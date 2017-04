Camilo Blajaquis César González en julio del 2011. Información personal Nacimiento 28 de febrero de 1989

(28 años)

Morón, Argentina Nacionalidad Argentino Información profesional Ocupación Escritor

Director de cine Género poesía

César González, quien utilizaba el seudónimo Camilo Blajaquis (Morón, 28 de febrero de 1989), es un poeta y director de cineargentino.

Nació en el seno de una humilde familia en la villa Carlos Gardel (Morón), siendo el mayor de ocho hermanos. Sobre esto relata:

Aparte de excluirte económicamente, te excluyen cultural y simbólicamente. Te excluyen porque sos el negro de una villa, el negro de mierda, vas a ser chorro, obrero y nada más. El sistema te excluye y es mucho más cruel de lo que uno cree. Lo que juega es una exclusión simbólica: el de la villa es un ignorante, es un posible delincuente.

Yo era re violento. Casi me matan, capaz maté. Robé muchos años. De chiquito siempre para nosotros fue el miedo, que la gente se cruce de vereda. Salía a manguear, revisaba bolsas y juntaba botellas. No se me cae nada por decirlo. Nos mandaban a la ‘gorra’ que nos daba palos. Tengo seis tiros de la policía encima, cinco años en cana y seis operaciones. No me morí de pedo. Mi hermano estuvo preso, mi vieja también. Mi viejo, un borracho toda su vida.

Tuvo una juventud difícil, donde cayó en las drogas y la delincuencia. Ingresó en reformatorios y en el año 2005, con 16 años de edad, se encontró primero en el Instituto de Menores Luis Agote y luego en la cárcel de Marcos Paz, entre otros institutos, purgando una condena como cómplice de un secuestro extorsivo.

Fue en ese momento que, mediante la ayuda de Patricio Montesano, una persona que dictaba talleres en la prisión, comenzó a acercarse a la lectura y a interesarse por temas políticos, filosóficos y por obras poéticas:

Fue un renacimiento; el concepto de renacimiento en la historia de la humanidad es salir de la oscuridad de la Edad Media, de las tinieblas del oscurantismo. De repente aparecen Galileo, Da Vinci, Copérnico, otra corriente de filosofía con Descartes, los inventores, los pintores. Mi renacimiento fue gracias a la cultura.

Busqué todo lo que me explicara un poco como funciona este sistema. El filósofo francés Gilles Deleuze, Rodolfo Walsh, Spinoza, Nietzsche, para entender la parte existencial de esta sociedad, Michel Foucault, el Che…

También fue Montesano quien lo estimuló a desarrollar la actividad literaria, a escribir poesías. En el tiempo que se encontró en el Instituto Agote, creó una biblioteca y la revista cultural ¿Todo piola? que actualmente continúa editándose bimestralmente.

El seudónimo que utiliza conforma un homenaje al revolucionario cubano Camilo Cienfuegos y al militante sindical Domingo Blajaquis, quien fue asesinado en Avellaneda en 1966; hecho relatado por Rodolfo Walsh en el libro ¿Quién mató a Rosendo?.1 Estuvo preso desde los 16 años hasta los 21. Al salir de la cárcel comenzó a cursar la carrera de Filosofía en la UBA y a los 21 años publica su primer libro, La venganza del cordero atado, que ya lleva tres ediciones.1 El título del libro hace referencia al disco Lobo suelto, Cordero Atado de la banda de rock argentino Los Redonditos de Ricota y, al igual que los discos de esta banda, es ilustrado por el dibujante Rocambole. En noviembre del 2011 presentó en la Biblioteca Nacional su segundo libro, Crónica de una libertad condicional.

En el 2012 comienza a conducir un ciclo televisivo llamado Alegría y dignidad, en el canal Encuentro. La primera emisión contó su historia, sucediéndose luego más casos similares donde surgen diferentes expresiones artísticas en ámbitos marginales.

En julio del 2013 debuta como director, al estrenarse la película Diagnóstico esperanza. En diciembre del 2014 estrena su segundo largometraje, llamado ¿Qué puede un cuerpo?.

Trabaja en la Secretaría de Cultura de Morón, organizando talleres literarios en el Barrio Carlos Gardel, donde vive, y en otros barrios del municipio.

Poesía de César González:

Todos los impulsos confinados

de la cobardía civil

acceden al coraje coordinados

por muchos silencios acumulados

en la garganta

algo logra que los sueños muertos

de un pequeño grito

las humillaciones sepultadas vivas

la indecisión por una vez convencida

se enfrente a la burla de los vínculos familiares

el amor no confesado

de la espalda por el látigo

es de repente convertido en culto

esa persona que hasta hace un rato

era la vergüenza de su linaje

ahora acaricia la chance

de ser un héroe

quien era contorsionista rengo

de las bravuconas reuniones que anfitrionan

violadores que pagan sus impuestos

desembarca en el prestigio

un alma que transcurría en la insignificancia

irrumpe en el éxito

gracias a sus puños segregadores

¿Cuál es el camino más corto hacia el respeto popular?

¿Cómo lograr ser una leyenda?

solo basta matar a un negro de mierda

así al fin se libera

o se inventa una mentira libertaria

el esclavo moderno multiracial

que ve en la cabeza de los negros de mierda

estallada contra el asfalto

un puente hacía la redención

linchando,

los zombies de la moral

sienten acceder

a un brillante sentido existencial

nuestros miles de años de evolución se verifican

descuartizando a ese sorete

que bosteza el culo del cuerpo social

con disparos callamos al miedo

en la galería del universo

nuestra sublime exhibición plástica

es una cabeza ejecutada

necesitamos de un enemigo estético

nos ayuda a esconder mejor

los secretos más perversos

ayuda a que muchos no caigan

en el vacío

colma en algo los huecos

del espíritu.

Existir con el suspiro de la muerte

haciendo flotar sin gravedad tus pelos

así siente un villero la órbita de su rostro

y la televisión dice que es su culpa

chantas que cobran millones

por bufonear ante una cámara

le dicen al que se dobla la espalda por centavos

que no se atreva a quejarse

porque su columna erosionada

es merecida y necesaria

y que esa espalda encima

tan doblada no está

que aun puede quebrarse más

aun puede seguir creyendo en dioses inválidos

en vez de aferrarse a esa brisa misteriosa

que excita sin reglas la emoción

a la tierra nos arrojaron para construir el infierno

y entre las celdas más calurosas

de la cárcel (nuestra mejor vergüenza)

andan cuerpos sin mañana pero llenos de virtud

la cárcel es el mecenas

que paga los interés de todas las deudas

un chiste macabro de quienes tienen

el corazón impotente de poesía

esos que organizaron una pelea eterna

entre los mismos presos

para disfrutar desde el palco alambrado

la orgía del castigo

esa obscenidad que para algunos es insoportable

para otros resulta productiva y espectacular

por eso la tv y el cine estan

para reírse de los pobres

la circunferencia de la villa miseria es un ojo inmenso

una multitud observando y calificando

argumentando con flemas impudicas

lo que los villeros deberían hacer

lo que deberían comer

como deberían hablar

callar, moverse y vestirse

una tribu blanca de seres enfermos

le dicen al villero como cuidar su salud

y el villero convencido de su inferioridad

deambula cabizbajo entre las calles

un villero no tiene derecho a la ontología

no toda clase social tiene derecho a la pregunta

la reflexión y la denuncia son un privilegio

de los blancos de mentalidad

orgullosos de sustentarse

en una razón académica y bruta

emperatriz de los sueños y sus interpretaciones

para los villeros no es

el mismo tiempo ni el mismo espacio

que para los blancos de mente

para los villeros su vida está muerta

entre tinieblas anónimas

transcurren sus hazañas

hay un orden y no solo económico

ese orden es masculino y blanco

blanca categoría existencial y política

más que anatomista o metafórica

la blancura es el concepto-dios

al que hasta los negros y mestizos

rinden pleitesía hundiendo su rodillas

y presentan ofrendas pornográficas

a ver si así logran un saludo del amo

para un villero animarse a ser

es ser arrojado al vacío

porque los negros villeros no pueden ser

ni pueden vivir igual que los blancos de mente

eso desencadenaría catástrofes aritméticas

¿quiénes serían los albañiles o policías,

si a los negros de repente, se les ocurre ser?

si el villero se atreve a luchar

son la historia y la ciencia misma sus contrincantes

la realidad le disparará a donde vaya

el cielo en su espesor lo andará buscando

si el negro villero llegara a escapar

y si llegará a una bifurcación y debe elegir,

tendrá el dilema que invadió a millones de santos

antes de ser ejecutados o exiliados en el olvido

¿se vive como esclavo

o se muere siendo libre?