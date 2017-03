No+AFP

Beatriz Sanchez manifiesta su rechazo a las Administradoras de Fondos de Pensiones, adhiriendo al Movimiento No + AFP. Respecto de esto ha expresado que “es tan buen negocio para algunos que 9 de cada 10 chilenos tengan una pensión de 156 mil pesos (…) ¿Hay alguien que pueda defender el sistema con esas cifras? (…) La gente está diciendo No + AFP, basta de los economistas iluminados, que son directores de AFP. Necesitamos unas discusión transparente, con nosotros no entre iluminados“.

¿A quién le sirven las AFP’s?

[Entrevista del 19 de julio de 2016]

Fernando Larraín (Gerente de la Asociación de AFP’s) conversa con Beatriz Sánchez

[Entrevista del 26 de julio de 2016]





Algunos datos acerca de Fernando Larraín, ¡p’a que le vaya sacando molde!

Artículo de El Mostrador:

Cuando en enero pasado aún no se vislumbraban las marchas masivas que tendría a las calles llenas de carteles de “No + AFP”, Fernando Larraín llegó hasta la gerencia general de la asociación gremial. Asesor del Ministerio de Hacienda cuando Nicolás Eyzaguirre era titular de esa cartera y luego parte del equipo del “segundo piso” de Eugenio Lahera en el Gobierno de Ricardo Lagos, su experiencia técnica y sus redes políticas son sumas importantes en un momento clave para la industria.

En su oficina, en el piso 14 de una torre de Providencia que alberga a la Asociación de AFP, Fernando Larraín Aninat tiene varios libros de economía en español e inglés, pero también fotografías que le recuerdan la vida: algunas de su familia y una con el ex Presidente Ricardo Lagos.

Esa fotografía refleja quizás los años más importantes de Larraín –gerente general de las AFP– en el sistema público. El año 2002 –y después de enviar varios currículos– llegó a trabajar al piso 12 del Ministerio de Hacienda a un lugar que en ese entonces, quienes se desempeñaban en el edificio, denominaban “el cuartito azul”, una oficina donde también se sentaban jóvenes profesionales.

Aunque en ese momento el ministro era Nicolás Eyzaguirre, su jefe directo era el economista Marcelo Tokman; en un momento álgido y donde la discusión social apuntaba a evaluar cómo financiar proyectos estrella de la administración Lagos, como el Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (Auge), el Programa Chile Solidario y la ley del postnatal.

Aunque quienes lo conocen aseguran que en su cabeza encontraba más cabida la idea de sumar impuestos a los alcoholes o a las empresas de primera categoría, el plan A resultó ser el elegido: aumentar el IVA.

Ese fue el contexto en el que Fernando Larraín, que antes había estudiado en la Universidad Católica, que había creado la Fundación Trabajo en la Calle, que también había pasado por Un Techo para Chile –y que años después sería máster en Asuntos Públicos de la Universidad de Princeton–, llegó a vincularse con los hombres más poderosos de la Concertación.

