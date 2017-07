En estos tiempos de cambios incomprendidos y de discursos opositores asesorados por el trasnoche (utilizando la energía eléctrica para ver sus telenovelas mexicanas y programas de tv basura), de quienes se oponen por oponer (en el lenguaje del viejo Marx el buen burgués), afirmando que este proceso no trae cambios y menos que trabaja por los más necesitados.

En palabras de Camilo Katari[1] “para el buen burgués que lo tiene todo, nunca será aceptable que el Estado invierta en el desarrollo humano (en este caso hablaremos de llevar energía eléctrica a las comunidades y municipios de Bolivia), esta característica –lo humano- no entra en su praxis cotidiana. Para el buen burgués el ser humano no es más que una pieza en la generación de su riqueza, así no hemos evolucionado mucho desde las viejas sociedades esclavistas”.

Según el informe de gestión del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en los gobierno neoliberales (1960-2008), se invirtió 1.887 millones $us, significando 38.5 millones de $us por año; todos dirían que es buena, pero comparando con los años de la Revolución Democrática Cultural o Proceso de Cambio la figura cambia. En 8 años de nacionalización (2009-2017), se ha invertido $us 2.980 millones significando $us 372.5 millones por año. Si nos vamos al nivel departamental; en Chuquisaca en la gestión del Gobernador Esteban Urquizu se habría beneficiado a 1337 Comunidades; con una inversión 350.261.914 Bs.

Esta lógica de llevar electricidad es valorada por los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas o el Banco Mundial quienes enfatizan que el “acceso a los servicios energéticos modernos como un instrumento más, para la reducción de la pobreza y la evolución de las condiciones de vida de la población mundial”[2] es decir que llevar electricidad a los municipios y comunidades mejora la calidad de vida viéndose reflejada en la educación y la salud por citar algunas.

Ahora bien, hablando con los beneficiarios de las obras de electrificación destacan de forma positiva la posibilidad que niños y niñas tienen de ampliar sus horas de estudio hasta la noche; también resaltan un mejor y mayor acceso a la información a través de las tecnologías de la información, pudiendo asegurar que el recurso eléctrico ayuda a expandir las capacidades formativas de los estudiantes del medio rural, y presenta todavía potencial para mejorar tanto la calidad educativa como la capacidad de comunicación de la sociedad rural.

Esta apreciación viene respaldada por diversos estudios apuntando los impactos positivos del acceso y uso de la electricidad en la calidad de vida de los hogares rurales[3]. Otros aportes enfatizan la evolución de las condiciones de salud (recuperación de la capacidad respiratoria y problemas visuales) de las familias como resultado del empleo de electricidad y la disminución del uso de otras fuentes de energía como la leña o el carbón vegetal[4].

Históricamente el ser humano ha buscado la representación auténtica de un mundo ideal en el que vivir, lo que ha terminado por dar sentido a las acciones colectivas de búsqueda de mejores condiciones de vida, algo que al “buen burgués” hoy no le gusta.

