Miércoles, 19/07/2017

Para este martes pasado los jerarcas de la MUD no llamaron a trancazos ni a acciones violentas. Lo declararon día de asueto. Pero un grupo de enajenados mentales, inducidos por el dinero y la droga no obedecieron la orden, y se dedicaron a cometer hechos violentos y criminales. Uno de esos actos, repudiables por cualquiera persona de mediano raciocinio, tuvo lugar en Lecherías. Allí quemaron a una persona y la golpearon hasta quitarle la vida. Allí quedó tendido boca abajo en medio de la calle, mientras dos violentos y deshumanizados drogadictos le pegaron con un palo al cuerpo inerte del hombre, y le tiraron piedras. Esa acción, jamás vistas en nuestra patria, hasta hoy, quedó registrada en un video.



Video que no ven los Rectores chimbos y chimbas del pasado 16 de julio, al servicio del golpe de Estado en marcha. Video que no ven los ex presidentes lacayos que vinieron a insultar al gentilicio venezolano. Video que no ve el señor ni Rajoy, ni la señora Merkel. Video que no ve tampoco algunos presidentes como Santos, Macri, Temer, y el resto de mandatarios que practican la genuflexión ante el amo imperial, hoy en manos de un loco, como lo es Trump. Video que no llega a los ojos de la Fiscal. O mejor dicho de la señora que dejo, desde hace rato, de ser la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela para convertirse en una alcahueta más de este tipo de hechos y de aliada de la MUD.