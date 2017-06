Jueves 15 de junio de 2017

COMUNICADO DE PRENSA

Diego Ancalao: “Las teorías que tratan de transformar al Mapuche en terrorista son falsas”

Recientemente, la Encuesta Cadem arrojó como resultado que un 56% cree que existe terrorismo en la zona. Según Diego Ancalao, dirigente político Mapuche, oriundo de Purén, en la IX Región, advierte que “todas estas teorías conspirativas que levantan ciertos sectores, mediante acciones mediáticas, lo único que hacen es perjudicar el desarrollo económico y político de una región”.

En entrevista en el programa de Radio Bío Bío, “Podría ser peor”, Ancalao sostuvo que “todas las teorías que tratan de transformar al Mapuche en terrorista son falsas, nosotros buscamos el diálogo. Es una situación que se ha utilizado por un sector de la política chilena de mala forma para fines políticos”.

Para el dirigente Mapuche, la gran mayoría de las opiniones que se han dado sobre La Araucanía es de gente que no vive en La Araucanía. “Yo soy de La Araucanía, soy de Purén y puedo decir que no hay terrorismo, y no sólo lo digo yo, sino que lo dice Ben Emmerson, relator de la ONU, para hechos terroristas, que vino a Chile emitió un informe en el que concluye que en Chile no hay terrorismo y que determinados actos que se han generado no se ajustan a los parámetros de actos terroristas. No se puede vincular, entonces, una causa que tiene que ver con derechos políticos colectivos con hechos de violencia y terrorismo”.

Diego Ancalao plantea que se ha intentado resolver el tema Mapuche en los tribunales, sosteniendo que en La Araucanía hay violencia, pero “la Fundación Paz Ciudadana ha manifestado que las regiones más violentas son Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, la Región Metropolitana y Puerto Montt y no figura La Araucanía. ¿Por qué se intenta vincular a esta zona con una región de violencia, con terrorismo y delincuencia? Está claro que se trata de un tema mediático y con intereses políticos”.

Añade que con todas las versiones que apuntan a la ocurrencia de terrorismo en La Araucanía “han terminado por estigmatizar la región, donde los más bajos índices de desarrollo humano están en La Araucanía y con estas teorías conspirativas lo único que hacen es perjudicar el desarrollo político y económico de una región que necesita salir adelante”.

A juicio de Ancalao, “hay una demanda pendiente hace 133 años que tiene que ver con derechos colectivos, con derecho al desarrollo productivo y la única forma de resolverlo es con diálogo y con decisiones políticas, no mediante acciones judiciales, ni militarizando la zona, ni juzgando a personas inocentes, ni allanando casas. La solución es el diálogo y somos 1 millón 200 mil Mapuche en Chile que somos pacíficos y buscamos el diálogo”.

Consultado respecto de situaciones concretas que demuestran violencia como es la quema de inmuebles, de predios, de camiones o ataques a periodistas que van a reportear a la zona, Ancalao respondió: “En esos casos, de todas las personas Mapuche que han sido juzgadas a ninguna de ellas se les ha probado que han cometido hechos terroristas, incluso, las personas que han sido interrogadas dicen que vieron encapuchados y ¿cómo saben que son Mapuche? No hay pruebas de acuerdo al debido proceso”.