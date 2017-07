Estimados amigos, si les preocupa lo que pasa en Chile, háganse cargo de difundir estos graves hechos:

En el año 2006 Codelco le aportó casi US. 10 mil millones al Estado Chileno, con el precio de un poco más de US. 3 dólares la libra de cobre y explotando sólo menos de 1/3 del cobre chileno (28%). Hoy, según las palabras del Ministro de Hacienda, señor Valdés, solo le aportará US. 850 millones de dólares al fisco. La explicación única es, “debido a la baja del precio del cobre”, pero eso, es solo una pequeña parte de la verdad, entremedio está la conformación de una sociedad de Codelco con Mini-metal, la minera China y en el paraíso tributario de las Bermudas, una sociedad de fantasía con la que Codelco realizó contratos para venderle a 1 dólar 16 la libra de cobre, mientras estuvo a US.3, 50 y hasta US.4, 50 la libra de cobre. La diferencia entre el valor real y el establecido en ese contrato (1,16 la libra de cobre), se partiría por mitad. Colosal estafa tributaria al figurar vender cobre a menos precio del real. El compromiso de venta por parte de Codelco llegará hasta el 2021, con ventas a ese valor de US. 1,16. Ésta maniobra, más las ventas de futuro, que estaban prohibidas en Codelco, a raíz del Davilazo, es hoy y hasta el 2021, lo que le significará las fantásticas perdidas a Codelco por más de US. 14 mil 500 millones de dólares y crecientes hasta el cumplimiento total de ese corrupto, inicuo, no necesario e irresponsable contrato con la minera China. ¿Dónde están las platas de ese contrato?, ¿A quién benefició?, ¿Dónde está, por último, el 50% de las diferencias que recibiría Codelco por esas ventas por debajo del precio real de mercado? Aun así, son tales las ganancias en el cobre, que Codelco le aportará, con toda la corrupción a sus espaldas, los US.850 millones de dólares al Estado Chileno que ha señalado el Ministro de hacienda señor Valdes, por cierto, muy por debajo de los US 10 mil millones de dólares del 2006 y otros parecidos, hasta antes de ese contrato.

Con un espíritu solo “de cajero”, el ministro Valdés ha señalado que ésta es una de las causas por las cuales no se podrá financiar el total de la gratuidad en educación estatal, y hasta el momento, no ha hecho ni una referencia ante esta corrupción notoria y gigantesca, donde el fisco percibe menos de US.14 mil 500 millones de dólares.

¿Pero donde la estulticia es rayana en lo inverosímil?, es cuando a reglón seguido, agrega que la menor recaudación fiscal, es en gran parte, a que Codelco, debido a la baja internacional del precio del cobre, aportará solo los US.850 millones y la otra, en que las Trasnacionales de cobre en Chile, disminuyen el aporte privado de las multinacionales del cobre, a solo US.30 millones. Él no ha dicho que el sector privado, nacional e internacional, explotan más de los 72% del cobre chileno, es decir explotando más de los 2/3 de nuestro cobre, aportan, 29 veces menos que la empresa Estatal Codelco, que solo explota menos del 28% de nuestro cobre y además, aún a pesar de toda la corrupción descrita en Codelco. Para peor, nadie podrá imaginarse siquiera, a cuanto asciende el verdadero saqueo de las multinacionales del cobre en Chile. Se los aclaro, alcanza, desde el 2005 a esta fecha, a más de US. 200 mil millones de dólares. Al Ministro Valdés, le preocupa que no podamos financiar la educación gratuita y completa y no las verdaderas causas de la disminución en el cobre de los ingresos fiscales y que si se corrigiese esta enorme anomalía, podría financiar no solo la educación completa, sino varias otras falencias que tiene a Chile como el campeón de la desigualdad en el Planeta, pero él solo ha señalado que el fisco recibirá una muy menor recaudación fiscal. ¿Porque el señor Ministro Valdés no se ha preocupado de la verdadera causa de esta enorme disminución de recursos estatales, tanto en Codelco, como la situación aún más grave, la del sector privado en el cobre, que supera con creces la explicación de los recientes menores recursos fiscales, que según él, solo correspondería, a la baja internacional de cobre y no, lo que es algo más grave y profundo y no coyuntural a la reciente baja internacional del cobre?.

Cuando se habla de encadenamiento productivo, por los economistas de las trasnacionales en el cobre y hablan profusamente de darle mayor valor agregado a nuestro cobre, plantean mil explicaciones, según algunos, muy importantes, pero en ningún caso la principal, como lo es darle el verdaderamente valor agregado a nuestro cobre, al menos en lo esencial, fundiendo y refinándolo en Chile. ¿Cuánto pierde Chile por no hacerlo? Actualizando lo señalado por el ex Ministro de Minería Alfonso Dulanto y en su libro, Carlos Tomic “El Cobre es Chileno y debe ser Fundido y Refinado en Chile”, nuestro país pierde más de US.3000 millones cada año y alrededor de 20 mil puestos de trabajo, entre directo e indirecto. Los pierde y lo señalo de manera concreta, entre flete falso, por el 50% de nuestro cobre enviado al exterior como una sub-materia prima, sin siquiera fundir ni refinar en Chile, como es la exportación solo como concentrado de cobre. Los fletes de concentrado, llevan, además una cantidad indeterminada de cobre ya que nadie del Estado fiscaliza los despacho y sus contenidos (hoy no existe fiscalización, como lo demuestra en su libro el ex-supervisor de aduanas, don Rolando Castillo) se ha desarmado la fiscalización Aduanera, además la del Banco Central, la de Cochilco por los despachos del concentrado de cobre, al punto que se ignora los verdaderos contenidos de cobre y sus valiosos sub-productos que en él van contenidos, como el oro, la plata, el molibdeno, el azufre y 34 metales de muy alto valor comercial y estratégico que ellos tienen. Según un estudio muy serio, del economista Manuel Riesco y Cenda, Codelco explica el 20% de sus utilidades, solo por la venta de los subproductos contenidos en él concentrado. Por tanto, no le damos le damos ningún verdadero valor agregado a nuestra principal riqueza y al ministro de Hacienda esto no le preocupa. Premeditadamente no fiscalizamos los embarques de esta sub-materia prima de cobre, que son los concentrados de cobre que enviamos al exterior, por eso además que e manera increíble, se han llevado un porcentaje mucho mayor de cobre declarado en Chile a Cochilco, por la nula fiscalización de los embarques, que solo “voluntariamente” les permitimos declarar, que se llevan los valiosos sub-productos de manera gratuita, que alcanzan repito: a un 20% de las utilidades que obtienen las empresas del cobre, pagamos nosotros, además a empresas de seguros y fletes relacionadas con ellas, tasas altas por embarques, que contienen cercanos a los 2/3, solo a material de desecho, rocas y humedad. Para esto tampoco hay una explicación, no solo del ministro de Hacienda, sino del de Minería y el de economía. Esta es la verdadera CORRUPCIÓN, mucho mayor que los casos de Soquimich y Penta.

Sabían UDS. que China y Japón le están disputando a Chile el primer lugar de productor de cobre mundial, pero sabrán que Japón no tiene minas de importancia en ese país y que la producción China en su territorio es aún poco significativa. Solo por los concentrados chilenos han alcanzado en el comercio internacional, entre el 2º. Y 3er lugar respectivo y es, por la fundición y refinación de nuestro cobre. Qué clase de patriotismo es aquel de favorecer a los competidores de Chile, en desmedro de nuestro país.

Todos sabemos la relación de los medios de comunicación con los grupos económicos, debido a su financiamiento. ¿Es esta la causa, que estos antecedentes que son semi-públicos, que están a la vista, no se den a conocer para informar a la opinión ciudadana? Si no se quisiera aceptar mi opinión, ¿Por qué no se ha considerado la opinión de Manuel Riesco, de Cenda o la del doctorado de la U. Católica y asesor en la Cepal, don Felipe Correa, él ha escrito hace poco dos artículos muy relevantes en esta materia, Uno sobre el cobre con las palabras del Ministro de Hacienda y el otro sobre la necesidad de darle un valor agregado, exigiendo que todo nuestro cobre sea fundido y refinado en Chile. (Ciper)

Ultima noticia, estamos llevando a cabo un estudio sobre las exportaciones de cobre concentrado, en aparecerían 3 millones de Tons. de cobre chileno sin explicación, sin que haya sido declarado desde Chile, pero como proveniente de nuestro país, en las estadísticas internacionales y que determinarían que el concentrado Chileno que se envía al exterior, sería mucho mayor que el declarado. Esto nos es noticia para ningún medio de comunicación en Chile.

Attme. jorgelavanderoi@yahoo.es