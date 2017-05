Ya sabéis que el día 8 se reanuda el juicio de Gdeim Izik en Rabat. El problema es que hay otro juicio importante en Marrakesh contra 16 estudiantes. Es un juicio que se ha pospuesto 9 veces. Ver información en http://porunsaharalibre.org/ 2017/04/juicio-estudiantes- saharauis-aplazado-novena-vez/ En la última sesión, al no dejar pasar a las familias, los acusados se negaron a participar. Por fin, a las 4 hrs de la tarde, dejaron pasar a un familiar por acusado. El abogado marroquí pidió entonces que se les juzgara por terrorismo y que se trasladara el juicio a Rabat. A Rabat no se va a trasladar por no unir a las familias ni a los observadores, pero si se les llega a acusar de terrorismo, la cosa puede ser muy grave. Curiosamente, después de tanto posponerlo, se fija la fecha del día 9 de mayo, martes, coincidiendo con el juicio de Gdeim Izik (día 8). El juicio de los estudiantes es también muy importante. Mucho. Hacen falta observadores allí también. Tienen que saber que están en el punto de mira.

Por favor, haced un esfuerzo. A lo mejor nunca os habéis planteado esta actividad. No hace falta nada, ni ser abogado ni nada. Sólo tomar notas de lo que va pasando en un cuaderno. Claro, si sois del gremio, mejor que mejor. Si tenéis una asociación, una facultad, un Consejo de abogados, jueces, fiscales que os avale, mejor. Pero no hace falta. Los juicios son públicos. O deberían serlo, y si no lo son, tenemos que estar ahí para denunciarlo.