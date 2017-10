“Siento una mezcla de rabia y frustración por ver lo que está pasando en Chile. Veo todo de cabeza, violento. Escucho un lenguaje que quisiera desterrado de nuestras conciencias, siento que hay una herida profunda, muy profunda. Gente que sigue pensando que hablando fuerte y poniendo la pata encima es suficiente. Espero que no sea así. Que este sea el principio de un cambio que se ha demorado ya más de 200 años. Un nuevo Chile”, escribía en su blog Mariano Rosenzvaig en diciembre de 2012, mientras cursaba un master en Educación en la Universidad de Cambridge.

El profesional expatriado

Rosenzvaig tiene mucho para que a la vista de cualquiera pueda ser considerado un arquetipo del profesional exitoso en los tiempos que corren. Sociólogo, 40 años, volcado a uno de los grandes temas de interés público. Trabajó en la Subsecretaría de Educación durante el primer Gobierno de Bachelet. Luego, en 2009, fue seleccionado por el sistema de Becas Chile, a través del cual financió su posgrado en Reino Unido. Ciclista urbano, fanático de Bob Dylan y The Rolling Stones, siempre tiene un buen disco a mano y es consumidor de poesía. Escritor aficionado.

“No sé si a Chile volveré igual como me fui. En Europa dejo muchas cosas, y me llevo también otras. Una promesa bajo la piel. Un puñado de goles. Un desafío superado. Un montón de lugares que ya no son desconocidos. Un montón de ideas, proyectos, sueños, amigos”, continuaba el posteo de 2012, cuando Roszenvaig destacaba como jugador de hockey y fútbol en equipos de la universidad. Es hincha de Lanús, el equipo del barrio donde creció en la provincia de Buenos Aires y que fue campeón del torneo argentino el año pasado, luego de algunas temporadas peleando el ascenso.

Rosenzvaig es un expatriado, llegó con su familia a Chile en 1990 con 14 años. Hijo del sicólogo Roberto Rosenzvaig, referencia habitual en los medios para hablar de sexualidad y especialista en terapias de pareja. Su hermano Pablo también es sicólogo, pero es más conocido como DJ.

Al regreso de su beca en Reino Unido, trabajó como director del programa Explora de Conicyt, según figura en el portal Gobierno Transparente, desde el 15 de abril de 2013 hasta el 14 de abril de 2016. El 3 de marzo de 2014 asume como director de Educación en la Corporación de Desarrollo Social de Providencia. Aunque en la página municipal, donde se anuncia el comienzo de sus funciones, consignan que su trabajo anterior fue en Conicyt.

Todo este tiempo, Mariano Rosenzvaig estuvo ligado a la política partidista a través de Revolución Democrática, la alternativa para militar que escogieron muchos profesionales jóvenes como él en la Universidad Católica, primero como movimiento y luego como partido político desde mayo de 2016. Aunque el diputado Giorgio Jackson es uno de los líderes más conocidos, Rosenzvaig es uno de los cuadros “históricos” cercanos al actual candidato a diputado Miguel Crispi.

Lo que dijo la Contraloría

Pero la experiencia de Rosenzvaig en Providencia lo acerca a la “vieja política”, un concepto con el que probablemente no quiera estar asociado.

Un informe de Contraloría fechado el 27 de septiembre confirma las irregularidades en la Corporación de Desarrollo Social de Providencia durante la gestión de Josefa Errázuriz. Particularmente la auditoría se refiere al uso de dos fondos emblemáticos para el mejoramiento de la educación pública. La Subvención Escolar Preferencial (SEP) y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). Por eso la alcaldesa Evelyn Matthei incluyó a Rosenzvaig, director de Educación, entre los denunciados en una querella por malversación. Una copia del informe fue enviada también al Ministerio Público.

La Contraloría revisó desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016. En este período se determinó que existen recursos sin utilizar correspondientes a la Subvención Escolar Preferencial y el Fondo de Apoyo para la Educación Pública Municipal que ascienden a $ 893.190.226 y $ 1.850.729..894, los cuales no se encuentran disponibles en las cuentas corrientes (…) ambas del Banco Santander, respectivamente”, dice el informe.

Algo que llamó la atención en julio de este año, cuando se conoció un preinforme y que ahora la auditoría final confirma, es que “se constató la existencia de gastos improcedentes que no se ajustan a las áreas de financiamiento del programa FAEP, correspondientes a la compra de tarjetas GIFT CARD, cajas de regalo para el personal de la entidad corporativa, fiesta corporativa anual’, vestuario, juguetes: por un monto total de $ 151.209.959. Esta Entidad Fiscalizadora al igual que el punto anterior, remitirá copia de este informe y de los antecedentes respectivos, al Ministerio Público, para los fines pertinentes”, consigna el texto.

Aunque la Contraloría envió estos antecedentes al Ministerio Público, no habla en su informe de delitos. Pero sí de serios desórdenes administrativos.

“La Corporación tampoco cuenta con manuales de operación y contabilidad en los departamentos dependientes de la Dirección de Administración y Finanzas, a saber, contabilidad, tesorería, presupuestos, adquisiciones, rendición de gastos, personal y remuneraciones (…) no cuenta con inventarios actualizados de los bienes adquiridos por los establecimientos adscritos a la Subvención Escolar Preferencial, ya citados, conforme a lo establecido en el Manual de cuentas para la rendición de recursos públicos destinados a educación de 2015”, determinó el informe.

En el texto también se detalla que “el proceso de conciliación de los saldos contables no se efectúa en forma periódica, así como tampoco considera el análisis de los ítems conciliatorios, a saber, giros o cargos del banco no contabilizados por la entidad, depósitos y/o abonos del banco, no contabilizados en la entidad, cheques caducados, entre otros; aspectos que no permiten acreditar y tener una seguridad razonable respecto de los saldos contables registrados”.

El impacto en la coalición

“Se advirtió –especifica el informe– que los documentos que respaldan los egresos por las erogaciones de los programas SEP y FAEP –facturas y/o boletas del programa–, no son inutilizados una vez cursado el pago, lo que podría conllevar a una eventual duplicidad de dicho trámite o ser empleados indebidamente en la rendición de otros programas”, puntualiza el informe entre otras múltiples observaciones contables, como algunos egresos sin firma o timbre de autorización, en la auditoría que supera las cien páginas.

A pesar de que públicamente ha habido un “tibio” respaldo a la labor de Mariano Rosenzvaig, a nivel interno reconocen que los cuestionamientos a la división de la cual estaba a cargo el sociólogo son “gravísimos” y que no han sido abordados de buena manera por parte de la directiva liderada por Rodrigo Echecopar.

Rosenzvaig es reconocido como uno de los principales cuadros técnicos del lote denominado como “pantalones largos” al interior de RD, parte del cual fue convocado por el Gobierno de Michelle Bachelet a ser parte del Ministerio de Educación. Desde la interna del nuevo partido político aseguran que Gonzalo Muñoz, Miguel Crispi y Paulo Paredes han intentado “levantar una coordinación para defender” a Rosenzvaig. Aunque desde este sector, afirman que la principal preocupación en estos momentos son las campañas a diputados y no hay mucho tiempo para dedicarse a la política interna del partido.

Esta defensa no habría tenido buena recepción entre el grupo llamado “los terceristas”, quienes lideran al partido de la mano del dirigente estudiantil de la PUC, Rodrigo Echecopar, lo que le habría costado una serie de críticas por parte del grupo más de centro de RD. Todo esto, en medio del silencio de Rosenzvaig. “Él no ha dicho nada, es un fantasma”, indican desde el sector territorialista.

Desde Revolución Democrática recalcan que son tres los militantes que tuvieron un trabajo más activo y preponderante en el municipio de Providencia, durante el periodo de Josefa Errázuriz: Nicolás Valenzuela Levi, Sofía Valenzuela –quien es candidata a Core por Providencia– y Rosenzvaig. Agregan que ninguno de los tres ha respondido oficialmente a los cuestionamientos de Contraloría, aunque se encontraban a la espera de que se emitiera el informe completo, ya que “en julio solo se conocieron extractos de la investigación”, añaden desde el partido de Giorgio Jackson.

Por otra parte, señalan que Josefa Errázuriz, “la principal responsable política de lo ocurrido, les dio la espalda y ahora apoya al candidato de la DC, Nicolás Muñoz”, lo que tensionaría aún más a las bases del partido.

Pero existe un grupo que defiende la labor de Mariano Rosenzvaig y desde donde afirman que los fondos fueron invertidos en educación, que “pueden existir errores en la rendición, pero aquí nadie se llevó plata para la casa”, y que todo correspondería a una jugarreta de la derecha para perjudicar al Frente Amplio y en específico la candidatura de Jackson por el distrito N° 10.

El conflicto por el informe de Contraloría y la querella presentada por la actual administración de Providencia, añade un ingrediente más al tenso clima al interior del partido. A pesar de que la mayoría de los bloques internos de RD están centrados en la última patita de las campañas parlamentarias, los constantes cuestionamientos al rol de la directiva y en específico a Rodrigo Echecopar se han mantenido.

En el último mes han circulado una serie de cartas que señalan como “débil” la capacidad de conducción de Echecopar, además de criticar su supuesta falta de diálogo, misivas que terminaron por convocar a un comité evaluador de la labor del presidente del partido y su directiva.

Desde dos sectores de RD plantean que la actual directiva ha tenido un mal desempeño, razón por la que estaría “tambaleando”. Agregan que Rodrigo Echecopar “no tiene carácter, no ha defendido al partido” y que, además, tuvo una mala negociación de cupos parlamentarios, fue en “extremo generoso”. Esto, se suma a la crisis vivida por la pugna por el distrito N° 10 y el factor de Alberto Mayol. “Ese manejo de crisis es el que más le ha costado a Rodrigo”, aseguran desde RD.

Por el momento no se ha oficializado una situación de investigación interna en RD, aunque sostienen que de haber un fallo adverso en la querella, Rosenzvaig deberá responder ante el Tribunal Supremo del partido, lo que podría terminar hasta en su salida. Una posibilidad que se ve lejana, debido a que se hace hincapié en que los militantes y el partido no pueden cargar con una mochila que “no es propia de RD”, sino que responde a la administración de un municipio, por parte de una alcaldesa que nunca fue militante.

La distancia del Frente Amplio

A pesar de que el conflicto de Rosenzvaig es vox populi al interior del frenteamplismo, aún no se ha conversado en los espacios formales de la fuerza emergente, tampoco ha sido tema al interior del comando presidencial, pero de todas formas ven con preocupación los alcances que pueda tener, sobre todo en la campaña a diputado de Giorgio Jackson.

Temen que de una u otra forma esto pudiera afectar la capacidad de sacar un segundo diputado por el distrito, además de que pudiera golpear a RD y, junto con ello, obligar a la colectividad a pasar por un proceso de relegalización.

Al respecto, Alberto Mayol dice que, mientras no tenga todos los elementos presentes, “no emitirá juicios”. El sociólogo explica que “en su momento le pedí a la gente de RD que me diera más información respecto al tema, ya que podía salir. Ellos me prometieron que me iban a enviar un documento, el que aún no ha llegado, pero espero que llegue pronto”.

Agrega que “si en un tiempo prudente no hay ni una referencia, uno tendrá que hacerse una opinión basado en lo que dice la Contraloría”. En la misma espera se encuentran las fuerzas pertenecientes a la Mesa Política del Frente Amplio, aunque desde el espacio reconocen que, si la información es verídica, será un “balde de agua fría para el proyecto”.

Por otra parte, para un sector del FA, este sería un “verdadero balazo en los pies” para la conformación del nuevo bloque. Aunque apuntan que en este caso no se habla de robo y que tampoco “es equiparable al conflicto entre el dinero y la política que se ve en el duopolio, esperamos que RD pueda transparentar y aclarar la situación a la brevedad”.

Como sea, no todo es tan malo para Mariano Rosenzvaig. Su nombre está entre los seleccionados por Becas Chile para cursar un doctorado en Cambridge, según los resultados aparecidos a mediados de junio.

*Fuente: El Mostrador