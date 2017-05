Caracas, mayo 1° – Las palabras del papa Francisco fueron muy claras. Retornaba de Egipto al Vaticano, y como es usual, responde las preguntas que durante el vuelo de regreso le hacen periodistas acreditados para cubrir las giras papales.

El periodista español Antonio Pelayo, de Antena 3 le preguntó Francisco por Venezuela, su crisis y el papel de El Vaticano.

Entonces el Papa Francisco opinó que la crisis venezolana se ha agudizado porque sectores de la oposición en el país no aceptan el diálogo que ha facilitado la Iglesia Católica con cuatro expresidentes iberoamericanos.

El Papa dijo que pese a la mediación de la Santa Sede bajo pedido de los cuatro expresidentes que sirvieron como facilitadores “la cosa no resultó”.

“No resultó porque las propuestas no eran aceptadas y sé que ahora están insistiendo (…) yo creo que tiene que ser con condiciones muy claras. Parte de la oposición no quiere esto. Es curioso, la misma oposición está dividida”, respondió Francisco a Antonio Pelayo.

Agregó que todo lo que se puede hacer por Venezuela hay que hacerlo, con las garantías necesarias, “si no jugamos al tin tin pirulero, y no va la cosa”.

Casi enseguida salió el combo de la MUD a rechazar las declaraciones de Francisco. Se agarraron de la frase “Condiciones muy claras” y a partir de ella hicieron otra construcción del discurso del papa.

La MUD formalizó este domingo su negativa a retomar un fallido diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro “si no hay garantías”, en una carta al papa Francisco tras su oferta de mediar en la crisis del país. “Usted (…) ha expresado en numerosas oportunidades que si no hay garantías y ‘condiciones muy claras’ por parte del régimen, no hay posibilidad ni de diálogo ni de resolver esta gravísima crisis”, indicó la coalición opositora en su carta al pontífice.

Inmediatamente después se dio a conocer un documento firmado por las cancillerías de 8 países latinoamericanos, en el que acentúan el falseamiento de lo dicho por el papa. Dicen que apoyan al papa, pero agregan ideas e intenciones no esbozadas por el pontífice.

Helas acá: