Así como van pasando los días y se acerca la fecha de las elecciones presidenciales, queda en evidencia lo que desde su aparición pública extremadamente mediática se ha dicho del Frente Amplio, que no es amplio. Nace sencillamente un instrumento más para ser utilizado como plataforma por Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista en época electoral.

Frentes, Bloques, Plataformas alianzas de todo tipo nacen electoralmente en época de paz cuando las calles están en silencio, lo que no significa que los asuntos fundamentales estén resueltos, son los miles de pasos los que se encargan de colocar los puntos de la tabla a discutir. Asunto claro… No más AFP.

Lo que sucede en época electoral preparatoria en el FA actualmente ya se conoce y es agua pasada. Lo extraño es que se repita como una vieja campana con su torpe letanía de fin de semana largo. Puede que posiblemente tenga que ver con una mala lectura de la forma de hacer política, alianzas o convocatoria, o el aprovechamiento del descontento de millones, y sencillamente lo que hacían los viejos que ya es prehistoria mirando el futuro que no llega.

Es evidente que el verdadero y marcado interés es el aprovechamiento perverso del justo descontento de una inmensa mayoría de chilenos. Tantos años de espera para concretar necesidades urgentes. Millones de trabajadores abandonados por intereses partidarios de la seudo izquierda. Vocerías en el parlamento y todos vestidos con mamelucos entregados por los grupos económicos y como caídos del cielo nos llega un nuevo jabón/champu/bálsamo que cambia la forma y da brillo a la fórmula de hacer política.

El 13,1% de chilenos ganan menos de $ 150.000. Un 40.0% entre $ 150.000 y $ 300.000, todos invisibles, tratados como números en buenas estadísticas. Salarios miserables avalados por una izquierda corrupta y servil en la CUT. ¿Estos son los votantes que aspira ganar el Frente Amplio? O ¿los pobladores de los campamentos que existen en todo Chile sin agua ni luz?, eso es vivir en época medieval de la patria actual. No se ha escuchado nada de la recuperación de las riquezas básicas, ni de cuantos carros llevarán con el primer tren al sur…

Mucha verborrea, palabras lustradas pero sin respuesta para la precariedad de los trabajos temporales en miles y miles. Tantas mujeres ganando salarios miserables vendiendo pan, jugos y frutas a las entradas de las estaciones del Metro, o ropa usada en los finales de las ferias libres. El Frente Amplio no conoce el Chile real, no mira la patria golpeada por el sistema capitalista, ese es el asunto, esa es la madre de las batallas a la que hay que ganar.

Que no les guste Cuba ni Fidel a los del Frente Amplio es un asunto que ya lo absolvió la historia. Fácil es criticar la bomba que cayó lejos del refrigerador canta el buen Silvio, porque así son los asuntos. No han criticado ni mandado a la hoguera a Ernesto Guevara, posiblemente por no llegar a la altura de las botas que recorrieron la selva boliviana en esos tiempos de abundante generosidad. Ni siquiera conocen el nombre del chino que se paró frente a un tanque en la Plaza de Tiananmen. No condenan la dictadura China, no condenan las violaciones a los derechos fundamentales que en nombre del Comité Central se generan. Mal oficio y pegarle a más débil.

El definirse no ser de izquierda, insistir no somos de izquierda, no les da derecho a colocar en el paredón a los que si son de izquierda. Deben saber que en Chile si existió el paredón, y cientos y cientos colocaron sus espaldas pegados al muro sencillamente por sostener que el socialismo, eso de izquierda o como se llame, o le digan, es lo que llegó hasta septiembre de 1973, y era justo e indispensable hasta hoy, por aquello se trabajó y uno de lentes gruesos lo defendió mientras caían las bombas. Esa izquierda merece más que respeto, es la historia. Si al Frente Amplio le incomoda esa carga histórica…. allá ellos.

Puros y castos no son. No están legitimados para pedir honestidad ni blancura a nadie teniendo una mano ocupada. No es grave ser algo más de mil los que votan a los dirigentes. Tampoco no haber juntado los necesarios para ser partido nacional, finalmente 600 escribieron también su hazaña en las Termópilas.

“Las filas de nuestro partido no son los cientos de funcionarios públicos que están en el gobierno o en el Estado, sino que son ciudadanos” Rodrigo Echecopar. Presidente de RD.

Olvidan los castos democráticos cuando llegaron con su lista de nombres para cargos en el gobierno de la NM, y a la Municipalidad de Providencia, así son las cosas, así resiste la tozuda memoria.

Revolución Democrática con Jackson son un hijo del binominal, mimado por la Concertación al que le regalaron un distrito para que levante su cabeza y refresque en algo la vieja foto de la concerta. De aquello no habla. Es justo decir que los votos se los ganó, y por él votaron socialistas, demócratas cristianos y de todos los colores. Olvida que fue en segunda vuelta su victoria en la FEUC, la amnesia se le instaló cuando salió pedir el voto sin importar la puerta que tocaba. Razón le daba a quien dijo que no importa el color del gato si sabe cazar ratones.

De par en par y alfombra roja del Ministerio de Educación para Miguel Crispi y compañía, todos de RD. Abandonaron y salieron por donde entraron sin hacer la menor autocrítica. Convertidos por estas horas en los faro de la educación y la defensa de un modelo diferente al lucro y para hacer un derecho a miles y miles.

Pero esto no es grave para ustedes. Tanta cámara y portada mercurial a la que corren gustosos, es superada por los más sencillos que saben cómo redactar un pliego de peticiones y como convocar a una huelga. Ya aprenderán que bajar a visitar a mineros en huelga… un socavón no da vértigo.