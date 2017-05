En una corta entrevista, publicada por el ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, en su cuenta de Facebook, el joven responde a las preguntas desde la cama de un hospital. Uno de sus brazos está vendado.

Con la voz quebrada, este joven de origen humilde, explica que venía de su trabajo cuando un grupo de unas 20 personas con el rostro cubierto intentó lincharlo el pasado jueves en la tarde por parecer infiltrado.

“Me agarraron unos encapuchados que estaban participando en la marcha”, dice al referirse a los grupos violentos, que según el Gobierno venezolano son financiados por sectores de la oposición y que han causado destrozos en bienes públicos de Altamira.

“Tenían palos, piedras, bombas”, recuerda. “Uno de ellos decía: ‘Mátalo, mátalo, mátalo’ y otro decía: ‘No mano, ¿para qué? Ya ves cómo lo estamos dejando'”.

A pesar de las súplicas, le tiraron un cóctel molotov. “Cuando me lanzaron la bomba, comencé a saltar, a correr y a gritar: ‘No me maten’ y me tiré al piso para apagarme”.

Cuenta que los bomberos presentes en el lugar pedían que cesara la agresión, los violentos le gritaban: “Tiene que morirse ese chavista”. La Policía del municipio Chacao, cuyo alcalde opositor ha sido captado caminando junto a grupos de encapuchados, no hizo nada.

“Yo les decía: ‘Yo no soy chavista, yo no soy chavista. ¿Por qué me van a matar? Déjenme vivir que quiero ver a mi hija’.

Otro joven quemado

El pasado sábado se conocieron las impactantes imágenes de un joven que fue golpeado, apuñalado y quemado también el Altamira por una razón similar, “parecer ladrón o chavista”.

El ministro Villegas publicó en su cuenta de Twitter una corta entrevista a la madre de Orlando José Figuera, de 21 años, quien presentó quemaduras de 1° y 2° grado en 80% de su cuerpo, y cuatro heridas por arma blanca, una de ellas en la cabeza.

En las imágenes, la madre de Figuera, con identidad protegida por seguridad, explica que a su hijo lo bañaron con gasolina los grupos de choque opositores.

“Los que estaban en la marcha le rociaron gasolina a mi hijo, y lo prendieron. El muchacho que le dio las puñaladas le seguía dando”.

Explica que corrió hasta ser atendido por personal médico y desmiente la acusación de ladrón, que supuestamente fue el motivo para la salvaje agresión.

“Eso de que estaba robando lo desmiento aquí y donde sea. Esto no puede quedar así. Así como fue mi hijo puede ser otra persona”.

Este ya es el segundo hecho de este tipo que ocurre en el municipio liderado por fuerzas de la oposición. Frente a esto la madre de Figuera se pregunta: “¿Yo voy a pasar por ahí y me van a echar gasolina? ¿Entonces por Altamira no va a poder pasar nadie?”.

*Fuente: Actualidad RT