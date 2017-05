Autoridades: ¿de qué creciente y renovado futuro económico hablamos, para entendernos?

Cinco años de dudas. Desde hace ya 5 años que el Banco Central viene bajando la TPM – Tasa de Política Monetaria – con el propósito de lograr que se produzca un incremento en el crecimiento económico del país. Y los resultados están a la vista, desde el 2012, el “crecimiento” del PIB fue:

2012 5,6% 2013 4,1% 2014 1,9% 2015 2,1% 2016 1,6%

hasta llegar, en el primer trimestre de este año, a un valor cercano a cero. Si, casi cero, y lo notable es que este número no estaba, ni cerca, entre los que anticipó la eco.autoridad.

¿Y por qué ocurren estas diferencias? No es por las cualidades de las personas o los profesionales que se anticipan valores, sino que es porque el valor futuro de estas variables no lo tiene comprado ni el más experto de los anticipadores. Aún si se reuniera a 2, a 10 o a 100 expertos igual no va a acertar con seguridad. Y por eso, creer que se puede entregar una anticipación certera es imposible, y las que se entreguen, por sus futuras diferencias, no pueden sino dar luces insuficientes para los procesos decisionales de las personas.

La penúltima decisión del Banco Central sobre la TPM, con su tradicional visión sesgada y limitada del futuro, dice que “las expectativas de inflación a fines del horizonte de proyección se ubica en torno a la meta” que según el último IPOM sería de 2,9% a diciembre de este año y de 3,0% a fines del 2018 y que “acordó reducir la tasa de interés de política monetaria en 25 puntos base, hasta 2,75%”. Y sentencia que: “evaluará la necesidad de algún incremento adicional del impulso monetario. Su concreción dependerá de las perspectivas de inflación de mediano plazo”. Y en la última decisión de Mayo se decidió bajar la TPM a 2,5%, sin entregar ninguna razón específica para esa baja salvo que: “Cambios futuros en la TPM dependerán de las implicancias de las condiciones macroeconómicas internas y externas sobre las perspectivas inflacionarias”.

En varias de las frases anteriores se está mencionando algo que debiera ocurrir en el futuro, ese mismo futuro incierto en el cual -con cierta ligereza- se dice que la inflación tendrá un valor determinado. Suponemos que es probable que un modelo que se usa para proyectar, y que se basa en series de tiempo, se puede manejar para entregue valores más allá del valor más cercano al presente; es decir, señalar valores presuntamente futuros, lo que en la lógica de los “estudios de futuros” no sería nada más que un valor actual, del cual, con respecto a su valor predictivo, se puede tener todas las dudas que sean imaginable.

Algún día se podrá entender que hablar con certeza sobre el futuro en estas materias es un juego muy peligroso y que ni por más complejo que sean los modelos empleados, o por la mayor cantidad de variables que se combinen o por los mayores conocimientos de sus operadores no se podrá acertar con seguridad.

¿Van tras batir una meta? El instituto quiere batir la meta de llevar la TPM a un valor menor que la inflación anual en un lapso de más de 5 años de baja y sin que en dicho plazo haya tenido visos de conseguir el tan mentado, anhelado, esperado, y no sabemos que más, de crecimiento de la economía nacional; sin olvidar la repetida frase de que “los efectos de reactividad se verían en unos seis meses más”. ¡Han pasado varios seis meses y aun no se produce el “milagro”!. ¿Hasta cuándo habrá que esperar para que se cambie este modelo de anticipación y de comunicación sobre el futuro? Aunque es más importante: establecer lo que hay que cambiar o las decisiones que hay que tomar para que las bajas de TPM conduzcan efectivamente al crecimiento económico nacional que es la base para llegar a ser un país desarrollado… para todos.

No queda nada de claro que una tasa de interés negativa vaya a impulsar el crecimiento y desarrollo económico, cuando ésta se está bajando desde hace más de 5 años y en todo ese tiempo la economía ha reducido su tasa de crecimiento, que era lo que justamente se trataba de evitar. Queda evidente que el o los actuales modelos que se emplean para anticipar el futuro han tenido una inclinación recurrente hacia el error, dejando con ello un tremendo sesgo para las decisiones arbitrarias de los agentes económicos, salvo aquellos que se ven beneficiados por estas “diferencias” y las brechas entre tasas mayoristas -incluso negativas- y las minoristas del crédito que llega al cliente final: empresas o personas; así como las diferenciales que se observa entre las tasas captación y colocación no explicadas por el mercado en competencia ni por la eficiencia ni productividad de los actores.

Hay diferentes maneras de “estudiar los futuros” y leyes de Sardar. A modo de explicación adicional vale la pena recordar algo de lo que menciona el reconocido experto británico Ziauddin Sardar que ha desarrollado algunos conceptos sobre el futuro que parece interesante presentar al momento de comentar las decisiones de la autoridad económica a las que llamaremos Leyes Sardar. Hay ciertos principios por ejemplo: 1.- “Las predicciones, pronósticos, no proveen con conocimientos del futuro sino que sugieren ciertas y limitadas posibilidades. 2.- No se puede predecir el futuro, pero se pueden anticipar alternativas futuras” y presenta cuatro leyes que debieran ser consideradas cuando se trata de “estudios de futuros”.

En la Primera Ley, Sardar: explica por ejemplo que los estudios de futuros obligan a enfrentar, en general, problemas que son complejos, interconectados, contradictorios, localizados en un entorno incierto y encajado en un entorno que cambia rápidamente. Por ende, los esfuerzos que tratan de resolver un problema o un conjunto de problemas dados la complejidad, la incertidumbre y la interdependencia, crea una plétora de nuevos problemas.

Estudios de futuros son escépticos según Tercera Ley de Sardar. Tal como señala esta ley: “el hombre sabio duda de todo porque la realidad de las cosas es inaccesible al espíritu humano y es imposible tener certeza” lo cual obliga a tener un poco más de humildad en nuestras “certezas” sobre el futuro y las posibles economías que se anticipen para el país.

Una conclusión inconclusa. Lo importante es que toda actividad futura o sobre el pronóstico o anticipación del futuro es que tiene directo impacto en el presente: puede cambiar las percepciones de las personas, hacernos más conscientes de los peligros y de las oportunidades por delante, motivar a actuar de determinada manera, obligar a innovar y emprender o desinvertir, o dar fuerza para cambiar conductas.

Por eso, no es menor observar detenidamente, a algunas instituciones financieras de la plaza (una industria amenazada por los cambios), cuando anuncian: “tasa de interés negativas” a pagar por depósitos a plazo por 30 días y, al mismo tiempo, anuncian “tasas de interés positiva” y enormes a cobrar por un crédito otorgado por los mismos 30 días. ¿En cuánto se ha incrementado ese diferencial como resultado de la actual TPM negativa decidida arbitrariamente por la autoridad? y la responsabilidad no es de la banca.

Creemos que la dinámica del mercado, y en condiciones de una libre y verdadera competencia monetaria y por mayor eficiencia e información de las ofertas y demandas de dinero con la incorporación de la “big data”, la IA y otros nuevas tecnologías avanzadas e interdisciplinarias llevará a que la tasa de interés se determine no en forma arbitraria – como en la actualidad – y de este modo favorecer al país con menores costos para invertir y con ganancia reales para los ahorrantes y con más seguridad para los concurrentes de elegirla esto: según sus propias propensiones al riesgo y la rentabilidad, como por ejemplo ocurre con otras mercancías o el dólar.

Finalmente, como enuncia Sardar en una de leyes: “Los estudios de futuro involucran la participación de todos los que serán actores en el futuro… y que tendrán que vivir con las consecuencias de esos resultados futuros”; como es el caso la economía nacional producto de las decisiones de la autoridad que ha fijado las TPM´s del último quinquenio transcurrido, con enormes y arbitrarias transferencias de riqueza entre sus actores: no determinadas por el mercado, la eficiencia ni la libre competencia y con un exiguo crecimiento económico. [i]

-El autor, Omar Villanueva, es Director de OLIBAR Consultores Ing. U. Chile ovillanueva.comunica@gmail.com



Notas:

[i] (*) OLIBAR Int´l Consultores fundada en 1972 Estudios futuros, estrategia e innovación Preside: Don Carlos Olavarría Aranguren, Master of Science M.I.T / U.S.A