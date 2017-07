Triste y anunciado final para la otrora poderosa democracia cristiana chilena. Su Presidenta y candidata presidencial, senadora Carolina Goic, ha llamado hoy a la derecha, que ha resurgido poderosa tras su “primaria” de ayer, para que se sume a su solitaria campaña presidencial.

Un día después que el líder de la derecha, ex Presidente Sebastián Piñera obtuvo la nominación, de toda la derecha política y económica chilena, para las presidenciales de fines de este año triunfando sobre otros dos candidatos de su sector, la senadora DC dijo que ella “abría las puertas” a todo derechistas que no se sientan representados por el ex Presidente Piñera.

Goic parece no darse cuenta que toda la derecha chilena acudió ayer domingo a las urnas votando un total de 1 millón 400 mil chilenos y eligiendo a su candidato, mientras ella no es capaz de convocar a acto público alguno porque ni se acerca ni a la décima parte de los que ayer acudieron a votar por Piñera.

Según todos los pronósticos de los que entienden del fracaso político de Bachelet, de la coalición gobernante y de cada partido de ese sector, será muy difícil que a fines de este año derroten al candidato de la derecha elegido ayer y el que cuenta con una base de más de un millón cuatrocientos mil votantes que le dieron su respaldo.

Triste rol está jugando la democracia cristiana chilena que no hace mucho, bajo el liderazgo del ex Presidente Patricio Aylwin, se puso al frente de la coalición no para abrirle las puertas a la derecha que gobernaba con Pinochet, sino a los perseguidos y a quienes Pinochet les había encarcelado y muertos, mientras saqueaba el erario público anulándole sus derechos a los más pobres.

Hoy, la DC chilena olvida definitivamente su compromiso con los más pobres.

Su líder, su Presidenta, la misma que no quiso ir a una “primaria” con los otros candidatos de centro y de izquierdas para elegir al candidato de toda la coalición, es la que llama a los “viudos y viudas” de una derecha inexistente: aquella derecha que no estuvo con ninguno de los tres candidato que disputaron la previa, incluyendo al ex Presidente Sebastián Piñera.

Toda la derecha está, desde ayer, con Piñera. La senadora Goic olvidando todo lo que hizo y significó la democracia cristiana para luchar junto a todo el pueblo, por la justicia, los derechos humanos y la paz hoy da la espalda a aquello y llama a los descontentos de la derecha para que se sumen su hipotético y frustrante idea de futuro que dice representar.

Si fuera sólo la candidata de la DC chilena podría hasta pensarse que sólo está buscando votos. Pero, ocurre que es la Presidenta del Partido que encabezó el retorno a la democracia y la lucha política contra Pinochet y, por ello, se supone que habla a nombre de toda la colectividad cuando se arrodilla para implorar los votos de la derecha.

Esta historia no puede sino tener un triste final. Con un partido con el 5 o 7 por ciento de los votos y pretendiendo ser “la bisagra” que decida los rumbos que vaya tomando un futuro gobierno.

Triste final. Quizás sólo el ruto de un análisis político de unos pocos dirigentes que se apoderaron definitivamente del PDC chileno. Un proyecto que nacerá muerto, pero, que servirá para que unos pocos con “el timbre y la campanilla” del PDC sigan usufructuando de una pequeña cuota de poder.

No es primera vez que la DC arrastra “carros de cola”. Antes, para otras presidenciales, también recogía a grupitos de derechas pretendiendo que le daban un “aire” de pluralismo y apertura. Pero, parecían “golondrinas que no hacen verano”. Hoy parece que se trata de atraer a algunos con más cara de aves carroñeras de la política que de golondrinas.

Triste final para un partido que fue la esperanza de miles de chilenos cuando representó los ideales del cristianismo en la política.

-El autor, Senén Conejeros, es Periodista

*Fuente: Conejeros