Memoria, justicia y reparación

El reconocimiento se inscribe en una serie de iniciativas que ha realizado la comunidad universitaria, como la desclasificación de los sumarios de la dictadura, y fue anunciado a la comunidad universitaria y el país en el marco del acto conmemorativo de los 44 años del golpe de Estado.

“Que no mueran las multitudes, que no nazcan los corvos acerados, que nadie cante, que vida quemada, que esperanza muerta, que vuelta a la nada, que fin. No escupan los caños su polvo mineral y homicida, que la sangre permanezca en sus canales circulares. Que ningún presidente diga: ‘estas son mis últimas palabras’”, declamó el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Roberto Aceituno ante cientos de personas que se congregaron en el Patio Domeyko de la Casa Central para ser parte de una nueva conmemoración del aniversario del golpe de Estado.