DECLARACIÓN PÚBLICA

CUTCH Y CUT

El Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS, creado por Clotario Blest el 17 de Julio de 1970, ante declaraciones y slogans empleados con ocasión de la conmemoración de este nuevo Uno de Mayo, a la opinión pública nacional e internacional, declara una vez más:

Clotario Blest Riffo realizó el 12 de febrero de 1953 uno de sus más grandes anhelos al culminar el proceso de unificación de todas las organizaciones sindicales en una sola, la Central Única de Trabajadores de Chile CUTCH. No fue su único fundador sino el más tenaz e importante de todos ellos.

Tampoco fue artífice ni tuvo participación en las disputas partidarias que, a poco de asumir la democracia post dictatorial, dieron como resultado la organización y creación de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, labor que llevaron adelante los representantes sindicales de las organizaciones políticas a las que pertenecían.

El CODEHS, al igual que lo hiciera su fundador, no cree que la unidad de la clase trabajadora será el acuerdo de los partidos políticos que actúan tras las organizaciones sindicales sino, más bien, el resultado de un proceso natural de acercamiento de los trabajadores entre sí que ha de llevar a la unidad de todos ellos en un futuro no muy lejano. Antes bien, el CODEHS cree que el interés de las colectividades políticas no sólo ha primado por sobre el interés de la clase trabajadora sino constituye, hoy y siempre, el principal obstáculo a la unidad de la misma. Por eso, sostiene que el principio de la independencia de las organizaciones sociales y sindicales de los partidos y de los Estados es la norma por excelencia que ha de regir las relaciones que establezcan los trabajadores entre sí. Es el mensaje que se entrega a los trabajadores a poco de conmemorarse otro aniversario de la masacre de los mártires de Chicago.

Por el Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS

Raúl Elgueta González

Presidente Manuel Acuña Asenjo

Secretario General

Santiago, 28 de abril de 2017