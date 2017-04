Ñuñoa, 5 de abril de 2017

Señora

Carolina Goic

Presidente de la Democracia Cristiana

Presente

Estimada camarada Presidente:

Me dirijo a usted con especial afecto y respeto, manifestando desde luego mi entusiasta apoyo a su candidatura presidencial. En ese ánimo me permito formular algunas observaciones y comentarios que van en la línea de contribuir al mejor resultado del trabajo que usted realiza para la mejor marcha de nuestro Partido, proponiendo ciertas precisiones y correcciones en orden a mantener la fidelidad doctrinaria, ética y política que me parecen de cierto modo cuestionadas en el momento presente. En el mismo sentido, espero que las normas estatutarias que nos rigen – aunque mal redactadas e imprecisas en algunos aspectos – sean respetadas a cabalidad como una forma de fortalecer el trabajo de los militantes, la unidad partidaria y la eficacia necesaria.

1 En los días recién pasados se ha dado a conocer un “comando” de la postulación presidencial, del cual se ha dicho que integra a “todas las sensibilidades del PDC”. Usted sabe perfectamente que eso no es verdad, pues tal y como fuimos directa y evidentemente excluidos de la redacción del voto político de la Junta Nacional última – pese a haberlo pedido en forma expresa -, ahora no se consideró a un sector del Partido que aunque minoritario representa a una parte significativa de militantes. Me refiero a aquella “sensibilidad” que se expresó en la lista que encabezó Ricardo Hormazábal en las dos últimas elecciones. No estamos incluidos en su comando y no se nos considera para nada. Pienso que hay personas que podrían ser grandes aportes. Espero que se rectifique y, si no es así, que se reconozca que algunos de nosotros no somos considerados como parte de las sensibilidades del PDC y sólo se nos contacta cuando tenemos cargos o votos para una Junta.

2 Se ha citado a una Junta Nacional para el 29 de abril. No se nos ha señalado el temario, pero algunos de nosotros creemos que esa Junta debería resolver definitivamente si vamos a inscribir candidatos en las primarias de la coalición de gobierno, plazo que vence el 2 de mayo. Esa inscripción debiera ir ligada a un programa del PDC sobre lo que queremos hacer en el gobierno, por lo que hay quienes piensan que en esa Junta debería aprobarse un programa. Al respecto, estimada Camarada Presidente, quiero manifestarle que no podrá ser así, salvo que se violen gravemente los estatutos. En efecto, la norma estatutaria dispone que la Junta Nacional debe aprobar el programa del Partido, en cuyo caso debe citarse señalando esa finalidad y dando a conocer el proyecto de la Directiva Nacional con 30 días de antelación. Es decir, cuando la Directiva Nacional entregue a los delegados el proyecto de programa, recién entonces se podrá citar a Junta Nacional para discutirlo. Confío en que esta vez se respetarán los estatutos, varias veces violentados en los últimos tiempos.

3 Sobre los contenidos del programa, me parece que el método seguido no ha sido el conveniente y más grave aún resulta que se haya designado a personas que se han declarado abiertos partidarios del sistema capitalista en su modalidad neoliberal como integrantes de las comisiones, en circunstancias que eso atenta contra la básica definición del PDC como anticapitalista.

4 A muchos militantes nos inquieta que las reiteradas declaraciones suyas en torno a la probidad y la ética no tengan una correspondencia en las decisiones políticas, puesto que camaradas que han estado cuestionados en sus comportamientos no encuentran limitación alguna para ser candidatos a parlamentarios. Lo pedimos expresamente en la Junta, pero no se recogió nuestra proposición pese a haber recibido aplausos atronadores, en el sentido de que los actuales dirigentes y parlamentarios que hayan sido cuestionados no puedan ser candidatos. Confío en que se tomará alguna medida al respecto.

Camarada Presidente, quedo a la espera de su respuesta.

En la confraternidad demócrata cristiana, la saluda,

Jaime Hales

Presidente Comunal de Ñuñoa

Integrante de la Junta Nacional