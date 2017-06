En estos días en Chile los medios de comunicación hegemónicos nos taparán de publicidad relacionada a las elecciones primarias en torno al nuevo presidente. Aprovechando esta voladera de luces el gobierno sigue aumentando la represión en territorio mapuche, nuevamente allanando de forma agresiva las escuelas fomentando la campaña del terror vulnerando los derechos de los niños; en Santiago aumenta la violencia de las Fuerzas Policiales en los desalojos de los establecimientos de educación secundaria; los candidatos presidenciales de los partidos políticos tradicionales o “renovados” a favor del neoliberalismo con su cara dura mintiéndole a la ciudadanía con la intención de seguir apuntalando un sistema político y económico fracasado.

Seguramente esta experiencia mediática no es exclusiva de Chile. El poder hegemónico corrupto recurre a los medios de comunicación en manos de empresarios inescrupulosos que vienen a ser los dueños de nuestros países que siguen sin afianzar la soberanía popular.

La vía electoral en Chile por años tutelada por la Constitución política del 80 -aquella que sigue siendo una de las principales trabas políticas para el ejercicio democrático- ha sido un fracaso rotundo debido a que nuestros representantes políticos cautivos por el éxtasis del consumo y de la acumulación de bienes, no sólo para sí mismos si no que para asegurar a sus linajes, han sido los principales aliados del daño que se le causa a la clase trabajadora.

Me siento parte de esa generación que se cansó de ir a las urnas a ejecutar el derecho a voto. Sin embargo, la desfachatez inmoral de los políticos profesionales se ha convertido en una provocación que me encamina a la acción política en exigencias de mayor democracia. Desde la reflexión he llegado al convencimiento del engaño al cual nos condena el escepticismo que atenta en contra de las utopías transformadoras que allanen el camino para la superación de órdenes políticos inaceptables, y también he descubierto el engaño que encubre la creencia de que todos los políticos son iguales.

Creo que el modelo político vigente del duopolio que defienden la derecha y el centro que gobierna actualmente es un profundo daño a la democracia, pero además es un enorme daño hacía el pueblo. La maduración política que arranca de los movimientos sociales que insatisfechos protestan por distintas causas, exigen nuevas conformaciones políticas a las cuales poder confiarles la representación.

En esta perspectiva de apertura hacia las nuevas formas de acción política aparecen proyectos como los del llamado Frente Amplio que para estas elecciones primarias del próximo mes lleva dos candidatos Alberto Mayol y Beatriz Sánchez, la autocrítica tal vez esté en que podrían haber sido más de dos candidatos, seguramente aquí el Frente Amplio tendrá que asumir aprendizajes propios de los movimientos políticos. Ambos candidatos reciben respaldos de distintos movimientos sociales y asumen la responsabilidad de ser los dirigentes que lideren las fuerzas políticas alternativas al legado neoliberal de la dictadura. Como hemos visto tienen carismas distintos, pero lo más interesante es que presentan programas diferentes. Es digno de destacar que en esta coalición política se está dando un debate de ideas en favor de la democracia y que la participación electoral en primarias exige estar informados sobre las distintas propuestas. La acción política militante tendrá que colocar esfuerzos para poder aglutinar a los sectores populares como ya se hizo en las elecciones de alcaldes en Valparaíso. Apuesto por una política transformadora que nos permita darle una lección histórica a aquellos que pretenden seguir engañando a la ciudadanía negándoles la soberanía.

-El autor, Alex Ibarra Peña es miembro del Colectivo de Pensamiento Crítico “palabra encapuchada”.