El cuerpo de Sheila Abdus-Salaam, la primera jueza afroamericana de Nueva York y la primera musulmana en alcanzar una magistratura en EE.UU., fue encontrado por los residentes de la ciudad totalmente vestido flotando en el río en el Upper Manhattan pasado el mediodía, un día después de que su marido reportara su desaparición.

Los primeros informes no presentan signos visibles de haber sufrido ninguna agresión física, según informó el diario local The New York Post. Asimismo, todavía no está claro cuánto tiempo estuvo su cuerpo en el río o cómo fue que terminó allí.

La jueza Sheila Abdus-Salaam fue una jurista pionera y una fuerza positiva. De parte de todos los neoyorquinos, expreso mis más sinceras condolencias”, comenta el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo en Twitter.

La noticia de su muerte misteriosa conmocionó a la ciudad de Nueva York, donde Abdus-Salaam, nacida en Washington D.C. y de 65 años, hizo historia en 2013 al convertirse en una de las siete juezas de la corte de apelaciones, el máximo tribunal del estado.

Mientras que Cuomo la consideró como una “jurista cuya vida en el servicio público era la búsqueda de una Nueva York más justa para todos”, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, la recordó como “una pionera humilde”.

Nacida en 1952 en una familia obrera y rodeada de seis hermanos, la magistrada concurrió en su infancia a escuelas públicas. En su adolescencia se inclinó hacia el Derecho inspirada por el abogado de derechos civiles Frankie Muse Freeman. Fue así que se graduó de Barnard College en 1974 y de la Escuela de Derecho de Columbia en 1977. En sus comienzos dedicó sus días a trabajar junto a indigentes en Servicios Legales de Brooklyn y por fin llegó a ser séptima jueza de la Corte de Apelaciones de Nueva York.

