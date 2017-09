Pero el dato preocupante es el vínculo de Israel con el negocio de la seguridad y la militarización en un país asediado por una “guerra contra las drogas” (léase: Iniciativa Mérida en continuidad con el Plan Colombia) que ha resultado en una guerra contra todo tipo de disidencia y alternativa que amenace aunque sea “tímidamente” al orden/caos imperante. Israel, además de suministrar drones, también vende armas a la SEDENA. Solo en el año 2011, mediante el Fideicomiso para Equipo Militar, México compró armamento por 4 mil millones de pesos a varias empresas entre las cuales se encuentra la israelita Weapon Industries, Ltd.• La empresa israelí Elbit Systems Ltd también fue contratada el año pasado para el servicio de mantenimiento de un dron “Hermes 450”, adquirido años atrás.

En junio de 2017 se supo que varias instituciones del gobierno mexicano espiaron a periodistas, activistas de derechos humanos, incluyendo al grupo internacional que investigó la masacre de estudiantes en Ayotzinapa. La empresa mexicana Balam Seguridad privada S. A. de C. V. y su subsidiaria Tech Bull con conexiones con la compañía israelí NSO fueron las intermediarias para venderle al gobierno mexicano el malware “Pegasus”, de la empresa israelí NSO, según informó The New York Times.•