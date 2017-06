Los productores tenemos el precio más bajo a nivel mundial y a nivel de supermercados los precios más altos, entonces evidentemente aquí hay algo que no funciona bien”, dijo el presidente de Proleche, Dieter Konow.

Productores primarios de leche del sur del país manifestaron su respaldo al requerimiento ingresado por los diputados para que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) investigue una eventual colusión entre grandes marcas procesadoras para fijar el precio de compra.

Gremios como la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche), la Asociación de Productores de Leche de Osorno (Proleche) y la Sociedad Agrícola y Ganadera de la misma ciudad (Sago), expresaron su completa disponibilidad, si la instancia fiscalizadora requiere mayores antecedentes en la investigación.

El presidente de Proleche, Dieter Konow, no descartó que las grandes cadenas de supermercados estén también involucradas en el proceso de distorsión de precios.

“El precio definitivo que llega al consumidor es determinado por los supermercados, falta en toda esta situación un eslabón de la cadena que nadie ha tocado, que son estas grandes compañías distribuidoras. Los productores tenemos el precio más bajo a nivel mundial y a nivel de supermercados los precios más altos, entonces evidentemente aquí hay algo que no funciona bien, algo está distorsionado, por lo que es muy útil que la Fiscalía investigue los hechos”.

En el requerimiento presentado ante la FNE por los diputados Iván Flores (DC) y Javier Hernández (UDI), se asegura que tres marcas trasnacionales (Soprole, Nestlé y Watt’s) abusan de su posición dominante en el mercado de los lácteos para fijar precios y pagar menos a los productores.

Según antecedentes entregados a la Fiscalía, desde el año 2015 estas tres empresas habrían pagado un 22% menos por cada litro de leche, pero además subieron el precio un 8,5% a los consumidores.

Al respecto, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, confirmó reuniones con los parlamentarios denunciantes e informó que aportará más antecedentes a un problema que indicó, no es nuevo.

Calderón además aseveró que la Fiscalía Nacional Económica debe ampliar su rango investigativo hacia las grandes cadenas de supermercados, ya que existen casos anteriores, como el de los pollos, donde existió concomitancia entre distribuidores finales.

“Claramente esto va a tener que ser una investigación mucho más amplia, para determinar cuál es la responsabilidad que pueden tener las cadenas de distribuidores finales, porque esto parte con una colusión de fijación de precios por la compra de la leche a los productores, pero cuál es la consecuencia final para los consumidores, eso también es parte de lo que se debiera investigar. Caso similar tuvimos en la colusión de los pollos, al final derivó que además había una complicidad de los supermercados por el valor de un mismo producto”.

En tanto, el diputado de la Democracia Cristiana Iván Flores, aseguró: “Están fregando a los productores, están fregando a los consumidores y creo que ha eso hay que ponerle un párele, le guste a quien le guste y a quien no también, porque aquí el Ministerio de Agricultura está tomando palco, no queremos un ministerio observante, queremos un ministerio participante. A los australianos les pasó lo mismo con Fronterra, controladora en Chile de Soprole, el Estado de ese país tuvo que intervenir el mercado, Estados Unidos tiene eficaces mecanismos de control, por qué no los puede tener Chile”, subrayó.

Iván Flores, también presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, informó que espera que la Fiscalía envíe los antecedentes al Tribunal de Libre Competencia y “condene a estas empresas”, ya que indicó, los pequeños productores están desapareciendo.

Agregó que a pesar de la baja en la producción de leche, una menor oferta, el precio no sube. Pero en la última cadena de distribución al consumidor se transforma en el precio más caro que existe en el continente.

*Fuente: Diario UdeChile