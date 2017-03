Marzo del 2017.

A la Sexta en el mundo:

Compas:

Pues como les habíamos dicho que íbamos a ver el modo de apoyarles a ustedes para que, a su vez, apoyen la resistencia y la rebeldía de quienes son perseguidos y separados por muros, pues ya tenemos un pequeño avance.

Ya está lista la primera tonelada de café zapatista para la campaña “Frente a los muros del Capital: la resistencia, la rebeldía, la solidaridad y el apoyo de abajo y a la izquierda”.

Es café 100 % zapatista. Cultivado en tierras zapatistas por manos zapatistas; cosechado por zapatistas; secado bajo el sol zapatista; molido en máquina zapatista; el molino zapatista se descompuso por culpa de zapatistas; fue arreglado por zapatistas (era un balero no zapatista); luego empaquetado por zapatistas, etiquetado por zapatistas y transportado por zapatistas.

Esta primera tonelada se consiguió con la participación de los 5 caracoles, con sus Juntas de Buen Gobierno, sus MAREZ y los colectivos de las comunidades, y ya se encuentra en el CIDECI-UniTierra de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México rebelde.

Este café zapatista sabe más sabroso si se toma luchando. Aquí les ponemos un pequeño video que hicieron los Tercios Compas donde se mira el proceso: desde el cafetal, hasta la bodega.

También ya estamos clasificando y empacando las obras con las que participaron l@s zapatistas en el pasado CompArte, mismas que también les mandaremos para apoyar sus actividades.

Esperamos que podremos entregar en el evento de abril para que ya se vaya moviendo todo eso a los diferentes rincones del mundo donde hay Sexta, es decir, donde hay resistencia y rebeldía.

Esperamos que con este primer apoyo puedan iniciar o continuar su trabajo de apoyo a tod@s l@s perseguid@s y discriminad@s del mundo.

Tal vez ustedes se pregunten cómo es que va a llegar eso hasta sus rincones. Pues de la misma forma en que se produjo, es decir, organizándose.

O sea que se les pide que se organicen no sólo para eso, también y sobre todo para hacer actividades de apoyo a toda esa gente que hoy se encuentra perseguida simplemente por tener un color de piel, una cultura, una creencia, un origen, una historia, una vida.

Y no es todo por ahora: recuerden siempre que hay que resistir, hay que rebelarse, hay que luchar, hay que organizarse.

Ah, y preguntamos cómo se dice esto que queremos decir, pero de modo que lo entienda ése:

¡Fuck Trump!

(y de una vez los demás también –o sea los Peña Nieto, Macri, Temer, Rajoy, Putin, Merkel, May, Le Pen, Berlusconi, Jinping, Netanyahu, al-Ásad, y ahí agréguenle como se llame o se vaya a llamar el muro que haya que derribar, de modo que todos los muros reciban el mensaje-).

(O sea que es la primera de varias toneladas y la primera de varias mentadas -que no son de menta-).

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés. Subcomandante Insurgente Galeano.

México, marzo del 2017.

Tu nos dices que debemos sentarnos,

pero las ideas solo pueden levantarnos

caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder,

ver, aprender como esponja absorbe

nadie sobra, todos faltan, todos suman

todos para todos, todo para nosotros.

Soñamos en grande que se caiga el imperio,

lo gritamos alto, no queda mas remedio

esto no es utopía, es alegre rebeldía

del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía,

levantarnos para decir “ya basta”

Ni África, ni América Latina se subasta,

con barro, con casco, con lápiz, zapatear el fiasco

provocar un social terremoto en este charco.

CORO:

Todos los callados (todos),

Todos los omitidos (todos),

Todos los invisibles (todos),

Todos, to, to, todos,

Todos, to, to, todos

[:2:]

Nigeria, Bolivia, Chile, Angola, Puerto Rico y Tunisia, Argelia,

Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Mozambique, Costa Rica, Camerún, Congo, Cuba, Somalía, México, República Dominicana, Tanzania, fuera yanquis de América latina,

franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre Palestina.

(Parte Rapeada por Shadia Mansour)

CORO:

Todos los callados (todos),

Todos los omitidos (todos),

Todos los invisibles (todos),

Todos, to, to, todos,

Todos, to, to, todos

[:2:]