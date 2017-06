El 31 de mayo de 2017, el Consejo del INDH, ha sacado una declaración rechazando la ocupación de sus dependencias, por un grupo de compañeros Ex Prisioneros Políticos. En dicha declaración llaman la atención dos afirmaciones que realizan. En ellas afirman, que “el INDH es una institución que ejerce su deber de promoción y protección de derechos con plena independencia y autonomía, de los poderes del Estado…”. Esta afirmación no tiene consistencia, ya que, desde el momento que es una institución financiada por el Estado de Chile, no puede ser independiente o autónoma; al menos no en el ámbito político.

La segunda afirmación que hacen es que, “El INDH no ha estado ajeno a las demandas de reparación de las víctimas de tortura y prisión política, colaborando en los últimos años en la generación de instancias para avanzar en soluciones de reparación, siendo el hito más reciente la articulación de una mesa de trabajo…”. El INDH, a nuestro juicio no ha generado instancia alguna, ya que estas mesas de dialogo se han instalado gracias a las movilizaciones de las propias víctimas. Es cierto que el INDH, ha estado presente en dichas instancias de negociación; pero ha quedado muy claro, que su presencia allí, ha sido testimonial, que más le ha servido al Gobierno que a las víctimas. Una prueba concreta del compromiso del INDH con la causa de las víctimas, con quienes comparten una mesa de negociación, habría sido, que en la misma declaración, en que rechazan la toma del Instituto, hayan emplazado al Gobierno a cumplir con los tratados internacionales suscritos por Chile, lo que evitaría este tipo de acciones desesperadas de parte de las víctimas sobrevivientes de la prisión política y la tortura. El hecho de “emplazarlos a seguir buscando una solución por los canales existentes, como es la actual mesa de trabajo con el Ministerio del Interior y Subsecretaría de Derechos Humanos”, es ignorar o no querer ver la falta de voluntad política del Gobierno, para resolver este tema. Para ver declaración INDH presionar aquí. Contacto:

Nelly Cárcamo,

Pdte. Nacional UNExPP – +56 9 9627 1656