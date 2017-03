La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, UCCS de México expuso cuatro razones para no autorizar la siembra de maíz transgénico:

Todo el país es centro indivisible del origen y la diversidad del maíz y sus parientes silvestres. Desaparición de la industria nacional de semillas, debido a la transnacionalización oligopólica del mercado de semillas de maíz. Promesas tecnológicas fallidas de la tecnología transgénica para el maíz. El maíz consumido como grano MON NK 603 no es inocuo para la salud y el glifosato acompañante se asocia con malformaciones fetales. (Ver documentos del profesor David Schubert, Salk Institute for Biological Studies, San Diego California). Se puede realizar mejoramiento genético exitoso del maíz común y a la vez conservar gran parte de la biodiversidad. La transnacionalización es el camino errado hacia la autosuficiencia alimentaria. No se necesita tecnología transgénica. (1)

Los científicos mexicanos han denunciado en forma insistente la pretensión de impulsar maíz transgénico con razones falsas, y exhortaron a la Secretaría de Manejo de Recursos Naturales SEMARNAT y la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Agricultura, SAGARPA a no autorizar el uso de semillas transgénicas, con el argumento de que son solo propaganda las promesas de mayor rendimiento en las cosechas, mayor protección ambiental, resistencia a la sequía… después de algunos años el rendimiento por hectárea “se ha emparejado” y se registran diferencias no significativas del 2 ó 3 % no del 25%. Empresas como Monsanto, Dupont, Pionner, Syngenta… llegaron a México con su tecnología, ofrecieron ampliar la producción de maíz hasta convertirle en un país exportador, pero los cultivos transgénicos propiciaron acaparamiento de tierras para el monocultivo y generaron superplagas, a la vez que son muy demandantes de energía fósil. La preocupación fue justificada porque el maíz transgénico llegaría a ser un contaminador genético para las variedades de maíz nativo de México y el que podría ser reemplazado por el maíz amarillo (transgénico), como en efecto ocurrió. Se ha comprobado la presencia de genes transferidos en variedades de algodón silvestre. México es el segundo país de América Latina con contaminación genética. Por estas razones la comunidad científica mexicana buscó frenar la siembra de maíz transgénico porque además conduce a la producción de alimentos por pocas empresas las cuales han desarrollado campañas publicitarias contra los estudios referentes a los efectos secundarios del consumo de alimentos transgénicos.

Análisis desde la perspectiva sociocultural

El análisis desde el punto de vista sociocultural lleva a las siguientes conclusiones:

El maíz está vinculado a los pueblos indígenas. Atentar contra el maíz es atentar contra los derechos culturales y de alimentación. El maíz es parte de la cultura popular en México. Al introducir transgénicos a las variedades nativas sufren descompensación genética y fisiológica. Esas secuencias pueden llegar fácilmente al campo ya que el maíz se poliniza fácilmente; por lo mismo las variedades nativas pueden contaminarse con el polen de maíz transgénico, con lo cual se perderían variedades de maíz nativo desarrolladas a través de miles de años. El maíz es originario de México.

Frente a tales preocupaciones y dentro de acuerdo del TLC, la comisión tripartita Canadá, México y Estados Unidos planteó la necesidad de “una moratoria a la importación de Maíz transgénico en México hasta que se disponga de un mejor conocimiento respecto de los riesgos para la salud humana, la integridad cultural de los productos de maíz en México y el medio ambiente en general”. Se advirtió que la contaminación por transgénicos produciría pérdida de variedades nativas adaptadas a diversos suelos, climas; la imprecisión tecnológica produciría daños genéticos cuyas consecuencias podrían derivar en plantas y mazorcas deformes; además la escasez de maíz blanco repetiría la crisis sufrida en el 2007 cuando no hubo maíz para elaborar la “tortilla” mexicana que es uno de los alimentos de consumo masivo. (2)

Varios libros sobre los transgénicos se han publicado en los últimos años. Uno de ellos es: El maíz en peligro ante los transgénicos: un análisis integral sobre el caso de México. Es un libro de la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Veracruz y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, UCCS: “busca generar alternativas que se comprometan con el saber y no con esta ciencia falsa de la cual está recurriendo una tecnología sin ciencia” ha expresado Elena Álvarez-Buylla, investigadora del Instituto de Ecología, quien advierte que el desarrollo y liberación de transgénicos al ambiente ha sido empujado por el lucro no por la ciencia, tampoco por intereses sociales, ni mucho menos ambientales.

Los transgénicos no son viables en el 85% del campo mexicano, afirmó el Dr. José Sarukhan, coordinador nacional para el uso y conocimiento de la biodiversidad (CONABIO), ex rector e investigador emérito del Instituto de Ecología de la UNAM. Y advirtió que “la pérdida de soberanía alimentaria es enorme al rendirse a la rectoría alimenticia y dejarla en manos de las empresas como Monsanto, Pionner, Dow, Bayer, CropSciencia… que controlan el mercado en el mundo”. El punto está en “si el país mantiene su capacidad y soberanía alimentaria para decidir cuándo, qué y de qué manera generar semillas”. (3) En un balance general el maíz transgénico ya ha cobrado un alto precio a la biodiversidad y el gobierno mexicano ha protegido los intereses privados de las grandes corporaciones sobre el legítimo interés del pueblo y el cuidado de la diversidad biológica del país azteca.

Investigadores de varios países han advertido sobre el riesgo de consumir alimentos transgénicos. Al respecto el profesor Andrés Carrasco, del Instituto de Biología Celular y Neurociencias la Universidad de Buenos Aires, ratificó que el glifosato (Roundup) que se aplica a la soya transgénica cultivada en Argentina tiene efectos teratogénicos es posible cancerígeno en humanos. (Ver: www.embriologiamolecular.fmed.uba.ar)