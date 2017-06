Estimados/as compañeros/as,

A continuación encontrarán una traducción libre sobre un artículo dónde los canadienses solicitan la salida del país de las negociaciones del TISA.

Esperando que esta información les sea útil para sus luchas diarias en contra de este Tratado, me despido.

Un abrazo,

Leandra Perpétuo

El Consejo de los Canadienses se opone al Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA), un acuerdo de 50 países que actualmente está en negociación en Ginebra.

Canadá participa en las conversaciones con Australia, Chile, Taipéi, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Corea del Sur, Suiza, Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea, representando a sus 28 estados miembros.

Un bloque de remunicipalización de servicios de agua y saneamiento

El Instituto Transnacional destaca que “TiSA podría significar que las reformas de mercado, como la privatización de las empresas de agua, serían imposibles de deshacer. Los países participantes tendrán que declarar y justificar no querer externalizar los servicios de agua al mercado. Si el agua no está en esta lista negativa, el gobierno se verá obligado a dar tanto a las empresas nacionales como a las empresas multinacionales un trato similar. TiSA hará imposible a los gobiernos revertir la privatización o disminuir la influencia del sector privado. Mantener los servicios privatizados tal como son o ampliar la liberalización”.

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) advierte que “TISA limitaría e incluso podría prohibir la remunicipalización porque impediría a los gobiernos crear o restablecer monopolios públicos o formas de prestación de servicios ‘no competitivas’ similares. ‘La cláusula de ‘status quo’ bloquearía los niveles actuales de liberalización de los servicios en cada país, prohibiendo efectivamente cualquier paso de una prestación de servicios públicos basada en el mercado a una prestación estatal de servicios públicos “.

La filtración de WikiLeaks en octubre de 2016 de las demandas de la Unión Europea también sugiere que la Unión Europea quiere bloquear una amplia lista de sectores de servicios a las disposiciones de privatización y desregulación de TISA, incluidos los servicios públicos, como los servicios de saneamiento y alcantarillado en los países en desarrollo.

Desregulación de los servicios financieros

En el verano de 2016, el Independent informó: “Sabemos, por filtraciones, que TISA está fuertemente respaldada por las City London corporaciones financieras (porque TISA bloquearía la desregulación del sector financiero), el mismo marco que causó el colapso económico de 2008. TISA también podría hacer más difícil limitar la especulación en el mercado, romper los bancos o regular los productos financieros de riesgo “.

Un obstáculo para la energía renovable, la privacidad, los derechos de los migrantes

Ese artículo agrega: “También sabemos que algunos países están presionando cláusulas en TISA que evitarían que los signatarios introdujeran leyes que favorezcan la energía renovable sobre los combustibles fósiles. (También podría permitir que empresas como Google y Facebook trasladen información personal a los EE.UU. dónde la protección es menos fuerte). Algunas categorías de trabajadores migratorios pueden llegar a ser “proveedores independientes de servicios” y, en consecuencia, no disfrutar del derecho a cosas como el salario mínimo o ser admitidas a afiliarse a un sindicato, convirtiéndose en una forma moderna de contrato de trabajo”.

Offshoring* de servicios de salud

En 2015, el Sydney Morning Herald informó: “De acuerdo con un documento filtrado, las negociaciones [TISA] incluirán la discusión de las reformas de amplio alcance a los sistemas nacionales de salud pública para promover la ‘deslocalización’ de los servicios de salud. El “documento conceptual” sobre los servicios de atención de salud en las negociaciones de TISA … sostiene que hay un enorme potencial inexplorado para la globalización de los servicios de salud, creando oportunidades de negocios masivas de lo que es una industria de 6 billones de dólares por año. Involucrar a los profesionales de la salud que autorizan a los pacientes a ser tratados en otros países TISA (por razones que incluyen largos tiempos de espera en el país de origen o experiencia inadecuada para problemas médicos específicos) y los costos del paciente se reembolsan a través del sistema de seguridad social de su país de origen u otros arreglos de salud “.

* Offshoring = negocios tercerizados

El sitio web de Global Affairs Canada (actualizado por última vez en abril de 2017) dice: “Canadá tiene un interés significativo en las negociaciones TISA … El TISA también apoya el enfoque progresivo de Canadá al comercio … Las Partes proseguirán sus consultas y preparaciones internas hasta que se determine una fecha entre las partes para volver a reunirse para la próxima ronda formal de negociaciones en 2017. ”

El Consejo de los canadienses pide al gobierno de Trudeau que se retire inmediatamente de las conversaciones de TiSA.

De: Deborah James <djames@cepr.net>

Enviado: terça-feira, 6 de junho de 2017 04:23

Para: tisa-gats-services

Assunto: [tisa-gats-services] Council of Canadians opposes the Trade in Services Agreement (TiSA) talks

Blog post from Council of Canadians.

https://canadians.org/blog/council-canadians-opposes-trade-services-agreement-tisa-talks

The Council of Canadians opposes the Trade in Services Agreement (TiSA) talks

June 5, 2017 – 7:35am

The Council of Canadians is opposed to the Trade in Services Agreement (TiSA), a 50-country deal currently under negotiation in Geneva.

Canada is taking part in the talks along with Australia, Chile, Chinese Taipei (Taiwan), Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Iceland, Israel, Japan, Liechtenstein, Mexico, New Zealand, Norway, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, South Korea, Switzerland, Turkey, the United States, and the European Union, representing its 28 member states.

A block on remunicipalizing water and sanitation services

The Transnational Institute highlights, “TiSA could mean that market reforms, such as the privatization of water companies, would become impossible to undo. Participating countries will have to declare and justify not wanting to outsource water services to the market. If water is not on this negative list, the government will be forced to give both national companies as well as multinational businesses a similar treatment. TiSA will make it impossible for governments to reverse privatization or decrease the influence of the private sector. Governments will only be able to choose to maintain privatized services as they are or to extend liberalization.”

Public Services International warns, “TiSA would limit and may even prohibit remunicipalization because it would prevent governments from creating or reestablishing public monopolies or similarly ‘uncompetitive’ forms of service delivery. Of particular concern for remunicipalization projects are the proposed ‘standstill’ and ‘ratchet’ provisions in TiSA. The standstill clause would lock in current levels of services liberalization in each country, effectively banning any moves from a market-based to a state-based provision of public services.”

The WikiLeaks release in October 2016 of European Union demands also suggests that the European Union wants to lock in a wide list of service sectors to TiSA privatization and deregulation provisions, including public services, such as sanitation and sewage services, in developing countries.

Deregulation of financial services

In the summer of 2016, the Independent reported, “We know, from leaks, that TISA is heavily backed by City of London financial corporations [because TiSA would] lock-in financial sector deregulation – the same framework that caused the 2008 economic crash. TISA could also make it more difficult to limit speculation in the market, to break up banks or to regulate risky financial products.”

An obstacle to renewable energy, privacy, migrant rights

That article adds, “We also know that some countries are pushing clauses in TISA which would prevent signatories introducing laws to favour renewable energy over fossil fuels. [It could also] allow companies like Google and Facebook to move personal information to the US where data protection is more lax. [And] some categories of migrant worker may end up being ‘independent service suppliers’ and [would] consequently not enjoy the right to things like the minimum wage or be allowed to join a trade union, essentially becoming a form of modern indentured labour.”

Offshoring health care services

And in 2015, the Sydney Morning Herald reported, “According to a leaked document, [TISA] negotiations … will include discussion of wide-ranging reforms to national public health systems to promote ‘offshoring’ of health care services. …The leaked ‘concept paper on health care services within TISA negotiations’ … argues there is ‘huge untapped potential for the globalisation of healthcare services’, creating massive business opportunities from what is a $US6 trillion per year industry. The proposed regime would involve health professionals authorising patients to be treated in other TISA countries (for reasons including long waiting times in the home country or inadequate expertise for specific medical problems); and the patient’s costs being reimbursed through their home country’s social security system, private insurance coverage or other healthcare arrangements.”

The Global Affairs Canada website (last updated in April 2017) states, “Canada holds a significant interest in the TISA negotiations… The TISA is also supportive of Canada’s progressive approach to trade… Parties will continue their internal consultations and preparations in the interim until a date is determined among the Parties to reconvene for the next formal round of negotiations in 2017.”

The Council of Canadians calls on the Trudeau government to immediatley withdraw from the TiSA talks.

—

You are currently subscribed to tisa-gats-services as: leandra.perpetuo@world-psi.org.

To unsubscribe click here: http://cts.citizen.org/u?id=104313020.94c8674df72977f7864f420b13d222d0&n=T&l=tisa-gats-services&o=4414242

(It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken)

or send a blank email to leave-4414242-104313020.94c8674df72977f7864f420b13d222d0@listserver.citizen.org