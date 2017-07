El Frente Polisario avisa reiteradamente a los sucesivos gobiernos españoles que de seguir sin implicarse en la solución del conflicto del Sáhara Occidental puede tener consecuencias negativas para la antigua metrópoli,una vez que el pueblo saharaui alcance la independencia que en su día, hace más de 40 años, no le propició España.

Los gobiernos de España, ahora el del Partido Popular, siguen en su declaración general de apoyo a una “solución justa, duradera y mutuamente aceptable”, pero sin implicarse más y haciendo seguidismo de la postura francesa, alineada con Marruecos, en los organismos internacionales.

El Gobierno de Mariano Rajoy, como antes lo hizo el de José Luis Rodríguez Zapatero, no se pronuncia sobre las continuas violaciones de los Derechos Humanos en la excolonia española que invadió Marruecos, aunque afecten a ciudadanos españoles, como ocurrió el 25 de junio de 2017 con las hermanas Daidad y Khadija El Barnaui, españolas de origen saharaui, que fueron objeto de amenazas y maltrato en el aeropuerto de El Aaiún.

Ni el Gobierno ni el PP han opinado sobre el juicio a los 24 presos políticos saharauis de Gdeim Izik que se celebra en Marruecos y que ha sido denunciado por un sinfín de irregularidades y falta de garantías; en el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, en noviembre de 2010, murió atropellado por un coche policial el ciudadano español Baby Hamday Buyema, caso que se sigue en la Audiencia Nacional.

El último dirigente saharaui en advertir a España de las consecuencias de su política ha sido Ahmed Bujari, representante del Polisario ante las Naciones Unidas, como antes los hicieron, entre otros, el primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Abdelkader Taleb Omar, o el anterior delegado del Frente Polisario en España y ahora embajador en Argelia, Bucharaya Beyun.

Ahmed Bujari, tras visitar el 29 de junio de 2017 al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, mandó un mensaje al Gobierno español: Que “salga de la hibernación” en que se encuentra, juegue el papel que le corresponde y facilite una descolonización correcta del Sáhara Occidental para que el pueblo saharaui elija su destino “a través de la vía pacífica”.

“Si estás ausente al principio, lo estarás para siempre. Y no me gustaría ver fuera de nuestro futuro a la que fue la potencia que administró nuestro territorio durante años y que nos dejó unosfundamentos culturales e históricos“, advirtió.

Bujari estuvo acompañado por la activista de Derechos Humanos Aminetu Haidar, quien confió en que el Gobierno de España “ayude a que se haga justicia en el Sáhara Occidental”, pues su actitud le convierte en “responsable del sufrimiento” de los saharauis.

España se arrepentirá

Un par de días antes, el primer ministro de la RASD, Abdelkader Taleb Omar, dijo a los representantes del PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos que participaron en una mesa redonda en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que un Sáhara libre e independiente comportaría ventajas para España y sus empresas.

Precisamente, el primer ministro saharaui declaró en mayo de 2014 al diario Público que la ausencia española en la solución del conflicto saharaui con Marruecos podría tener consecuencias negativas: “España se arrepentirá de no haber apoyado la causa saharaui. Hay temas pendientes entre España y Marruecos y Marruecos no está presionando aún porque está en una situación de debilidad en el Sáhara. Si España no rectifica como Estado llegará un momento en el que ni las amistades entre las dos casas reales le servirá”.

El 15 de noviembre de 2015, en un encuentro con los lectores de 20 minutos, el entonces delegado del Frente Polisario en España y ahora embajador de la RASD en Argelia, Bucharaya Beyun, también se refirió a las consecuencias negativas para España si seguía ausente en la solución de un conflicto en el que “ningún gobierno de la democracia ha querido asumir la responsabilidadque le corresponde como potencia administradora del territorio” y en el que “todos en la oposición manifiestan posiciones positivas y cuando llegan al Gobierno solo ven a Marruecos en el radar”.

A la pregunta de un lector, fue así de tajante: “Es hora ya de que España coja el toro por los cuernos y lidere la búsqueda de una solución para superar la asignatura pendiente que tiene en su historia democrática. Los intereses del Estado español están en un Sáhara independiente: inversión de capital, construcción de carreteras, de infraestructuras, puertos, aeropuertos, etc. Lamentablemente España, de seguir así, estará ausente a la hora de la solución”.

Son las advertencias del movimiento de liberación saharaui a España, que sigue teniendo una “responsabilidad jurídica, moral e histórica” que solo concluirá “con la descolonización del territorio, otorgando al pueblo saharaui su derecho a la autodeterminación y a la independencia”, en palabras del presidente de la RASD, Brahim Ghali, a la revista “Relaciones Internacionales” de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina).

Mientras el Gobierno de Mariano Rajoy guarda silencio, en el Sáhara Occidental ocupado se cometen a diario violaciones de los Derechos Humanos y las padecen, también, los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes. La que sigue es una relación aproximada de hechos registrado en junio de 2017, según datos de organizaciones de Derechos Humanos y medios de información saharauis, tanto oficiales como independientes:

