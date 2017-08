Los altos mandos militares y el Gobierno venezolano aseguraron hoy haber repelido el alzamiento de un grupo rebelde contra el presidente Nicolás Maduro, que tuvo lugar en el Fuerte Paramacay, una base militar del centro del país. Según las autoridades hay un muerto, un herido grave y siete detenidos, entre ellos el líder de la sublevación.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, emitió una declaración en la que señaló que en la mañana se produjo un “ataque terrorista de tipo paramilitar en contra de la 41° Brigada Blindada del Ejército Bolivariano”, ubicada en Valencia. Admitió los rebeldes lograron sustraer armas del fuerte.

El incidente se conoció luego de la difusión en redes sociales y varios medios de un video grabado supuestamente en la 41° brigada, en el que un hombre que se presenta como capitán se declara en “rebeldía” contra Maduro y exige un “gobierno de transición”. “Nos declaramos en legítima rebeldía (…) para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Aclaramos que esto no es un golpe de Estado, esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional”, afirma el hombre que se identificó como Juan Caguaripano.

Sin referirse a Caguaripano, el ministerio de Defensa sostuvo que el supuesto desertor es un “oficial subalterno que hace tres años fue separado de la institución por traición a la patria y rebelión” y que huyó a Estados Unidos. Caguaripano estaba adscrito a una brigada contra el secuestro y la extorsión y es fugitivo desde 2014, según el diario El Nacional.

“La referida acción fue ejecutada por un grupo de delincuentes civiles portando prendas militares y un primer teniente en situación de deserción. Los mismos fueron repelidos en forma inmediata por el personal adscrito a la precitada unidad superior, practicándose varias detenciones, incluyendo la del referido oficial subalterno (Caguaripano). Parte del grupo logró sustraer algunas armas y están bajo intensa búsqueda por parte de organismos de seguridad del Estado”, señaló Padrino en un comunicado.

El ministro restó importancia al hecho, indicando que “no es más que un show propagandístico, una entelequia, un paso desesperado” que “forma parte de los planes desestabilizadores y la conjura continuada”. Por su parte, el comandante del Ejército general Jesús Suárez Chourio informó que el episodio dejó un muerto y un herido de gravedad. “Fue dado de baja uno de ellos (los atacantes) y uno que fue gravemente herido”, señaló el jefe militar en un video desde el destacamento. Tras sofocar a los rebeldes, la Guardia Nacional Bolivariana reprimió a un centenar de personas que se acercó al cuartel para expresar su apoyo a los sublevados.

Desde Caracas, el presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, pidió al gobierno de Maduro “saber la verdad” sobre lo que sucedió esta madrugada en Valencia. “Queremos saber la verdad, que no nos vengan con cuento chino, que no nos vengan con una cacería de brujas, que no nos vengan a culpar a quienes queremos simplemente en Venezuela la vigencia de la democracia”, exigió Borges en un foro titulado “Encuentro en defensa de la Constitución” y organizado en un predio de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas.

