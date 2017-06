18 Junio, 2017

Ha fallecido un hombre bueno, leal a la Constitución y las leyes, como quizás diría el presidente Salvador Allende. El día del golpe de estado de 1973, con los servidores de los ricos chilenos vestidos de uniforme, atacando La Moneda, según se cuenta en los relatos de sobrevivientes que la defendieron, Allende antes de morir lo liberó de su responsabilidad de protegerlo y le dijo que se podía retirar de La Moneda con sus hombres de la policía de investigaciones.

Él lo dice en una entrevista al periodista Claudio Batsalel del Diario el Mundo:

“Cuando se fueron los agentes de la Guardia del palacio y cambiaron de bando, el presidente me llamó. Estaba en el salón Toesca, en una mesa grande, sentado sobre la mesa y con los pies colgando. Estaba solo. Me acerqué y me dijo que estaba liberado para retirarme junto con todos los funcionarios a mi cargo. Le contesté: -Yo voy a quedarme-. Entonces me dijo: -Estaba seguro de que usted se iba a quedar, porque los viejos robles mueren de pie-. No fue nada grandilocuente, sólo una cosa sentida”.