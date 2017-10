La petición de Cheyre a la Vicaría de la Solidaridad que terminó con la renuncia de una integrante del directorio

Antecedentes históricos:

Carta a Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad por “apoyo” a Cheyre

Red Ciudadana DDHH

Santiago de Chile, 12 de julio de 2017

Señor

Javier L. Egaña Baraona

Director

Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad

Señor Egaña:

Junto con saludarle, por medio del presente precisamos exponerle una situación que involucra a la institución en la que Ud. participa como Director, a nuestro juicio, de extrema gravedad.

El diario “El Mercurio”, en su edición del día domingo 9 de julio recién pasado, informó que la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad entregó al general (R) Juan Emilio Cheyre una constancia de “buena conducta”, en base a antecedentes que desconocemos, la cual, seguramente, él utilizará para ser incorporada a los procesos que enfrenta por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar.

Francamente, no podemos sino manifestar nuestro dolor y asombro ante este hecho, puesto que la Fundación aparece emitiendo esta constancia, relativa al comportamiento de un represor de la dictadura como bueno.

Ante esta situación, nos preguntamos por qué la Fundación, continuadora de la labor de la Vicaría, creada para defender y proteger a las víctimas, y que nunca había tenido una actuación de éste tipo, ha incurrido en este comportamiento. Los motivos que justificaron la elaboración de esta constancia por parte de la institución los desconocemos, y precisamos saber cuáles fueron ellos. En tal sentido, le solicitamos, formalmente, que nos informe acerca de este hecho. Esperamos una respuesta que aclare esta situación que, de por sí, es alarmante y grave.

Como familiares de víctimas de las horrorosas violaciones de derechos humanos de la dictadura, que Ud. y quienes trabajan en la Fundación conocen o conocieron, nos sentimos con todo el derecho de exigir esta respuesta. La situación de miles de familias, respecto de quienes aún no conocemos la Verdad acerca de lo ocurrido, hace casi imposible comprender este gesto con un general (R), que se encuentra actualmente procesado. Mediante dicho documento avalan su comportamiento previo, calificándolo de bueno, lo que seguro será utilizado por su defensa, en el marco de los procesos judiciales seguidos en su contra.

Nunca antes supimos de gestos de este tipo. Es peligroso equiparar así a las víctimas, siempre clamando Justicia, con los victimarios. Es imposible. Y Ud. o antes bien, Ustedes, con el documento que reprochamos, han dado un giro en ciento ochenta grados a vuestra histórica labor, reconocida mundialmente, trizando la confianza que antes depositamos en la Fundación.

Nosotros, señor Egaña, depositamos nuestra confianza, nuestras propias vidas en el Cardenal Raúl Silva Henríquez, y cientos de sacerdotes, monjas y laicos que defendieron, sin dudar, la dignidad del ser humano. Usted, Ustedes, han faltado a un compromiso ético, histórico, y han roto la esperanza que nos ha mantenido en pie, siempre dignos, por décadas.

Ante esta situación, desde nuestra posición de inclaudicable defensa de los nuestros y, por ende, de preservar la Memoria para hacer un país mejor, le exigimos una respuesta que aclare estos hechos y a la brevedad.

Atentamente,

RED CIUDADANA DE DERECHOS HUMANOS

Francisco Ugás T. Francisca Celedón B. Gloria Cruz D. María Lucía Villavicencio C. Teresa Valdés E. Sylvia Castillo A. MaryAnn Beausire A. Jose Miguel Enríquez W. Isabel Ropert C.

Con Copia a:

Cristián Precht B.

Gustavo Villalobos S.

Enrique Pallet.

Alvaro Varela W.

Javier Manterola. Sacerdote.

*Fuente: RedCiudadana

La petición de Juan Emilio Cheyre que desató un quiebre inédito en la Vicaría de la Solidaridad

The Clinic Online 01 Octubre, 2017

“políticamente fue incorrecto. La opinión pública va a creer que estamos limpiando la imagen de Cheyre, aunque somos una institución que tiene credibilidad por la información que tenemos y por eso colaboramos con los tribunales y apoyamos a las víctimas. ¿Qué haces tú cuando ves que no tienes nada que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos. No tengo ningún testimonio de personas que digan que él torturó”, indicó la secretaria ejecutiva de la institución, María Paz Vergara.

En agosto del año pasado el ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre llegó en compañía de su abogado, Jorge Bofill hasta la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad para pedir información respecto a si su nombre figuraba en los registros de la institución que lo vinculen a causas de violación a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Pinochet.

Según consigna Reportajes de La Tercera, su solicitud entregada a la secretaria ejecutiva del organismo, María Paz Vergara, desató un quiebre interno inédito debido al resultado de dicho escrito, así como también por pasar por algo a algunos miembros del directorio.

Vale decir que dicha petición del general (r) que fue procesado por su participación como teniente en el regimiento Arica de La Serena en el marco del Caso Caravana de la Muerte, buscaba reforzar en un futuro ante la justicia que el papel que desempeñó se basaba básicamente en un rol administrativo.

Pues bien, Vergara admitió que reaccionó sorprendida, pero que Cheyre, “en honor a la verdad, tenía el derecho a preguntar”. Fue así como tras digerir el hecho, decidió consultarle al presidente del directorio, Javier Luis Egaña, quien dio luz verde a la petición.

El problema fue que el nombre de Cheyre no apareció cuando los encargados de documentación lo buscaron en los archivos referidos a víctimas de la dictadura, información que fue enviada a Cheyre.

“En nuestro registro no aparece su nombre en relación a lo consultado ni existe ningún antecedente que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos en cualquiera de sus formas”, dice el documento.

Lo complicado de la situación es que el ex uniformado sí aparece en al menos 5 informes relativos a fallos de la institución vinculado a Consejos de Guerra de 1973. Allí firma sentencias contra reos del regimiento arica por “ocular armas y explosivos”, “agitación política” y “persona ejecutada”.

Es así como se puede decir que el error radicó en que se buscó el nombre de Cheyre en la base de datos ordinarios de víctimas, y no así en las sentencias donde sí aparece.

En ese sentido, Vergara aclara que “políticamente fue incorrecto. La opinión pública va a creer que estamos limpiando la imagen de Cheyre, aunque somos una institución que tiene credibilidad por la información que tenemos y por eso colaboramos con los tribunales y apoyamos a las víctimas. ¿Qué haces tú cuando ves que no tienes nada que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos. No tengo ningún testimonio de personas que digan que él torturó”.

De acuerdo a La Tercera, varios miembros del directorio expresaron su molestia por no ser considerados en la decisión de entregarle información a Cheyre, ya que traerá consecuencias inimaginables para la Vicaría. De hecho la ex vicepresidenta de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, decidió renunciar de manera indeclinable a su cargo en el directorio.

El resto del directorio hizo sus reparos y concluyeron no entregar información al solicitante, sino que sólo a tribunales.

“Si usted viene a mi casa y me pregunta: ¿Usted tiene algún documento que encuentra que Bernardo O’Higgins atrapó a las tropas argentinas? Y yo le digo que no tengo ningún documento y le doy esa respuesta. Eso no quiere decir que O’Higgins no haya hecho otra cosa. Eso fue lo que pasó. Nos enviaron la carta y nos encontraron de improviso. Fue un simple error de procedimiento”, dice el miembro del directorio, Javier Manterola.

Vergara añade que “yo no me meto en la interpretación ni lo que quiso Cheyre, porque eso es problema de él. Yo solo puedo decir lo que respondí, y si hubiera sido cualquier persona y no Cheyre, hubiese respondido igual”.

Desde diferentes organismos han expresado su molestia por lo ocurrido. La presidenta de la Red de Ciudadanos por los Derechos Humanos, Sylvia Castillo indicó que “no tenemos una visión desde el rencor, ni desde la rabia, simplemente manifestamos nuestro sentir. Nos hirió saber que se le entregaba un documento así a un señor que todo indica que va a ser procesado. Nunca lo concebimos así, siempre concebimos a la Vicaria de la Solidaridad como los paladines en la defensa de los derechos humanos”.

“Cómo no se va a ocupar el documento que da cuenta que el archivo más importante de derechos humanos que hay en Chile sostiene que no hay vínculos de causas de derechos humanos con el general”, señalaron en la defensa de Cheyre.

Vale decir que en el caso Cheyre corre el riesgo de recibir una pena efectiva de 10 años.

*Fuente: The Clinic

La petición de Cheyre a la Vicaría de la Solidaridad que terminó con la renuncia de una integrante del directorio

El general (R) junto a su abogado visitaron la Vicaría de la Solidaridad para pedir la revisión del archivo jurídico de la fundación para ver si su nombre figuraba en alguna denuncia que lo vinculara a crímenes de Derechos Humanos durante la dictadura militar con el fin de construir su defensa jurídica en el caso que lleva adelante el ministro Mario Carroza.

Por El Desconcierto / 01.10.2017 @eldesconcierto

Todo comenzó cuando Juan Emilio Cheyre visitó las oficinas de la fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad junto con su abogado Jorge Bofill para pedir la revisión de los registros históricos del Archivo Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad para ver si había algún antecedente, queja o denuncia que relacionara al ex general de ejército en el periodo comprendido entre 1973 y 1990.

Este hecho es descrito en el reportaje de F. Velásquez y M. J. O’Shea y L. Ayala y cuenta cómo la petición de Cheyre generó un quiebre en el directorio de la fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos.

El caso es inédito debido a que es la primera vez que un militar pide antecedentes sobre su participación en casos de derechos humanos. Esto tenía por intención construir la defensa jurídica del ex general para enfrentar las denuncias de varios testigos que lo acusan de ser cómplice de los homicidios ocurridos en 1973, mientras era teniente del Regimiento Arica, según consigna La Tercera.

Cabe recordar que el ministro Mario Carroza procesó a Cheyre por homicidio calificado reiterado. Mientras que la defensa del general en retiro argumenta que en ese momento él solo era un teniente en labores administrativas en los juicios marciales que se hicieron en el regimiento y que derivaron en los asesinatos.

El presidente del directorio, Javier Luis Egaña, proporcionó la autorización para el pedido del general (R),mientras que el resto del directorio de la fundación no fue consultado. Sin embargo, el hecho fue conocido con posterioridad y generó diversas reacciones.

De esta manera, los encargados de la documentación de la Vicaría de la Solidaridad buscaron el nombre del ex comandante en jefe en los archivos que contienen información sobre las víctimas de la dictadura militar.

El documento emitido por la Vicaría señala que “en nuestro registro no aparece su nombre en relación a lo consultado ni existe ningún antecedente que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos en cualquiera de sus formas”. Este documento era importante para la defensa de Cheyre puesto que es un certificado oficial de una organización emblemática de la defensa de los derechos humanos que señala que el general en retiro no está en los registros de la institución

No obstante, el nombre de Cheyre aparece en otros documentos que corresponden a fallos de los Consejos de Guerra en La Serena que ocurrieron en octubre de 1973. El error se pudo cometer porque los encargados del archivo buscaron en la base de datos ordinarios donde era poco probable que apareciera el nombre de Cheyre en los documentos. Mientras que en los archivos que resguardan las sentencias figura el nombre del ex comandante en jefe del Ejército.

El resto del directorio manifestó su molestia frente a este hecho y todo desembocó en la renuncia de la ex vicepresidenta de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda.

La defensa de Cheyre señaló que el documento lo utilizarán en la defensa de la causa del general (R) ya que sería una “prueba de descargo” en favor del ex uniformado. En enero, el ministro Carroza dictará la sentencia en el caso donde Cheyre arriesga una pena efectiva de 10 años.

*Fuente: El Desconcierto

El quiebre en la Vicaría por el caso Cheyre

Autor: F. Velásquez y M. J. O’Shea y L. Ayala

La emisión de un certificado al general (R) Juan Emilio Cheyre -en el que se establece que su nombre no figura en el Archivo Jurídico de la Vícaría de la Solidaridad vinculado a delitos por violaciones a los DD.HH.- generó una soterrada disputa en la emblemática entidad, gatilló la renuncia de uno los integrantes de su directorio y la revisión de los protocolos para la entrega de información.