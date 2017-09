Recordamos de hace unos días la imagen de la funa realizada por una amplia comunidad cristiana en la catedral de Osorno. En la Iglesia se supone que hay comunión y diálogo entre todos los seguidores de Jesús. Si hay un problema, llévenlo a la comunidad. La comunión y el diálogo suponen, en principio, una buena comunicación y si es cara a cara, escuchando antes de hablar y hablando con palabras fraternas no como los del señor a sus súbditos, mejor. Tras más de dos años de conflicto, estas dos cartas que publicamos, manifiestan que no solo no hay comunión sino que no hay comunicación siquiera. Son documentos escritos y cruzados que acabamos de recibir de Opción por los Pobres. AD.