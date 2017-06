1.000 músicos y músicas tocarán en los eventos de Amnistía Internacional y Sofar Sounds en todo el mundo en septiembre.

Jessie Ware, Hot Chip y Rodrigo y Gabriela formarán parte de los miles de músicos y músicas que tocarán en domicilios particulares en más de 200 ciudades de todo el mundo en un día de conciertos, el primero en su género, cuya finalidad es unir a la gente para dar la bienvenida a las personas refugiadas. Así lo han anunciado hoy Amnistía Internacional y Sofar Sounds con motivo del Día Mundial del Refugiado.

La nueva serie de conciertos, con el título de Dales un hogar, tendrá lugar el 20 de septiembre de 2017 y reunirá a artistas establecidos y emergentes con personas refugiadas y comunidades locales en más de 300 espectáculos en más de 60 países de todo el planeta. Los socios VICE y Facebook Live promoverán y retransmitirán en directo los conciertos en todo el mundo.

“Con más de 21 millones de personas obligadas a huir de su país de origen, la crisis mundial de refugiados es una de las cuestiones que definen nuestra era”, ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“La manera en que respondamos ahora a ella configurará quienes somos para las generaciones futuras. Es el momento de defender lo que nos une y de negarnos a dejar que triunfen el miedo y los prejuicios.”

“La música y el arte siempre han sido poderosos socios para la causa de la justicia, ya que comparten la capacidad de agitar algo muy hondo en nuestro interior. Nos ayudan a mirar más allá de las fronteras y ver qué cosas son las que nos unen.”

“Es por eso por lo que, en este Día Mundial del Refugiado, anunciamos los conciertos de Dales un hogar. Los espectáculos brindarán la oportunidad de reflexionar sobre nuestra humanidad común y fortalecer nuestra determinación de hacer frente a este desafío humanitario sin precedentes.”

Entre los artistas confirmados hasta el momento se encuentran: Above & Beyond, Bad Suns, Band of Skulls, Benjamin Francis Leftwich, Billy Bragg, Broods, Cosmo Sheldrake, D∆WN, David Arnold and Michael Price, David Wrench, Eliza & The Bear, ESKA, Fenech Soler, Flyte, Fossils, Frank Turner, Frightened Rabbit, Gorgon City, Gregory Porter, Grouplove, Hot Chip, Hudson Taylor, Indian Ocean, James Morrison, Jessie Ware, JP Cooper, Julien Baker, Kate Tempest, Kevin Ross, KT Tunstall, Lewis Watson, Lianne La Havas, Local Natives, Matthew Herbert, Megan Washington, Morcheeba, Nadine Shah, Ngaiire, Nigel Godrich, Nina Nesbitt, Nothing but Thieves, Oh Wonder, Paper Route, Parvaaz, Phoebe Ryan, POLIÇA, Public Service Broadcasting, Reverend & The Makers, Ritviz, Rodrigo y Gabriela, Rudimental, Sampa the Great, SK Shlomo, Skrat, Suli Breaks, The Fratellis, The Jezabels, The Naked and Famous, The National, The Staves, Tokio Myers, Toothless, Wild Beasts y Zero 7 .

Los fans de la música abren sus casas

Fans de la música del mundo entero abrirán sus casas –cuya ubicación se mantendrá en secreto hasta que se aproxime más el día del evento– para que se celebren en ellas los conciertos. Cada concierto incluirá la actuación de dos o tres artistas musicales, así como charlas de activistas para destacar las soluciones en las que está trabajando la gente para abordar la crisis de refugiados.

La serie de conciertos es una colaboración entre Amnistía Internacional, la organización de derechos humanos más grande del mundo, y Sofar Sounds, empresa con sede en Londres especializada en dar conciertos secretos en domicilios particulares de todo el mundo. Sofar Sounds ha organizado anteriormente espectáculos en lugares que van desde jardines traseros en Ciudad del Cabo hasta guaridas en acantilados en Los Ángeles, invernaderos en Tokio, lofts en Londres, mansiones en Mumbai, granjas aisladas en Melbourne y colegios transformados en São Paulo.

“Dales un hogar alinea la visión de Amnistía Internacional y Sofar de una comunidad global unida por las cosas que realmente importan, de la misma manera que Sofar une todos los días a miles de personas de todo el mundo mediante el amor compartido por la música”, ha manifestado Rafe Offer, codirector general de Sofar Sounds.

“El 20 de septiembre, la comunidad musical global se unirá como nunca lo ha hecho para celebrar un discurso más esperanzador, uno que defienda y celebre la igualdad y la dignidad fundamentales de todos los seres humanos.”

Los fans podrán pedir entradas desde hoy (Día Mundial del Refugiado) a través de: sofarsounds.com/giveahome. Desde este sitio web, la gente podrá elegir su ciudad y el evento al que desea asistir, con la oportunidad de ganar dos entradas. Al pedir las entradas, tendrán la opción de hacer un donativo.

Los fondos recaudados por el proyecto apoyarán el trabajo de Amnistía Internacional para documentar los abusos y violaciones de derechos humanos contra las personas refugiadas, y para pedir a los gobiernos que encuentren una solución sostenible a la crisis de refugiados.

Atajar la crisis global de refugiados

La crisis de refugiados afecta a las vidas de más de 21 millones de personas en todo el mundo. Casi todas están acogidas fuera de las naciones más ricas del mundo, que sencillamente no están contribuyendo como les corresponde. En la actualidad, sólo 10 de los 193 países del mundo albergan a más de la mitad de las personas refugiadas.

La campaña de Amnistía Internacional Te doy la bienvenida pide a todos los gobiernos que hagan más para garantizar que las personas refugiadas gozan de protección y pueden disfrutar de sus derechos humanos, entre otras cosas ampliando las rutas seguras y legales por las que estas personas puedan obtener cobijo, sacando a la luz las políticas disuasorias que afectan negativamente a los derechos de las personas refugiadas y poniendo fin a la práctica de detener y devolver a las personas refugiadas a lugares donde correrán peligro. La campaña pretende también establecer una solidaridad de base con las personas refugiadas, por medios como los programas dirigidos por las comunidades para patrocinar a estas personas.