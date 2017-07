Reporte Ciap-Felap del primer semestre

30-06-2017

Veintitrés periodistas fueron asesinados en cinco países de América Latina en el primer semestre de 2017, según el registro de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap). Catorce asesinatos ocurrieron en México, dos en Guatemala, dos en Honduras, dos en Perú, dos en República Dominicana, y otro en Venezuela. También hubo denuncias fundadas de espionaje telefónico del gobierno de México a los periodistas, además de numerosos atentados, amenazas de muerte, palizas y afines en diferentes países de la región.

La muerte a manos de sicarios pagados por la corrupción política y su principal padrino de hoy, el narcotráfico, sin perjuicio de otros poderosos sectores del delito económico, elimina sistemicamente a periodistas críticos, libres de compromisos anti-éticos en complicidad con sistemas políticos permeados hasta los tuétanos por el envilecimiento generado por la corrupción generalizada. Todo esto ocurre en una región del mundo donde no hay ninguna guerra y, teóricamente, reinaría una paz social envidiable entre los presuntos “países democráticos” más pregonados de esta parte del mundo.

Bajo el denominador común de la impunidad absoluta en países con cierta anomia social, los periodistas viven estresados porque cualquiera puede ser la próxima víctima, pero el atentado definitivo contra un periodista decente no es la única agresión que constantemente sufren reporteros y reporteras de medios pequeños y medianos, y corresponsales de diarios nacionales, principalmente en las provincias y estados. Los periodistas de Ciudad de México, que no parecían tan afectados por los atentados, denunciaron espionaje telefónico y computacional masivo del gobierno con tecnología israelí.

El gremio se siente impotente, pero marcha clamando justicia y protección de verdad en diferentes ciudades de México. Los periodistas no pueden formar bandas armadas para auto defenderse y preservar su derecho a la vida, asumiendo un rol que le corresponde a cualquier Estado que se precie de civilizado. En cambio, trabajan con temor y luchan silenciosamente para que la autocensura no cale hondo ni los inhiba a cambio de sus propias vidas, ante la indiferencia de los poderes reales, formales y fácticos.

Incluso, algunos diarios se cierran para preservar la vida de su personal. Otros medios prefieren ignorar la noticia de los asesinatos o desconocer la condición de periodistas y trabajadores de la información de las víctimas, sobre todo cuando se trata de indígenas, reporteros no famosos o sencillos trabajadores no mediáticos del periodismo. Las leyes de protección son ineficaces, en particular la que está vigente en México.

Los periodistas luchan constantemente por el derecho a la vida. Por ejemplo en México se registraron 2 atentados fallidos contra las vidas de sendos periodistas. Armando Arrieta Granados, de 51 años, jefe de redacción de La Opinión de Poza Rica, Veracruz, sobrevivió a cuatro impactos de balas al llegar a su domicilio el 12 de abril.

Julio Omar Gómez Sánchez, exitoso reportero-ciudadano de Noticias 911 (Facebook) en Los Cabos, Baja California Sur, tras sufrir atentados con incendio en diciembre y febrero, el 28 de marzo fue atacado por tercera vez a balazos que dieron muerte en su hogar a su guardaespaldas asignado por el Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación para proteger su vida. Gómez y su familia resultaron ilesos, pero su vivienda fue incendiada.

Según los registros de Ciap-Felap, desde 2006 a esta fecha de 2017 en América Latina y el Caribe se han producido 410 asesinatos de periodistas y trabajadores de prensa. (Ver tabla anexa). En México existen 26 desapariciones forzadas sin aclarar.

Los asesinatos de 2017:

México:

Pablo Martín Obregón , reportero, ex corresponsal de Televisa en Chilpancingo y Acapulco, estado Guerrero, y vocero del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, apareció muerto el 27 de junio en casa de su hermana, pero las causas del deceso no fueron informadas por su familia. Las autoridades sugirieron suicidio, algunos medios invocaron “problemas de salud”, pero los periodistas locales denunciaron asesinato.

, reportero, ex corresponsal de Televisa en Chilpancingo y Acapulco, estado Guerrero, y vocero del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, apareció muerto el 27 de junio en casa de su hermana, pero las causas del deceso no fueron informadas por su familia. Las autoridades sugirieron suicidio, algunos medios invocaron “problemas de salud”, pero los periodistas locales denunciaron asesinato. Alejandro Zepeda Ortiz , de 27 años, casado, dos hijos, camarógrafo del noticiario Núcleo Televisivo, que se transmite en el canal TVN de Ocosingo, estado Chiapas, apareció ahorcado el 26 de junio, colgando de una viga de los estudios de la televisora donde trabajaba. Aunque todavía se investiga cómo ocurrió esta muerte, desde el hallazgo del cuerpo las autoridades apostaron al suicidio, antes de la autopsia y del comienzo de cualquier investigación.

, de 27 años, casado, dos hijos, camarógrafo del noticiario Núcleo Televisivo, que se transmite en el canal TVN de Ocosingo, estado Chiapas, apareció ahorcado el 26 de junio, colgando de una viga de los estudios de la televisora donde trabajaba. Aunque todavía se investiga cómo ocurrió esta muerte, desde el hallazgo del cuerpo las autoridades apostaron al suicidio, antes de la autopsia y del comienzo de cualquier investigación. Salvador Adame Pardo , de 45 años, desaparecido desde el 18 de mayo de 2017 en Nueva Italia, Tierra Caliente, Michoacán, fue identificado a partir de restos calcinados hallados casi un mes después, según información policíaca difundida el 26 de junio. La familia no confía en la prueba de ADN porque el occiso usaba sandalias y el cuerpo periciado tenía zapatos, mientras los periodistas expresan indignación porque las autoridades mexicanas de nuevo achacan a los periodistas asesinados supuestos vínculos con el narco tráfico.

, de 45 años, desaparecido desde el 18 de mayo de 2017 en Nueva Italia, Tierra Caliente, Michoacán, fue identificado a partir de restos calcinados hallados casi un mes después, según información policíaca difundida el 26 de junio. La familia no confía en la prueba de ADN porque el occiso usaba sandalias y el cuerpo periciado tenía zapatos, mientras los periodistas expresan indignación porque las autoridades mexicanas de nuevo achacan a los periodistas asesinados supuestos vínculos con el narco tráfico. Marcela de Jesús Natalia de la Cruz, de 54 años, locutora indígena de la etnia muzga de la Costa Chica del estado Guerrero, fue acribillada el 3 de junio en la cabecera municipal de Ometepec, cuando salía de su turno de locución en la Radio y Televisión de Guerrero (RTG).

de 54 años, locutora indígena de la etnia muzga de la Costa Chica del estado Guerrero, fue acribillada el 3 de junio en la cabecera municipal de Ometepec, cuando salía de su turno de locución en la Radio y Televisión de Guerrero (RTG). Erik Ernesto Bolio López, de 23 años, egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, operador productor del programa de radio por Internet “México Prioridad” y colaborador de la revista electrónica “Tierra Baldía”, fue acribillado el 29 de abril en un autobús de transporte urbano en la ciudad de Puebla.

de 23 años, egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, operador productor del programa de radio por Internet “México Prioridad” y colaborador de la revista electrónica “Tierra Baldía”, fue acribillado el 29 de abril en un autobús de transporte urbano en la ciudad de Puebla. Jonathan Rodríguez Córdova , de 26 años, reportero del semanario El Costeño de Autlán, fue abatido a balazos la tarde del lunes 15 de mayo en Autlán de Navarro, estado de Jalisco, al oeste del territorio de México, mientras se desplazaba en automóvil con su madre, Sonia Córdova Oceguera, subdirectora comercial de la revista donde laboraba el joven asesinado.

, de 26 años, reportero del semanario El Costeño de Autlán, fue abatido a balazos la tarde del lunes 15 de mayo en Autlán de Navarro, estado de Jalisco, al oeste del territorio de México, mientras se desplazaba en automóvil con su madre, Sonia Córdova Oceguera, subdirectora comercial de la revista donde laboraba el joven asesinado. Javier Valdez Cárdenas , de 50 años, galardonado periodista y escritor, corresponsal del diario “La Jornada” y redactor del semanario estadal “Ríodoce”, fue asesinado por un pistolero al mediodía del lunes 15 de mayo en el centro de Culiacán, Sinaloa, a pocos metros de su trabajo, según reportan Felap-México, Fapermex y otras organizaciones del gremio periodístico.

, de 50 años, galardonado periodista y escritor, corresponsal del diario “La Jornada” y redactor del semanario estadal “Ríodoce”, fue asesinado por un pistolero al mediodía del lunes 15 de mayo en el centro de Culiacán, Sinaloa, a pocos metros de su trabajo, según reportan Felap-México, Fapermex y otras organizaciones del gremio periodístico. Filiberto Álvarez Landeros , de 65 años, periodista y locutor de radio La Señal de Jojutla, fue asesinado por sicarios la noche del 29 de abril en una calle de Tlaquiltenango, Morelos, tras terminar su programa Poemas y Cantares.

, de 65 años, periodista y locutor de radio La Señal de Jojutla, fue asesinado por sicarios la noche del 29 de abril en una calle de Tlaquiltenango, Morelos, tras terminar su programa Poemas y Cantares. Juan José Roldán Ávila , de 36 años, comunicador y activista en favor de los derechos LGBTI, fue asesinado a golpes el 16 de abril en Calpulalpan, Tlaxcala, denunció la Unión de Periodistas de ese estado (UPET). El cadáver fue encontrado con signos de tortura en un predio agrícola. Éste sería el sexto periodista-comunicador asesinado este año en México.

, de 36 años, comunicador y activista en favor de los derechos LGBTI, fue asesinado a golpes el 16 de abril en Calpulalpan, Tlaxcala, denunció la Unión de Periodistas de ese estado (UPET). El cadáver fue encontrado con signos de tortura en un predio agrícola. Éste sería el sexto periodista-comunicador asesinado este año en México. Maximino Rodríguez Palacios , de 73 años, reportero de la sección policial del blogColectivo Pericú de Baja California Sur, fue asesinado a balazos el 14 de abril (viernes santo) en La Paz, tras arribar a un centro comercial en compañía de su esposa minusválida Raquel Romo Medina, quien resultó ilesa.

, de 73 años, reportero de la sección policial del blogColectivo Pericú de Baja California Sur, fue asesinado a balazos el 14 de abril (viernes santo) en La Paz, tras arribar a un centro comercial en compañía de su esposa minusválida Raquel Romo Medina, quien resultó ilesa. Miroslava Breach Veducea, de 54 años, corresponsal deLa Jornada en Chihuahua, fue asesinada el jueves 23 de marzo cuando llevaba a su hijo a la escuela. Según los periodistas mexicanos (Felap-México, Fapermex y otras organizaciones), con este asesinado suman 264 homicidios cometidos por los enemigos de las libertades de prensa y expresión y sus esbirros

Miroslava es la mujer periodista Nº 24 asesinada en el mismo periodo. Además hay 26 desapariciones forzadas sin aclararse.

Ricardo Monlui Cabrera , de 57 años, director deEl Político, columnista de los periódicos locales El Sol de Córdoba y el Diario de Xalapa, y presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba, fue asesinado a balazos el 19 de marzo, en Yanga, Veracruz, en presencia de su familia.

, de 57 años, director deEl Político, columnista de los periódicos locales El Sol de Córdoba y el Diario de Xalapa, y presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba, fue asesinado a balazos el 19 de marzo, en Yanga, Veracruz, en presencia de su familia. Cecilio Pineda Birto , de 39 años, director del diarioLa Voz de la Tierra Caliente y colaborador del periódico El Universal, fue asesinado el 2 marzo, en Ciudad Altamirano, Tierra Caliente, estado Guerrero.

, de 39 años, director del diarioLa Voz de la Tierra Caliente y colaborador del periódico El Universal, fue asesinado el 2 marzo, en Ciudad Altamirano, Tierra Caliente, estado Guerrero. Carlos Alberto García Martínez, de 41 años, cronista deportivo, locutor y administrador de ventas de Radiorama Colima, fue asesinado el 20 de febrero en el municipio de Tecomán, Colima, junto a su amigo de 18 años Hernán García Carranza.

Guatemala:

Manuel Salvador Trujillo Villagrán , de 39 años, periodista vocero de la municipalidad de San Jorge, departamento oriental de Zacapa, y reportero de un noticiero local fue emboscado en su motocicleta y acribillado el jueves 19 de enero de 2017 en el kilómetro 149.5 de la carretera local.

, de 39 años, periodista vocero de la municipalidad de San Jorge, departamento oriental de Zacapa, y reportero de un noticiero local fue emboscado en su motocicleta y acribillado el jueves 19 de enero de 2017 en el kilómetro 149.5 de la carretera local. Vilma Gabriela Barrios López, de 26 años, locutora de la emisora cristiana Génesis 99.5 FM, poetisa y estudiante universitaria, fue encontrada muerta el 5 de febrero en el río Samalá, departamento de Quetzaltenango, occidente del país, según reportó Cerigua en mayo.

Perú

Julio César Moisés Mesco , de 27 años, periodista de Ica, practicante del área de prensa de la municipalidad local, desapareció el 11 de febrero. Sus restos fueron hallados el 25 de febrero en el distrito Ocucaje.

, de 27 años, periodista de Ica, practicante del área de prensa de la municipalidad local, desapareció el 11 de febrero. Sus restos fueron hallados el 25 de febrero en el distrito Ocucaje. José Feliciano Yactayo Rodríguez, de 55 años, periodista de televisión, natural de Huara, visto por última vez en el distrito limeño de San Luis y denunciado como desaparecido el 25 de febrero, fue encontrado mutilado el 3 de marzo dentro de una maleta en Andahuasi, 139 kilómetros al norte de Lima.

República Dominicana

Luis Manuel Medina Pérez , locutor, de la emisora 103.5 FM de San Pedro de Macorís, en el este de República Dominicana, fue asesinado el 14 de febrero por sicarios que irrumpieron en la radio mientras transmitían el programa informativoMilenio Caliente.

, locutor, de la emisora 103.5 FM de San Pedro de Macorís, en el este de República Dominicana, fue asesinado el 14 de febrero por sicarios que irrumpieron en la radio mientras transmitían el programa informativoMilenio Caliente. Leónidas Antonio Evangelista Martínez, periodista y director de la emisora 103.5 FM de San Pedro de Macorís, de República Dominicana, fue asesinado junto con Medina Pérez.

Honduras:

Víctor Fúnez , de 41 años, llamado “El Masa”, presentador del programa ‘Informe Nocturno’ del Canal 45 y candidato a diputado por el partido de gobierno, fue acribillado el 15 de junio en La Ceiba, al norte de la capital, Tegucigalpa.

, de 41 años, llamado “El Masa”, presentador del programa ‘Informe Nocturno’ del Canal 45 y candidato a diputado por el partido de gobierno, fue acribillado el 15 de junio en La Ceiba, al norte de la capital, Tegucigalpa. Igor Abisaí Padilla Chávez, de 37 años, periodista hondureño de TV, fue asesinado a balazos en horas de la tarde del martes 17 de enero en una calle de San Pedro de Sula, en el norte de Honduras. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, denunció que “estos crímenes buscan desgarrar el tejido social”.

Venezuela:

Arnaldo Enrique Albornoz Bracho, de 34 años, “rostro” de la farándula venezolana, fue asesinado a tiros en las afueras de su domicilio en Caracas la madrugada del 15 de enero.

Nota:

Ciap-Felap registra todos los atentados de que tenga conocimiento, procurando datos completos sobre identidad, edad, lugar y circunstancias del crimen, pero no tiene capacidad para hacer un seguimiento judicial de los móviles específicos de cada caso, ni de las interpretaciones, explicaciones o “investigaciones” policíacas, comunes, a modo de ejemplo, en las fuentes oficiales mexicanas.

Ernesto Carmona / Ciap-Felap /