 178 PLEBISCITOS, sumado los de 39 Estados. Por ejemplo, en Alabama se planteó a los electores la siguiente pregunta ¿Si el salario de los Legisladores debe ser igual a la media de los sueldos del Estado? En Nebraska directamente se pregunta por subir la asignación a sus parlamentarios de 12.000 dólares anuales a 22.500 dólares (la renta per cápita media en Nebraska con datos del censo de 2010 era ligeramente superior a 25.000 dólares).

En EEUU, el día de la elección de parlamentarios de Noviembre del año 2010 se realizaron 159 PLEBISCITOS. 43 de ellos fueron por petición de los ciudadanos. De los 159, tres preguntaban si se convocaba a una Convención Constituyente para el estado. En el estado de California cada 10 años se rediseñan los distritos legislativos: se preguntaba si este rediseño lo hace la legislatura o una comisión especial. Diario Financiero 2 Noviembre 2010.

EN EEUU JUNTO A LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL AÑO 2016, hubo 154 PLEBISCITOS. En 2016, se certificaron 162 medidas a votación en 35 estados . (Durante todo el año) De estas medidas, 71 fueron puestos en la boleta por los ciudadanos a través de peticiones de firmas… En 4 estados: Arizona, Colorado, Maine y Washington se consultaba si se subía el Salario Mínimo: esto se aprobó en los 4 estados. En Dakota del Sur: En un Referéndum se rechazó disminuir el salario para los trabajadores menores de 18 años de edad. En el Estado de Oregón se aprobó: aumentar los impuestos para las empresas con “ventas que superan los 25 millones de dólares”.

Eli Watkins , Holly Yan , CNN http://cnnespanol.cnn.com/2016/11/09/ademas-de-la-presidencia-que-votaron-en-estados-unidos/#0 9 noviembre, 2016 y El Mercurio 10 Nov. 2016. ****BALLOTPEDIA La enciclopedia de la Política Americana. https://ballotpedia.org/Ballot_Measures_overview

** En ECUADOR: Junto la elección presidencial y legislativa el 19 de Febrero de este año 2017 se realizó un una consulta popular conocida como “Pacto Ético”. “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?” 55,12% de los ecuatorianos aprobaron esta prohibición.