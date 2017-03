En lanzamiento de candidatura de Sebastián Piñera partidarios al grito de “Viva Chile” agregaron “Y Pinochet”

La Quinta Normal fue el lugar elegido por Sebastián Piñera para lanzar este martes oficialmente su candidatura presidencial e iniciar el proceso para ser el abanderado de “Chile Vamos” en la carrera presidencial. Alrededor de mil personas llegaron a apoyar al expresidente, junto a la directiva de la UDI y militantes del RN y del PRI. Previo a la llegada de Sebastián Piñera, se presentaron videos, la canción “Buena Onda”, que fue el lema elegido de la noche, y se presentaron a algunas personalidades conocidas en los medios como los deportistas; Erika Olivera, Leonel Herrera, el humorista Checho Hirane, el director de TV Mauricio Correa y el Minero (rescatado) Mario Sepulveda. Este último fue el el elegido por los organizadores como “el jefe de barra” de Piñera ante las mil personas presentes. Fue así como Mario Sepúlveda dirigió el clásico “Ceachei” desde el escenario central. Levantando sus manos, Sepúlveda pidió que gritaran fuerte: “CE – A – CHE- I-” -a lo que la gente respondió CHI- Sepúlveda replicó´con “ELE – E” el que fue respondido con un fuerte “LE”. Y de ahí el se dio el tradicional grito, sin embargo al termino del “Viva Chile” varios de los presentes continuaron para rematar con “Viva Chile PINOCHET”, lo suficiente para ser audible y generar cierta incomodidad en algunos dirigentes políticos. Revisa: El día en que los Pinochetistas se manifestaron lanzando huesos al fuego burlándose de los Detenidos Desaparecidos

