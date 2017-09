#ConfesionesUC6121 (Deber moral leerla)

“Vengo a confesar que soy egresada de Comercial y me tiene abatida lo de la compañera de segundo. No esperen un argumento racional. Vengo a desahogar mi rabia. En volá con este texto muchos se van a ofender. En volá no. No me importa. No tengo nada que perder. Será largo, si no quieren pegarse la paja sigan para abajo.

Estoy frustrada. Muy frustrada. No puedo creer lo que pasó. No la conocía, pero de seguro alguna vez la vi caminar por ahí. Que duros se ven los humanos por fuera, que sensibles parecen ser por dentro. No fui de su generación, soy bastante más grande. Pero me tiene brutalmente frustrada. Me frustran tantas cosas que no sé cual es la más importante o menos. Intentaré a explicar este estado, insisto no esperen racionalidad. Estoy mal. Brutalmente mal. Se suicidó tomando cianuro. Cianuro. Cianuro. Cada vez que lo pienso, pasa un hilo de agua gélida por mi espalda. El cianuro te intoxica las celulas y te deja el cerebro sin oxigeno. En 1´ pierdes la conciencia. En 1 hora ya estás muerta. Qué gráfico, se mató en la Universidad de la cual habían eliminado. Eso detonó todo.

Padecía una fuerte depresión. Qué hace nuestra CATÓLICA Universidad con los alumnos qué están pasando por momentos difíciles? Los manda a la UAP. Si te consigues una psicóloga (antes del 2030) que te atienda más de 15´ y no te diga que tienes que congelar (hecho por el cual se te niega el derecho a la UAP) te ganaste el Kino. Los psiquiatras son la misma historia. No te rajan, 15´ y para afuera. Te ven triste? Ah sí, tenís depresión. Te damos 16 sesiones y un par de recetas. Se acaban las 16 sesiones? Te echamos. Depresiones muy severas? Atiéndase por afuera. Lo digo porque yo lo vi. Lo viví. Me atendí ahí. También pensé en suicidarme, en acabar con todo. No podía más. Probablemente me faltó la valentía de ella.

Sánchez, se te están suicidando los alumnos y tú seguí webiando con los fetos. Me importa una raja tu objeción de conciencia. El semestre pasado fue un compañero de Construcción. Hace unos años un compañero de Derecho. Qué hace la FEUC con esto? Porque no se dejan de webiar con jugar a ser políticos. Alguna FEUC se va a preocupar de sus estudiantes, antes de la sociedad en general. Sus estudiantes están primero. Después todo lo demás. Hay tantas cosas internas por mejorar y siguen webiando con la “agenda nacional”.

La decisión de la compañera se detonó porque la habían eliminado de la Universidad. Sé que el suicidio es multifactorial. No soy weona, también lo pensé. Pero se terminó suicidando porque la echaron. Cuál es la política en estos casos? Las unidades académicas se preocupan de ser cuidadosos al eliminar a sus estudiantes? Sé como se manejan las cosas en Comercial. Todo lo académico lo maneja la Nora. Le importa un pico lo que le pase al alumno. Yo lo viví. El es obstáculo más grande que viví en mi etapa. Tuve qué mostrar certificados qué no existían para bajar mi carga académica. Sólo me los aceptaron porque venían de la UAP. Qué pasa con el otro alumno? Al que no aceptaron en la UAP? Me cuestionaron todo. No querían creer que tenía una depresión terrible que no me dejaba levantarme en la mañana. Todos en comercial saben lo terrible que es tratar con la Nora. Lo saben los CAAE para pedir permiso para hacer un carrete, el consejero académico para ayudar a los alumnos, lo saben los profes. Te lo dicen, “y eso se ve con la Nora, y tú sabí como es la Nora”. Te lo dicen hasta en la secretaría. “Eso lo ve la Nora, y tú sabí cual va a ser la respuesta”. Yo lo ví, yo lo viví.

Dicen que los profesores son los más preocupados de la Universidad por sus alumnos y su salud mental. Yo tuve clases con la Fosco. Humilló a una amiga en su clase, todo el semestre. La humillaba porque preguntaba cosas que a su juicio eran no preguntables. Dicen que se preocupan de sus alumnos, pero un famoso profesor de ni siquiera se preocupó de ver mi examen al recorregir. No las vio. Le importo nada si echarme o no ese ramo, hubiera sido la gota que habría detonado mi suicidio. Ni siquiera se dio el tiempo de hacer una raya diciendo “no sube”. No, no se preocupan de sus alumnos. Tuvieron a un profe de Contabilidad, con asperger, que se reía sarcásticamente cuando sus alumnos se equivocaban al contestar en voz alta en clases. No mientan más.

Preocúpense de sus alumnos, se están suicidando. Dejen de tapar el sol con un dedo. Es hora de cambiar las políticas de la Universidad. La malla de comercial es la más antigua de las Universidades “buenas”. Sobrecargada de créditos que sólo aportan en stress al alumno. Nada de contenidos. Solo estres. Yo lo vi, yo lo viví.

Una amiga me contó que lo único qué hubo hoy, fue un mail y una misa. Un miserable mail y una misa (que se hace siempre). Cuándo falleció un ex decano (una noticia terrible, no confunda las cosas) se suspendió el Lunes DE LA SEMANA DE PRUEBAS. Se suspendieron todas las pruebas. Hoy, nada. NADA. Se mató una compañera y mucha gente ni siquiera se enteró. Se mató en la facultad donde luchó, luchó y cayó vencida.

Compañera, le mando un salud a la distancia. Una lagrima en su descanso. Muchos estuvieron igual que usted. Muchos que no dieron el paso. Maldito paso. Maldita enfermedad que aparece cada tanto, nublando la vida de muchos. Maldita enfermedad de nacimiento que te acompaña hasta la muerte.”

– “Sánchez, se te están suicidando los alumnos y tú seguí webiando con los fetos”. Que tremenda frase para una tremenda confesión. Pensaban que 13 Reasons Why era solo una serie? Abran los ojos.

