23-06-2017

Los gobiernos de la Concertación y su apéndice piñerista tenían un solo objetivo durante el período de la llamada transición a la democracia: no tocar, ni con el pétalo de una rosa al tirano, Augusto Pinochet y a su familia; esta es la razón por la cual siempre consideraré a la Concertación como cómplices del dictador y traidores al legado del Presidente Salvador Allende.

En un comienzo, durante el gobierno de Patricio Aylwin, esta complacencia con el general en jefe del Ejército se explicaba por el temor a un nuevo golpe de Estado y a la debilidad de la democracia naciente, luego de un oscuro largo período. “La justicia en la medida de lo posible” – según Aylwin – sólo podía llegar a actores secundarios del genocidio, y el mismo Pinochet amenazaba que si se tocaba a uno de sus hombres, vendría un nuevo golpe de Estado.

En el mejor de los casos, la justicia sólo podía tocar al ex jefe de la DINA – brutal organismo de represión – Manuel Contreras, y ¡vaya que costó enviarlo a su hotel de lujo como cárcel! La cárcel Punta Peuco fue construida contra la voluntad del entonces ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos Escobar, y bajo presión de la bota militar. En definitiva, los sucesivos gobiernos de la Concertación cumplieron el objetivo de jamás tocar a Augusto Pinochet.

Cuando su hijo mayor, Augusto Pinochet Hiriart, estuvo implicado en los “pinocheques”, el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle pidió al Concejo de Defensa del Estado desistir de la querella “por razones de Estado”, es decir, no tocar a ningún miembro de la familia del dictador.

En la querella presentada por algunos diputados del bloque de gobierno, el Presidente de la República, Frei Ruiz-Tagle, y sus ministros, hicieron lo imposible para que no fuera acogida por el Parlamento, lo que, en realidad, sucedió. Si no se le hubiera ocurrido a Pinochet viajar a Londres y al juez Baltazar Garzón actuar ante la justicia británica, Pinochet hubiera seguido impune, bajo la figura de senador vitalicio, y no hubiera estado detenido en Inglaterra durante dos años.

Tanto el Presidente como también el ministro José Miguel Insulza realizaron todo tipo de presiones, nacionales e internacionales, alegando la falacia de que Pinochet sería juzgado en Chile. O el tirano era un gran actor y desempeñó muy bien papel de demente senil, o el ministro del Interior británico, Jack Straw, era muy descuidado, o bien las presiones de la Concertación eran demasiado convincentes. El caso es que Augusto Pinochet regresó a Chile en gloría y majestad, no como un demente moribundo, sino lleno de vida y burlándose de las autoridades de gobierno.

La “ley patriótica”, firmada por el Presidente George W. Bush, que tenía como propósito el dificultar las malas maniobras económicas, perpetradas por narco-terroristas, sirvió para descubrir las 250 cuentes corrientes que tenía Pinochet, bajo diferentes nombres, en el Banco Riggs, por un abultado monto de millones de dólares. Nuevamente, en el caso del Banco Riggs, una acción del extranjero vino a derrumbar la impunidad de la cual gozaba Pinochet, su familia y sus secuaces.

En resumen, que el dictador matara a comunistas estaba bien, y era vencido por Dios, como salvador de la patria, pero que robara sin escrúpulos era ya demasiado: le perdonaban ser asesino, pero no ladrón.

Jueces probos y valientes, como Carlos Cerda y Juan Guzmán Tapia, el primero a cargo del caso Riggs y, el segundo, de crímenes de lesa humanidad, especialmente el de “la caravana de la muerte”. Cerda se atrevió a procesar a varios miembros de la familia Pinochet y a estrechos colaboradores de la casa militar. Guzmán interrogó a Pinochet en su casa. Carlos Cerda la pagó caro, pues sus colegas intentaron destituirlo, pero en todo caso, otro juez tomó la causa y dictó sentencia contra seis militares, dejando fuera a la familia Pinochet.

La justicia antigua era lenta y, con buenos abogados y mucho dinero de por medio, podía aspirar a prolongar la causa hasta que llegara la prescripción. En el caso de los delitos económicos, cinco años desde que se cometió el delito. Sobre la base de recursos sucesivos lograron que la causa se alargara hasta la muerte de Pinochet, quedando sobreseído a los días de su deceso – si existe Satanás, se encargaría de él -.

Los seis millones de dólares que la justicia logró rescatar estaban bajo la custodia del Estado. Si bien, la familia podía hacer uso de esos bienes – como acaba de ocurrir con el auto de Augusto Pinochet Jr. – pero no venderlos.

Recientemente, la Corte de Apelaciones en fallo unánime declaró la prescripción de la causa, lo que no significa que los delitos no hayan existido, como lo expresa claramente el fallo, sin embargo, de fracasar las gestiones de la abogada Carmen Hertz ante la Corte Suprema, los familiares de Pinochet y sus amigos podrán disponer libremente de estos cuantiosos bienes que pertenecen al Estado, es decir, hacer uso y abuso de ellos.

Otra de las aristas judiciales que conciernen a la familia Pinochet, como el caso CEMA-Chile, merece una columna independiente.

Inmuebles 24

Vehículos 3

Cuentas Bancarias 7

Cantidad 6 mil millones de dólares se presumen un monto 17 millones de dólares

Cuentas Bancarias

Banco de Chile Depósito a plazo 2 582 710.70 Banco de Chile 7.997.98 Banco de Chile 1.351.077.52 Banco Estado 952 851.90 Bank Boston Vale vista 103.566.242 Bank Boston 9.000.000 Bank Boston 9.000.000 Total dólares 4 894 638 Total pesos chilenos 124.566.242

Vehículos

Patente VJ 7089 Ford Ranger Xlt 23 Augusto Pinochet XR6534 BMW 4X4 44 XN9336 Chevrolet opta Ls16

Inmuebles

Rol Ciudad Calle Tipo 03096 Viña del mar Las golondrinas1169 bodega 19-083 Valparaíso Blanco 1663 Bodega 19096 Valparaíso idem Bodega 19113 Valparaíso idem idem 19 179 idem 107-024 San José de Maipo Melocotón alto 107 025 idem idem 3096-448 Viña del mar Las golondrinas 3096 Viña del mar Las golondrinas 1169 03096 idem idem Bodega idem 3264-014 Iquique Av chipana2040 dto 3261 idem idem Sociedad de inversiones Belview 3264 idem 3264 idem 3264 100 idem 3264 037 idem 3264 038 10091 Vitacura Las casas 1747 idem Vitacura 1747 2149-147 Vitacura Kennedy 9972 63027 Lago Ranco fundo Rupumeica

Propiedades

Viña del mar 5 Quintero 1 Valparaíso 4 San José de Maipo 2 Iquique 7

Vitacura 4 Ranco 1

Oficiales de ejército Casa militar prescripción

Jorge Ballerino Ramón Castro Gabriel Vergara Sergio Moreno Juan Mac Lean Eduardo Castillo

CEMA CHILE

Patrimonio 10 millones de dólares

Propiedades 134

El ministro en visita embargo 41 propiedades

Según el ministerio de bienes nacionales

1989 a 2013

Cema vendió 89 de los 218 inmuebles

Ingresos 6.312.380 412

Cema caja Pagadora de Lucía Hiriart

Vendió 12.100 millones entre 2009 y2015

Fuentes CNN Y CLINIC

Alejandra Matus

Doña Lucía La biografía de no autorizada

279 paginas

Ediciones B

El libro Negro de la justicia Chilena

Planeta 1999

Caso Riggs

Cuentas bancarias bajo distintas identidades

21.320.110 dólares

Más famosa Daniel López

La ley patriótica

125 cuentas de Pinochet 27 millones de dólares

Desafuero 2005

Fraude al fisco

Evasión tributaria

Negociación incompatible

Falsificación de pasaporte

Se le retira inmunidad

Procesados por Carlos Cerda

Lucía Hirriart

Marco Antonio

Jaqueline

Augusto Hijo

Verónica

Lucía Hija

Patricio Madariaga

Gabriel Vergara

Ricardo Mc Lean

Oscar Aiken (Albacea)

Militares

Guillermo Garín

Jorge Billerino

Juan Romero

Mortimer jofré

Gustavo Collao

Sergio Moreno

Ramón Castro

Eugenio Castillo

Guillermo Letelier

Mónica Ananías

Ambrosio Rodriguez

Hernán Sobarzo

Jaime Lepe

26 Octubre 2007

Acogió 17 recursos de amparo

Incluyendo los familiares del tirano

20 de diciembre a 10 días de la muerte del sátrapa se dictó sobreseimiento

Por parte del ministro Juan González

2007 proceso disciplinario contra el juez Carlos Cerda

2013 El juez Manuel Valderrama cierra la investigación

No se procesa ningún miembro de la familia Pinochet

Solo son procesados los generales en retiro

Jorge Ballerino

Ramón Castro

Juan mc Lean

Eugenio Castillo

Gabriel Vergara

Sentencia 7 mayo 2014

6 procesados por malversación de fondos públicos

Total 6.466,406.68

CDE manifiesta su conformidad con el fallo