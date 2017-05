Según informaciones a Por un Sahara Libre.org (PUSL) desde sale, Rabat esta mañana los presos políticos del Grupo de Gdeim Izik han boicoteado, de una manera consecuente, el juicio denunciando que la parte civil no forma parte del proceso y que este no es más que una farsa del gobierno marroquí y una consecuencia más de la ocupación del Sahara Occidental.

Hacia el mediodía, los presos, han exigido al tribunal poder hablar con sus abogados. Después de protestar enérgicamente se les ha permitido hablar con ellos durante cinco minutos. Tras esta reunión los abogados saharauis y marroquíes han comunicado al tribunal la decisión de los presos de boicotear el proceso y abandonar el tribunal y renunciando a la representación de sus abogados, tras lo cual ellos han confirmado al juez que todos están de acuerdo en abandonar el proceso una vez que es esa la decision de los acusados.

Las dos abogadas francesas presentes en el proceso, Ingrid Metton y Olfa Ouled, han decidido el mismo, pero no sin antes hacer una declaración y así se lo hicieron saber al juez. Petición que fue tajantemente denegada por el juez alegando que si abandonaban del proceso no tenían derecho a hacer ningún tipo de declaración, hecho este que generó una fuerte discusión que duro cerca de diez minutos hasta que fueron expulsadas a la fuerza de la sala. Durante la vexpulsión de la sala, Olfa Ouled grito que no la han dejado hablar y que les han expulsado.

Observadores Internacionales de Galicia en Rabat (Gdeim Izik)

En la tarde de ayer se celebró una rueda de prensa coincidiendo con el regreso de los observadores internacionales enviados por SOGAPS a Rabat para asistir al juicio a los presos políticos del Gdeim Izik

Ayer llegaron a Galicia los dos cooperantes de SOGAPS procedentes de Rabat (Marruecos) tras acudir como observadores al juicio político que el régimen marroquí celebra contra veinticuatro activistas Saharauis, detenidos por su participación pacífica en el campamento protesta de Gdeim Izik. Ciudadanos saharauis considerados por Marruecos como cabecillas de la organización del campamento en las afueras del Aiún en el año 2010.

Nuestros compañeros Henrique Porto y Emilio García asistieron lunes y martes como observadores en el juicio junto con otros observadores internacionales: abogadas, parlamentarias, concejalas, activistas de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos… El juicio dio comienzo el lunes día 8 de mayo, después de que este proceso fuese suspendido varias veces por el tribunal de justicia.

También es preciso añadir que este juicio contra presos políticos Saharauis se lleva a cabo como proceso civil una vez anulada la sentencia de un anterior juicio ilegal realizado por un tribunal militar (contrario al derecho internacional), una chapuza del régimen marroquí de juzgar a civiles en un proceso militar.

Por otra parte, también se enfrenta a la legislación internacional el que se juzgue a ciudadanos Saharauis fuera de su propia tierra, el Sahara Occidental, ya que el proceso se está desarrollando en Sale-Rabat (Marruecos).

Los observadores internacionales de SOGAPS desean transmitir al pueblo de Galicia y a España la farsa y el esperpento de lo que han observado en los dos días de juicio presenciados. En primer lugar los impedimentos que han sufrido para poder entrar, por parte de la policía marroquí, teniendo que amenazar con ir al consejo general de la abogacía a emitir protesta, etc. Y en segundo lugar, el análisis de lo vivido en el interior de la sala, tal y como denota la narración de Henrique Porto.

“Por fin en la sala de la audiencia, observamos cualquier cosa menos algo que significase un juicio. El presidente del tribunal interrumpe a gritos a los abogados, los abogados acusadores del Estado Marroquí y el Fiscal interrumpiendo a gritos cualquier argumentación de los letrados defensores saharauis. Realmente observamos que, por mucho que repetía el Presidente del tribunal que no se trataba de un juicio político, que solo buscaba la verdad, era todo lo contrario. La mañana del día miércoles 9 se pasó entera discutiendo el procedimiento, ya que el tribunal intentaba utilizar como testigos a los mismos policías que levantaron las actas bajo tortura y tomando declaraciones a los presos con presencia de policías. Todo el proceso rompe los elementales derechos de todo preso. Con todo lo observado, nuestra conclusión: estamos ante una farsa de juicio, estamos ante un juicio político del régimen marroquí, estamos ante un silencio sepulcral informativo de medios marroquíes y españoles, estamos ante una burla al derecho más elemental de todo ciudadano y de todo preso.“

El juicio marroquí contra luchadores saharuis es una farsa

Hoy, 16 de mayo, la defensa de los acusados de Gdeim Izik se ha retirado del juicio a instancias de sus clientes. No quieren participar más en ese teatro. Que les pongan la condena que sea y ya está, pero que no les hagan pasar por esos testigos falsos, soportando la hipocresía que supone la apariencia de legalidad.

Los acusados han pasado la mañana profiriendo protestas contra la situación y contra lo irregular de este juicio. Hasta que por fin han tomado la decisión. Es coherente. No es un juicio justo. Es una pantomima.

Las abogadas francesas se han querido despedir de los acusados con una palabra y la policía las ha echado violentamente. Una de ellas -Olfa OULED- se quejaba de dolor en un brazo. La interpretación del tribunal es que les ha intentado soliviantar.

Este juicio ha sido una tomadura de pelo. Por mucho decir el juez que se trataba de un juicio equitativo y transparente no ha conseguido convencernos. Lo vivido en él dice lo contrario. Unas irregularidades procesales inaceptables, unos testigos comprados, un juez que actuaba como fiscal, un ignorar la realidad política del Sahara Occidental.

El juez ha llamado a los dos acusados que están en libertad para ofrecerles una defensa. Y ellos han dicho que se solidarizaban con sus compañeros y que no querían defensa. El juez ha nombrado en ese momento a los siguientes abogados defensores:

Maître Hadaf , en razón de que era el más antiguo.

Maître Rachid Moussawi

Maître Frech

Maître Mme Halibi

Para todos los acusados.

Es decir que, si no me equivoco, tres de ellos estaban en el juicio representando a las familias de los marroquíes muertos.

Sin más interrupción, ha seguido el juicio como si tal cosa y han llamado a un testigo.

Ahí ya no tiene sentido la observación. Y me he retirado.

Mandaré más información.

Cristina Martínez Benítez de Lugo (Desde Rabat, Marruecos)