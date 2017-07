Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales convocan a marcha para el 28 de julio y piden salida de Comandante en Jefe del Ejército

Bajo el lema La impunidad respecto de los crímenes del pasado, garantiza las injusticias de hoy, distintas entidades y personas, agrupados en la Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, convocaron a una marcha para el próximo viernes 28 de julio, a las 18:30 horas, desde Plaza Italia.

La convocatoria expresa que “las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por la Dictadura cívico-militar no son un problema del pasado. Para poder instalar el modelo actual de explotación capitalista en nuestro país, se tuvo que asesinar y hacer desaparecer a más de tres mil chilenos y chilenas, al mismo tiempo que encarcelar, torturar y exiliar a cientos de miles más”.

Según indicó Higinio Espergue, presidente del directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, “los pilares fundamentales que hoy sustentan este sistema injusto, como las AFPs, las leyes laborales, la falta de educación y salud gratuitas y de calidad, la Constitución del ‘80, las privatizaciones de empresas estatales, el tribunal constitucional, la explotación y depredación de los recursos naturales, entre otras, sólo fueron posibles gracias a la instauración de la violencia y el terror militar”.

Agregó que la impunidad respecto de los crímenes de la dictadura no garantizan la justicia de hoy, lo que se evidencia claramente en las recientes declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército, general Humberto Oviedo; y que la única forma de oponerse a ella es movilizándonos con fuerza para exigir el respeto absoluto a los Derechos Humanos.

En relación a estas mismas declaraciones y a los motivos de la convocatoria de la marcha, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), señaló que el problema de los Derechos Humanos de ayer y de hoy es la impunidad de las violaciones cometidas. Indicó que “el Ejército de Chile ha realizado un encubrimiento y un pacto de silencio, en dar la verdad sobre los crímenes cometidos, como en la situación de los prófugos de la justicia”.

Manifestó que como agrupaciones de Derechos Humanos le piden al gobierno que le solicite la renuncia al Comandante en Jefe del Ejército, por vulnerar con sus declaraciones, el rol no deliberante que le corresponde a la institución, aspecto que fue avalado por el Ministero de Defensa, José Antonio Gómez.

Agregó que la convocatoria no sólo se centra en las violaciones pasadas, sino en lo que la impunidad ha permitido y que se refleja, por ejemplo, en la desaparición del joven mapuche de 16 años José Huenante, o en el crimen de Nelson Quichillao.

Los convocantes manifestaron finalmente, al momento de solicitar permiso en la Intendencia Metropolitana para la marcha, que esta tarea de lucha contra la impunidad no es sólo una reivindicación de familiares y víctimas, sino de todo el mundo social y popular, pues entendemos que el respeto a la vida y los derechos de las personas es la base fundamental para una sociedad democrática y libre.

Organizaciones y personas que adhieren a la convocatoria:

Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)

Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi

Corporación Memoria Lonquén

Londres 38, Espacio de Memorias

Fundación Víctor Jara

Corporación La Serena 16 de Octubre

Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas

Comunidad Ecuménica Martin Luther King

Corporación 3 y 4 Álamos, un Parque por la Paz, la Memoria y la Justicia

Corporación Memoria Borgoño

Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad

Comisión FUNA

Comisión Ética Contra la Tortura

Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS)

Corporación Mutual Bautista Van Schouwen Vasey

Centro de la Memoria La Monche, Concepción

Brigada Salvador Allende (BRISA)

Asociación Mutual Ex Presas y Presos Políticos del MIR y la Resistencia Popular

Sitio de Memoria Fuerte El Morro Talcahuano

Sitio de Memoria Ex Nido 20

Agrupación de Usuarios Prais de Conchalí

Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC)

Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH)

H.I.J.@.S

Red de Sitios de Memoria

Agrupación por la Memoria Histórica Providencia, Antofagasta

Javiera Olicares, Presidenta del Colegio de Profesores

Daniel Andrade, Presidente de la FECH

Javiera Reyes, ex Vicepresidenta de la FECH

Francisco Ugás, abogado de Derechos Humanos

Marcelo Tapia Valenzuela, abogado coordinador Equipo Jurídico AFEP

David Osorio, abogado Equipo Jurídico AFEP

Eduardo Contreras Mella, abogado de Derechos Humanos

Alberto Espinoza Pino, abogado de Derechos Humanos

