En conversación con el periodista Juan Pablo Cárdenas, el legislador lamentó la postura del nuevo referente y asegura que seguirá adelante en su intención de llegar hasta el Palacio de La Moneda.

¿Cuál es la relación de PAIS con el Frente Amplio?

Yo te ratifico, PAIS ha tomado una decisión hace dos meses de presentar una candidatura presidencial, yo he asumido esa decisión y tengo la convicción, más aún luego de la indignación que me provocó la proclamación de Piñera, de ir a la presidencial, ocupar un espacio político y ojalá en el Frente Amplio. Hicimos ese esfuerzo hace 6 meses, ahí hubo un veto lamentable, que es parte de la experiencia y recorrido que creo el Frente Amplio tiene que madurar, bajo el pretexto de que Navarro puede ganar la primaria y, por lo tanto, no puede estar aquí. Esa es una práctica que se tiene que erradicar.

El hecho de ganar una primaria no puede ser motivo de veto porque hemos dado muestras suficientes de que estamos ubicados, de manera nítida y clara, en un sector del espectro político chileno que es la izquierda, como lo he entendido durante toda mi vida política, por tanto, vamos a hacer un último esfuerzo con el Frente Amplio. Gonzalo Martner, presidente de PAIS envió una carta el jueves pasado, esa carta no ha tenido respuesta y bueno, si la verdad es que donde no te quieren, no te invitan, vamos a ser opción con la candidatura presidencial mía, pero nuestro principal interés es ser parte de un frente que convoque de manera unitaria a la ciudadanía y de elegir un candidato presidencial que sea capaz de enfrentar al duopolio.

Es extraño lo que sucede porque ya desde el nombre Frente Amplio, se supone que dará cobijo a una gran cantidad expresiones que siguen dispersas en la izquierda y qué extraño que se le diga no a un político con la trayectoria como la suya. ¿Por qué habría razón de excluir a PAIS del Frente Amplio? Quizás lo único que pueden pensar los diputados Boric y Jackson es que PAIS no ha roto definitivamente con la Nueva Mayoría.

Creo que hemos dado muestras suficientes de que la independencia con la que hemos actuado, cabe recordar que dije que sería bueno conocer los aportes secretos de las pesqueras y el Senado lo que hizo fue sacarme de la vicepresidencia, por eso voté en contra de la designación de Zaldívar en el Senado, no por motivos personales, sino porque creo que la conducción del Senado, la defensa corporativa, le está haciendo mucho daño a la institución.

Hubo un veto de Boric bajo los siguientes argumentos, yo comprendo la lógica política de un equipo que trabajó fuertemente en la universidad, yo fui dirigente estudiantil, me expulsaron dos veces, me suspendieron tres veces, estuve tres años en la Fiscalía Militar, y a veces se da la lógica de hacer las cosas de la manera en que la has hecho siempre y en la lógica universitaria, en las elecciones de las federaciones, el veto es un elemento que se ha puesto y que se ha usado. ¿Ahí hay un tema con mi transparencia? ¿Hay un tema con mi trayectoria política? ¿Con los intereses que he defendido? No, no lo hay, el tema era que podía ganar las primarias y nosotros hemos dicho que queremos estar en una alianza política amplia y queremos primarias, de modo que la ciudadanía participe y garantice absolutamente su pronunciamiento. Hay un debate sobre las primarias legales o ciudadanas, de cómo garantizar que haya una elección creíble y ahí debe haber un partido que dé el ancho y que esté inscrito en todo Chile para primarias legales, que es el problema que tiene actualmente el PPD o el partido Radical, y también el Frente Amplio, porque parte de los movimientos que lo integran no se van a inscribir como partido. PAIS va a ser un partido nacional y, por tanto, podemos concurrir con el aporte para generar primarias, por cierto, en el marco de la ley que hicimos para que la ciudadanía se pronuncie y no haya ningún tipo de cuestionamientos.

¿Con qué certeza puede decir usted que PAIS va a ser un partido nacional?

Porque yo tengo más optimismo que mi equipo y cada vez que entramos en el debate sobre si la gente está con voluntad de participar yo invito a mi equipo a la calle, a las ferias cercanas para constatar la voluntad de la gente, lo vamos a hacer en la primera segunda y tercera región, en la región del Biobío y en la séptima región en primer lugar, y luego vamos a emprender la inscripción de carácter nacional y hemos dicho que si el Frente Amplio no termina de entender de que la unidad se forja en la mayor amplitud, porque tenemos un solo adversario que es el modelo neoliberal y la amenaza de Piñera que vuelve por más negocios, eso va a estar el 17 de abril, fecha en que tendremos inscritas las cinco regiones y luego empezaremos con la elección nacional, tenemos que tomar una definición, si el Frente Amplio no abre las puertas y no establece elementos mínimos para poder resolver cómo se elige el abanderado presidencial, PAIS va a seguir adelante en su inscripción nacional y su candidatura presidencial, eso hemos acordado con la directiva.

Lo que supone también competir paralelamente en las postulaciones de diputados y senadores.

Puede haber un acuerdo amplio porque nos necesitamos todos para enfrentar al duopolio. Va a haber mucha gente joven, con poca experiencia electoral, creo que la diversidad de las listas, donde hay que llevar un 40% de mujeres o 40 de hombres, da una garantía de género que nos obliga a las más amplia unidad. En el caso de Concepción se eligen ocho diputados, hay que llevar nueve candidatos, PAIS tiene dos ya corriendo, en campaña, porque hay que juntar a lo menos el 11,5% de los votos para elegir uno y si hay una lista amplia con candidatos que hayan tenido experiencia, creo que podemos romper la hegemonía del duopolio y establecer una fuerza política trascendente que va a generar un cambio. La reposición de los tres tercios. Chile siempre ha sido tres tercios, lo que pasa es que el tercio de izquierda ha sido borrado, invisibilizado por el binominal.

Entiendo que aunque no exista un acuerdo con el Frente Amplio para un candidato único, podría haber un acuerdo para integrar las listas parlamentarias.

De todas maneras, lo que sucede es que hace poco el Frente Amplio no tenía candidato presidencial, por lo tanto estaba centrado en la lista parlamentaria y eso me parece justo y correcto. Ahora, Beatriz Sánchez ha sido consultada, no ha tomado una decisión, pero bien, una lista parlamentaria sin candidato presidencial lo que hace es disminuir sus posibilidades de éxito, eso está comprobado en toda la ingeniería electoral mundial, o sea, hay que tener candidato presidencial, no solo por ingeniería electoral elemental, sino que es el espacio para poner las ideas fuerza con las que se pretende conquistar el apoyo ciudadano.

¿Qué pasa con los diputados Boric y Jackson que proponen a una periodista como candidata? Una persona que no ha tenido una mínima trayectoria política o partidista. ¿Qué pasa en la Nueva Mayoría donde el candidato mejor posicionado es un periodista y no un político de carrera? ¿Qué pasa en la derecha donde tienen que recurrir a una vieja figura, que ya tuvo su opción presidencial, porque al parecer tampoco tienen liderazgos de reemplazo? ¿Es tan profunda la crisis en la política que hay que buscar abanderados en otros sectores de la sociedad?

Es un fenómeno de carácter mundial y se ha expresado en América Latina con fuerza. En diversos países, cuando la política tradicional se ve afectada o hay una crítica ciudadana profunda, ya sea por la corrupción o la falta de ideas o que se han concentrado los esfuerzos en la defensa de intereses corporativos y no representar los intereses de la ciudadanía, se va en la búsqueda de figuras de carácter nacional que tienen que tener dos requisitos: una probada transparencia moral y ética y que sea un rostro conocido.

Lo de la Beatriz, encantado, bienvenida. Lo de Guillier, bien, pero siento que también en la política puede haber quienes podamos aportar, porque me niego a aceptar que se nos meta a todos en el mismo saco. Yo he pagado los costos de una disidencia permanente al interior del Partido Socialista y luego en la Nueva Mayoría y por eso que renunciamos al PS, no al socialismo, yo renuncie al partido y luego abandonamos la Nueva Mayoría porque dijimos que había que lograr la amplitud de la misma y la Nueva Mayoría no quiso que nadie más entrara. La Democracia Cristiana dijo en su momento sobre MEO que “de la misma puerta que entre el PRO, la Democracia Cristiana se va”.

Sin embargo ahora los comunistas están propiciando un acuerdo con el partido PRO de MEO.

Es bueno conversar y creo que el PC tiene que hacerlo, porque en la Democracia Cristiana dudo que esté la voluntad de ir en una coalición parlamentaria con el Partido Comunista. El PC tiene que dilucidar cuál será su candidato presidencial, con qué alianza parlamentaria van a ir, yo puedo apostar que no habrá una lista parlamentaria en donde vayan juntos el Partido Comunista y la Democracia Cristiana y ese es un tema que el PC debe estar evaluando y es bueno que lo haga porque creo que, como el mismo Teillier lo ha dicho, hay profundas diferencias con la DC. Hay una alianza electoral y esa alianza le hizo mal a la Democracia Cristiana, ellos tenían 14 senadores el 90, 37 diputados y el 28% de la votación nacional. Hoy día tienen 7 senadores, 21 diputados y el 18% de la votación, por eso yo creo que Carolina Goic va a llegar a la papeleta, la corriente interna más dura, más fuerte, va a propiciar de que se compita y que la primaria sea la primera vuelta. Vamos a ver, mi preocupación ahora pasa porque el Frente Amplio genere un mecanismo que dé garantías para elegir un candidato presidencial y un acuerdo amplio parlamentario.

Volvamos al tema de la izquierda extra duopolio. Hoy este largo listado de referentes de izquierda, dispersos todavía que hacen un esfuerzo para unirse pese a todos los sesgos que usted señala y que sabemos que existen. Es tanto el descrédito de la Nueva Mayoría y de la Derecha que un buen candidato de Izquierda podría incluso ganar la próxima elección presidencial.

El debate que vamos a tener es quién va a ocupar el espacio en la izquierda y cuáles propuestas va a defender y por eso PAIS tomó esta decisión y yo espero ocupar ese espacio, para defender esos intereses. Cuando algunos dicen que Navarro es cercano a la Nueva Mayoría, por cierto lo hacen con un determinado interés. Nosotros rompimos hace largo rato con eso, hay gente de Revolución Democrática que estuvo durante largo tiempo en el ministerio de Educación, entonces, es una crítica más bien interesada.

Nosotros queremos ser una alternativa a la ciudadanía. La Nueva Mayoría se agotó, es como cuando un lobo acostumbrado a vivir en un bosque se mete en una casa, le sirven la comida, pierde el instinto de caza, pierde el instinto de sobrevivencia, la Nueva Mayoría no tiene el instinto ciudadano, ya no sabe cómo conquistar los votos, se “achanchó” y en ese sentido hay ministros que pueden caminar por el Paseo Ahumada y no los conoce nadie. El Partido Socialista hace décadas que no tiene un frente sindical para formar dirigentes sindicales. Cuando hay que marchar con los mineros terminamos haciéndolo con mi equipo parlamentario, porque ni el PC, ni el PS cumplen con la misión histórica que supuestamente deben cumplir los partidos.

También en la sospecha, insisto, hay quienes dicen que “Boric y Jackson están muy bien posicionados en las encuestas, pero no tienen la edad para ser ellos abanderados, por eso prefieren que esta situación de incertidumbre se mantenga para que no haya ningún triunfo electoral en la izquierda hasta que ellos sean los candidatos”.

Es un escenario. Yo presenté un proyecto de ley para rebajar la edad de la candidatura presidencial y senatorial de 35 a 30 años. Jackson dijo que no iba a apoyar el proyecto, no sé si se pronunció Boric, pero creo que es justo no solo con ellos, sino que también con los temas generacionales.

Yo espero que ese proyecto avance y que en la nueva Constitución a la cual todos aspiramos, una de las reformas, de las muchas que hay que hacer en el cambio completo y absoluto de esta moribunda Constitución, sea que la edad se rebaje y, por lo menos así lo discutiríamos con la ciudadanía. A mí lo que me preocupa es que si van a haber primarias tiene que dar garantías, lo peor que podría ocurrir es que haya una primaria y termine en controversia. Porque la pregunta es cómo hacemos para votar en Punta Arenas, Magallanes, en todos los puntos donde la gente va a querer participar si no son legales.

Esa es una red organizativa que si no se cuenta con la legalidad del Servel y financiamiento puede ser muy acotada. Ese es parte del debate que estamos teniendo, espero en los próximos días y horas tomar una decisión final, si no nos quieren no vamos a estar, pero vamos a estar en la lucha electoral y ciudadana.

Usted insiste en eso pero yo no salgo de mi estupor. ¿Por qué esto no acontece? ¿Por qué estos dirigentes escogen primero la candidatura de un intelectual muy respetado como Alberto Mayol como candidato del Frente Amplio? Después surge Beatriz que está en la incertidumbre sobre si aceptar o no, aunque todo indica que lo hará. ¿Por qué este veto a Alejandro Navarro?

Asistió Gonzalo Martner y Jonathan Díaz, presidente y secretario general de PAIS y fue duro porque la pregunta fue “¿entonces esto es un veto?” y respondieron “sí, es un veto”, es más fue un ultimátum, es decir, si en las próximas 48 horas Navarro no renuncia a toda opción presidencial, el PAIS no puede ser parte del Frente Amplio y preguntamos “¿por qué?” y nos respondieron “porque puede ganar las primarias y nosotros no queremos que él encabece esta opción”.

Me parece legítima esa opción personal, pero creo que es contraria a los intereses que la ciudadanía exige para poder enfrentar al adversario real, entonces yo he dicho “ahí está mi trayectoria, si hay algo que se me pueda criticar abramos el debate”, pero no creo que el escenario sea el enfrentamiento entre quienes tenemos que trabajar duro para enfrentar al duopolio y sobre todo al modelo, porque tan duro como el duopolio es el modelo. Yo espero que haya una reflexión, la madurez suficiente y la decisión nuestra la vamos a tomar en los próximos días. No vamos a renunciar a ser alternativa, PAIS se va a inscribir y vamos a tener candidatura presidencial, dentro del Frente Amplio o fuera del Frente Amplio, ojalá dentro.

Por todo esto que está pasando, estos vetos que dice usted, es que hay otros sectores que empiezan a ver con desconfianza la posibilidad de apoyar o ser parte del Frente Amplio, por ejemplo, lo que está sucediendo, lo intuyo, con la posibilidad de una candidatura social de Luis Mesina, que es la cabeza visible de No + AFP. ¿Cuál es su opinión respecto de que surjan candidatos del mundo social?

Si persiste el veto, la inseguridad y el rechazo vamos a buscar una alianza que por cierto no es la Nueva Mayoría. La candidatura social de Mesina es una decisión que tiene que tomar él junto al movimiento que representa. Este es un parto difícil, cabe recordar que la candidatura de Allende en el 70 contaba solo con el apoyo del Partido Comunista, no contaba con el apoyo ni del Partido Socialista, ni del PRI que era una escisión de los radicales, es un parto, es un proceso, no un suceso y de repente el Frente Amplio se ha convertido más en un suceso que en un proceso.

El proceso se va a dar con esta elección y sus resultados y de ahí en adelante no será fácil, porque vamos a tener una elección parlamentaria dentro del juego democrático y siento entonces que si hay candidaturas sociales y si hay alianzas que podamos realizar, las vamos a hacer. Nuestra coincidencia es amplia con el Frente Amplio y los temas de liderazgo que los decida la ciudadanía. No podemos instalar una nueva forma de hacer política, teniendo prácticas que son restrictivas de la participación ciudadana. Yo me doy solo esta semana, creo que hay que tomar una decisión, mi partido tiene que tomar una decisión, no podemos quedar a la espera de que alguien decida o no si podemos participar.

Siento que hay que levantar las listas parlamentarias y levantar una opción presidencial desde la política. Yo no me siento disminuido porque haya candidatos que tengan más características sociales que políticas, a mucho orgullo he hecho política toda mi vida, lo he hecho con transparencia, lo he hecho con decisión y con la representación de los intereses de los trabajadores. Yo no me olvido de dónde vengo, mi padre fue obrero, me fui de la casa a los 18 años para pagar mis estudios y poder estudiar y desde hace muchísimos años que tengo una clara definición de qué lado estoy y ese lado es el de los trabajadores.

Usted estuvo en Ecuador recientemente, ahí hubo un candidato empecinado como Rafael Correa que sin el apoyo de los políticos ganó las elecciones y logró gobernar por una década

10 años lleva Alianza País en el Ecuador, es una coalición muy amplia que no es un partido político, es la suma de múltiples movimientos sociales y que ha tenido el liderazgo férreo de Correa. Rafael Correa levantó una revolución ciudadana en Ecuador y ha elegido a Lenin Moreno, su ex vicepresidente, como candidato y se ha enfrentado al candidato Laso que es el perfil de Piñera, o sea, son idénticos, es un empresario. Yo voy el 2 de abril, me ha llegado la invitación del Consejo Nacional Electoral, y creo que es posible el triunfo de Lenin Moreno. Uno cuando va de observador conversa con la gente y la experiencia de Macri y de Temer ha asustado a mucha gente, hay críticas a la gestión de Correa, pero las derechas latinoamericanas que se han instalado son la mejor campaña para esta segunda vuelta de Lenin Moreno, porque han asustado a mucha gente.

¿No será que el veto de que usted es víctima podría fundamentarse en la cercanía que usted tiene con estos procesos Latinoamericanos?

Con mucho orgullo gocé de la amistad de Hugo Chávez, una larga amistad, con mucho orgullo hemos tenido una relación con Nicolás Maduro, desde su época de presidente de la Asamblea Nacional, con Rafael Correa lo mismo, desde antes que llegara a la presidencia de Ecuador, yo no voy a transar en mis principios respecto de una convicción, la Patria Grande, los problemas de América Latina no se resuelven en el marco estrecho de sus fronteras.

El proceso de integración latinoamericana es esencial para enfrentar el modelo económico neoliberal, no lo resuelve cada país de forma autónoma. Ese es un elemento clave en la gestión de Chávez, de la Celac y de un conjunto de instituciones que apuntan en ese sentido.

Por eso la OEA y Luis Almagro están empeñados en esta campaña sediciosa de derrocar a Nicolás Maduro en Venezuela y por cierto, hay una cierta izquierda, recuerdo al senador Naranjo que decía “la dictadura de Venezuela” y son invitados a Venezuela y no concurren, como si fuera un temor, yo les digo “vayan a Caracas, observen lo que ahí sucede”, hay oposición fuerte, pero por favor, la presidenta en Chile tiene 22% de aprobación, un 78% de rechazo, en Chile y el gobierno se mantiene, o sea no porque haya una fuerte oposición se tiene que sacar a un gobierno por la vía no constitucional.

Que Venezuela resuelva sus problemas con los venezolanos, sin injerencia extranjera. La izquierda chilena mira más hacia Europa, yo veo al Partido Socialista más identificado con el socialismo francés, con el socialismo español, que con los socialismos de América Latina.

Esa es una de las razones por las cuales renuncié al Partido Socialista. Yo no creo en un proyecto de transformación social entre cuatro fronteras. Chile no va a derrotar el modelo neoliberal si no logra una alianza dentro de los márgenes de nuestra América morena. Por eso me duele lo de Brasil, el golpe de Estado contra Dilma no tuvo una respuesta adecuada en Chile. En mi opinión falló la Presidenta, la defensa de Dilma, la defensa de la democracia, debió ser mucho más fuerte y espero que este llamado de Donald Trump no sea respondido y que Chile tenga dignidad al enfrentar lo que Trump va a hacer, que será exigir a los gobiernos de América Latina aislar a Venezuela.

La gran virtud de Venezuela y su gran problema es tener petróleo, si no hubiera petróleo en Venezuela estarían preocupados de las miss Universo, de vacacionar, pero tiene petróleo y hay quienes se niegan a hacer ese análisis y creo que parte esencial de la izquierda es no renegar de sus amigos, sobre todo si son esenciales para la construcción del sueño de una patria grande y de una sociedad más justa, no hay sociedad más justa sin integración latinoamericana.

