Desde el año 2014 hemos venido denunciando irregularidades en el Proyecto El Mauro de Minera Los Pelambres, propiedad de la familia Luksic.

En numerosas ocasiones hemos denunciado estas irregularidades e incumplimientos al Consejo de Monumentos Nacionales, organismo encargado de velar por la integridad del Patrimonio. Este organismo nunca ha investigado en serio y nunca encontró irregularidades.

Cono los mismos antecedentes entregados al CMN, otros organismos si han detectado irregularidades y han aplicado sanciones:

Informe Nº 19 de la Contraloría 6 de abril de 2006.

Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que señala que el proyecto El Mauro nunca debió ser aprobado.

Dictamen de la Contraloría General de La Republica del 26 de diciembre de 2012, que declara ilegal el traslado del parque rupestre desde Monte Aranda al Fundo Tipay.

Dictamen de la Contraloría General de la República de 23 de agosto de 2010 que sancionó a los arqueólogos Gonzalo Ampuero, Gastón Castillo y Cristian Becker, junto con la Directora de la DIBAM de la época Sra. Nivia Palm.

Informe de la Contraloría General de la República del 31 de mayo de 2012 que comprueba graves irregularidades y ordena un sumario interno en el Consejo de Monumentos, el que nunca se realizó.

Dictaminen de la Superintendencia de Medio Ambiente del 7 de febrero de 2014 que multa a la minera con aproximadamente con 2 millones de dólares por violaciones a la RCA 038.

Fallo de la Corte Suprema de 4 de julio de 2013, que entre otros declara que el tranque El Mauro: El tranque “constituye una amenaza a la integridad física y psíquicas de los habitantes de Caimanes, que esta Corte está llamada a proteger”.

Algunos de estos fallos no se concretan porque la minera distribuye dineros por doquier, a abogados, personas naturales, platas para campañas, empleos para autoridades y otros

Con fecha 4 de julio de 2017, la Superintendencia de Medio Ambiente, mediante Ordinario Nº 1584 da cuenta de la Res. Exenta Nº 602 del 23 de junio de 2017, a través de la cual tuvo por acreditado el pago de la multa impuesta a Minera Los Pelambres en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio Rol D-011-2013. Demuestra que nuestras denuncias están bien fundadas.

Las multas fueron por lo siguiente:

Infracción UTA Violaciones a l RCA 038 de 2004 A1 1841 No construir parque rupestre con anticipación A2 135 No habilitar sala exhibición objetos campesinos. A3 33 No habilitación de sala de arqueología A4 122 No edición de libro de arqueología de El Mauro y Monte Aranda A5 122 No reedición libro arqueología Cuncumén A& 73 No elaboración de folletos y trípticos

2.326 Total UTA (unidad tributaria Anual)

1.302.560.000 Total Pesos

¿Esto no sale en las noticias?

Pero aún faltan 5 nuevas denuncias con violaciones a la RCA, es decir esto deja claro que las otras denuncias por dejar morir un bosque, por no mantener calidad y cantidad de agua para Caimanes, por no construir campamento minero en El Mauro, por no construir alcantarillado en Caimanes, por llevarse las piezas arqueológicas a La Serena debiendo haberlas expuesto en Monte Aranda… debieran terminar en fuertes sanciones.

Tantas violaciones a la Resolución de Calificación Ambiental reiteradas y graves, de acuerdo a la ley debieran terminar con la revocación del permiso de construcción. Es lo que solicitamos a la Superintendencia del medio Ambiente en reunión el 28 de junio .

Esperamos que la SMA apique la ley y por fin se detenga este tranque, antes que ocurra una desgracia, hay que desactivar esta bomba de tiempo.

-El autor, Patricio Bustamante Díaz, es Investigador en Arqueoastronomía

NdR piensaChile: Agregamos un video, que si bien es antiguo, explica detalles del porque y desde cuando lucha el Pueblo de Caimanes por sus derechos, contra la arbritariedad y brutalidad de la familia Luksic y la actitud de tolerancia increíble de las autoridades de gobierno, que no es capaz de defender los derechos de los ciudadanos de ese valle.