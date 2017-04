Luego de dilatar por más de dos meses esta decisión, este viernes la presidenta Michelle Bachelet designó al reemplazante del cuestionado ex subsecretario de Pesca, Raúl Súnico. La decisión no dejó contentos a dirigentes de la pesca artesanal quienes criticaron sus vínculos con el lobby empresarial y aseguraron que la nueva autoridad es la continuidad de la administración anterior.

A dos meses y medio de que el ex subsecretario de Pesca Raúl Súnico abandonara su cargo, luego de revelarse sus estrechos vínculos con Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), este viernes,el Ministerio de Economía informó a través de un comunicado la designación de su reemplazante: el cientista político y ex coordinador legislativo de esa cartera, Pablo Berazaluce.

Si bien el ahora nuevo subsecretario sonada desde hace varias semanas como el candidato más idóneo para ejercer este cargo, desde el Gobierno miraban con recelo su designación debido a los cuestionamientos que podría generar, principalmente en el mundo de la pesca artesanal, por sus nexos con el lobby empresarial.

Y pese a que existían otros nombres en carpeta, el Ejecutivo finalmente se inclinó por la designación del militante DC, quien ha sido uno de los históricos negociadores, no sólo de esta administración, sino que también del anterior Gobierno de Michelle Bachelet.

Desde el sector de la pesca artesanal son enfáticos en que Berazaluce representa “más de lo mismo” en relación a su antecesor.

Para Hernán Cortés, presidente de la Federación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Fenaspar), la designación “ es la continuidad de lo que dejó Pablo Galilea al señor Súnico. Es la continuidad de la ley Longuerira, es la continuidad de no hacer nada respecto de una ley corrupta”.

El dirigente lamentó la inacción por parte del Gobierno en torno a una modificación a la cuestionada Ley de Pesca, apuntando a que con esto el Ejecutivo perdió su oportunidad impulsar un nuevo cuerpo legal, ya que el actual no posee legitimidad.

“Este es un Gobierno que no quiere reaccionar a lo que está pasando en Tribunales, acá hay una investigación que habla de muchos involucrados en la construcción de un cuerpo legal que es ilegal y que es una vergüenza para nuestro país. El Gobierno no hace nada, ellos están de salida, quieren dejar todo stand-by, quieren que otro se haga cargo. Me parece muy mal que la Presidenta Michel Bachelet se despida de la parte pesquera en su Gobienro de esta forma”.

Para el dirigente de los pescadores de la Caleta portales de Valparaíso, Eduardo Quiroz, el nuevo subsecretario no posee la experiencia ni las capacidades para liderar el tema pesquero. “La definición que hizo el Gobierno es horrible. Tenía que buscar a una persona que tuviera el perfil para dirigir esta mala ley de pesca. Más de dos meses estuvieron buscando a alguien que estuviera a disposición”.

La nueva autoridad, que en estos momentos se encuentra en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, asumirá formalmente sus funciones el próximo lunes 10 de abril, mientras dirigentes de la pesca artesanal evaluarán las acciones a seguir para visibilizar su demanda por la anulación de la ley de pesca, la que señalan, posee un origen viciado y corrupto.

El ex subsecretario de Pesca renunció el pasado 21 de enero, luego de la publicación de un reportaje de Ciper Chile titulado Los correos que muestran los “favores” del subsecretario de Pesca a grandes pesqueras. En él se mostraba cómo Súnico habría favorecido a la industria en la tramitación de normas que regulan el sector.

*Fuente: Diario UdeChile