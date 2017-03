IMPORTANTE: el siguiente reportaje es base de uno televisado. Para ambos, Mediapart solicitó entrevistas, con la Conferencia Episcopal Francesa y la Curia pero no tuvieron respuestas y catalogaron la investigación como un “desprestigio a la Iglesia”. Por eso, en el reportaje emitido por televisión los autores llegan a la Plaza de San Pedro a consultarle directamente al Papa Francisco aquellas cuestiones que no pudieron resolver antes.

MEDIAPART

21 de marzo de 2017 Martin Boudot, Daphné Gastaldi, Mathieu Martinière, Mathieu Périsse et Antton Rouget

UN CASO DE PEDOFILIA QUE AFECTA AL PAPA FRANCISCO EN ARGENTINA

En el 2010, mientras era Arzobispo de Buenos Aires, el papa encargó una contra-encuesta para declarar inocente a un famoso sacerdote condenado por pedofilia.

Por primera vez, un juez argentino confirma a “Mediapart” y “Cash Investigation” que ha sido objeto de intento de manipulación por parte de la Iglesia.

“Tolerancia cero”, es lo que se dice oficialmente. En plena tormenta de las revelaciones de los casos de pedofilia relativos al clero francés, el Vaticano no cesa de recalcar con insistencia su intransigencia sobre el tema. Sin embargo, un reportaje en conjunto con “Mediapart” y “Cash Investigation” demuestra que varios altos responsables de la Iglesia Católica han encubierto o defendido a sacerdotes acusados de actos de pedofilia. Algunos de estos responsables, remecen los mullidos pasillos del Vaticano.

Así es la actitud del Jefe de la Iglesia católica, el Papa Franciso. Cuando era arzobispo de Buenos Aires y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el cardenal – que llegará a ser el primer papa sudamericano en marzo del 2013 – participó activamente en una operación de «lobby» para defender a un famoso sacerdote de su país, el padre Grassi, finalmente condenado en el 2009 a 15 años de cárcel por haber agredido a dos niños.

Dicho fallo tuvo una resonancia nacional porque Julio Grassi fue durante mucho tiempo una verdadera « estrella » un su país natal. Un sacerdote moderno, mediático y muy influyente. A lo largo de su vida, estableció relaciones en los más altos círculos políticos, económicos y culturales. Hábil comunicador, el padre Grassi, envuelto en su traje de cura fue el centro de atención de las emisiones de la televisión nacional, animaba su propia emisión de radio y apadrinó varias misiones caritativas, soñando con encarnar esta Iglesia llena de virtudes.

En el 2002, después de varias denuncias amordazadas desde el principio, la célebre emisión de encuesta « Telenoche Investiga » cortó por lo sano sobre las prácticas vergonzosas del religioso modelo: Julio Grassi es claramente puesto en tela de juicio por haber agredido a menores de la fundación « Felices los Niños » que había creado en 1993.

En medio del reportaje, el testimonio de « Gabriel », violado a la edad de 15 anos, desencadena el mayor escándalo de pedofilia de la Iglesia en Argentina. Hoy día, el joven vive todavía recluido en los suburbios de Buenos Aires por miedo a las represalias. “He recibido amenazas y hay pruebas” declaró en una entrevista otorgada a nuestros colegas de “Cash Investigation”. “Hubo gente que entr ó por la fuerza en mi casa, rompieron la puerta. Me robaron objetos personales pero también documentos que habrían podido servirme durante el proceso Grassi. Al final la justicia se vio obligada de intervenir por mi seguridad: me colocaron en un programa de protección de testigos antes del proceso.”

La violencia del combate judicial ha marcado también profundamente a “Gabriel”. Desde el inicio del caso, Julio Grassi, contrató a los mejores abogados, en total más de 20, que adoptaron una defensa particularmente agresiva. Frente a las víctimas, el famoso sacerdote, pudo también contar con el apoyo indefectible de su jerarquía. “La actitud del Papa desde el 2002, cuando era cardenal hasta hoy en día, facilitó la impunidad de Grassi”, acusa el abogado de las víctimas, Juan Pablo Gallego. “Si Bergoglio estaba de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, ya bajo Benedicto XVI, hacía mucho tiempo ya que Grassi habría sido alejado, reducido al estado laico, y no habría podido seguir formando parte de la Iglesia Católica.”

Hay algo peor que esta pasividad culpable: en el 2010, luego de la primera condena del célebre sacerdote, la iglesia argentina emprendió incluso una contra-investigación que apuntaba a disculpar al prelado. Redactado por Marcelo Sancinetti, un jurista de renombre que enseña el derecho penal en la Universidad de Buenos Aires, el documento titulado “Estudios sobre el caso Grassi” fue encargado por la Conferencia Episcopal de Argentina presidida por… el cardenal Bergoglio, actual papa Francisco. Un documento de 2.600 páginas que apunta a demostrar que los querellantes mintieron y que incluso pone en tela de juicio la orientación sexual de las víctimas. Un capítulo entero de la contra-inestigación apunta por ejemplo a poner en escena “elementos irrefutables” de la vida de uno de los querellantes con el fin de poner en duda su heterosexualidad. La demostración llega a una conclusión en sentido único: la justicia se equivocó, hay que apelar para declarar inocente a Julio Grassi.

La existencia de este estudio exigido por el Papa fue ya mencionado en la prensa argentina. Pero lo que se sabe menos es que, lejos de ser un simple documento interno, “Estudios sobre el caso Grassi’ es que fue una herramienta del “lobby” que fue enviado a los jueces encargados del expediente en vísperas de su examen en apelación.

El escrito por lo demás fue editado en tres oportunidades, en el 2010, en el 2011 y en el 2013, fechas correspondientes a las diferentes apelaciones del sacerdote pedófilo frente a las jurisdicciones nacionales.

Las confesiones del juez

El destinatario del documento es el juez Carlos Mahiques que ha tratado el caso Grassi. Él evoca este episodio por primera vez frente a las cámaras de “Cash Investigation “:

“Es un análisis judicial parcial en algunos casos, muy parcial en otros. Claramente a favor del padre Grassi”, describe este respetado magistrado, hoy día juez en la Corte de Casación, después de haber sido fugazmente Ministro de la Justicia de la provincia de Buenos Aires, en 2016. Confirma haber leído el documento “solo después de haber dado sentencia” para no dejarse influenciar en su juicio. Pero la intención está ahí.

“Lo que quisieron hacer, es ejercer una presi ó n sutil en los jueces”, estima el magistrado.

¿Se halla el papa Francisco al origen de estos envíos? ¿En el caso contrario, podría él ignorar que el documento que había exigido, tenía por objetivo influenciar a los jueces? Estas preguntas siguen sin respuesta. A pesar de las decenas de peticiones, de entrevistas durante ocho meses, el Vaticano no ha querido respondernos. Silencio insoportable para las víctimas. “Recuerdo esta frase que repetía el padre Grassi en el proceso: “Bergoglio nunca me ha dejado solo”. Hoy día Bergoglio es el papa Francisco. Nunca ha desmentido los dichos de Grassi”, denuncia “Gabriel”.

Luego, existe esa cita extraña : en septiembre del 2013, en vísperas del reexamen del caso Grassi, frente a la Corte Suprema de Buenos Aires, el recién nombrado papa Francisco, invitó a Roma al presidente de esta jurisdicción, Hector Negri. Este último, que tampoco ha respondido a nuestra solicitud – había señalado en su momento que esa visita fue “únicamente por razones espirituales”, no tenía ninguna relación con el caso de la antigua estrella del clero argentino. El caso Grassi es emblemático de la ambigüedad que rodea la posición del Papa Francisco en estos temas. Desde su elección, el soberano Pontífice multiplica las comisiones y las declaraciones importantes en materia de lucha contra la pedofilia. Sin equívocos. En febrero del 2016, en un avión que lo llevaba de México a Roma, y en pleno escándalo Barbarin, declaró que “un obispo que cambia de parroquia a un sacerdote cuando sabe que es pedófilo es un inconsciente, y lo mejor que puede hacer es presentar su renuncia”.

En junio emite un nuevo “motu proprio” (decreto pontifical) y anuncia la creación de un tribunal para juzgar a los obispos. De ahora en adelante, los prelados podrían ser revocados en caso de negligencia con respecto a los abusos sexuales cometidos en sus diócesis. Pero estos anuncios que son evidentemente bienvenidos, son considerados insuficientes por las asociaciones de víctimas que denuncian pura retórica. “Durante estos decenios de crisis, las comisiones, los procedimientos, los protocolos y las promesas han abundado. Pero no tienen ningún significado” recordó en el 2014 el SNAP, la Asociación americana de víctimas de sacerdotes.

En febrero del 2016, un primer obstáculo echa por los suelos la comunicación del papa Francisco. Peter Saunders, una de las dos únicas víctimas de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, es dejado de lado, “con licencia”, de la estructura creada por el papa Francisco. En las columnas de “Los Angeles Times” el fundador de la asociación británica de víctimas (Napac) declaró, manifiestamente decepcionado: “Me habían dicho que Roma no se hizo en un día, pero el problema es que se necesita sólo algunos segundos para violar a un niño.”

Peter Saunders, muestra con el dedo la mansedumbre de Roma con dos obispos : el ministro de Finanzas del Vaticano y cardenal de Sydney, Mons. George Pell, el mismo acusado de pedofilia en Australia; y el chileno Mons. Juan de la Cruz Barros, acusado de haber encubierto abusos sexuales en su país. En mayo del 2015, (1) en desplazamiento en Chile, el papa Francisco dio su apoyo a Mons. Barros: “Piensen con la cabeza y no se dejen llevar por las narices por todos los zurdos que son los que armaron la cosa” declaró el papa… Un año más tarde, en mayo del 2016, el Santo Padre explica en una entrevista al periódico “La Croix”, que una renuncia del cardenal Barbarin en ese momento puesto en duda por “no denunciar” sería un “contrasentido” lo que provocó la decepción de la asociación de Lyon de victimas “La palabra liberada” que todavía espera ser recibida por el soberano Pontífice.

Peter Saunders aceptó responder a nuestras preguntas. Dos años después de su nombramiento en la comisión creada por el Para Francisco, el hombre se muestra decepcionado. “Cuando fui invitado a participar en la comisión, pensé que la Iglesia actuaba con seriedad, con respecto a la protección de los niños y que todo eso iba a cambiar rápidamente. Me equivoqué” nos explica él. “Una comisión con personas del mundo entero que se reúnen sólo dos veces al año, no es tratar el tema en forma seria” agrega. Para esta antigua víctima “la protección de los altos dignatarios religiosos parece ser la prioridad”.

En marzo del 2017, surge un nuevo problema en el Vaticano. La última víctima representada en la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, la irlandesa Marie Collins, decide retirarse. Para esta víctima de sacerdote pedófilo durante su adolescencia subsistiría “una falta de cooperación, de la curia romana y sobre doto de la Congregación de la Doctrina de la Fe (CDF) gendarme de la conducta del Vaticano, encargada de sancionar los sacerdotes pedófilos del mundo entero. Se halla en la mira el Prefecto de la CDF, el cardenal Gerhard Müller, cada vez más criticado en los pasillos del Vaticano.

Incluso al interior del Vaticano, la falta de cooperación de la CDF es a menudo subrayada. “Yo pregunté cuántos casos existían, cuántos han sido condenados, por qué Diócesis…. Me dijeron que tenían las estadísticas, pero no quisieron transmitírmelas” declara un funcionario de la protección de la infancia encontrado en el Vaticano. “Seguro que se trata de una cierta cultura del secreto en los procesos judiciales, sean cuales sean”, agrega Mons. Hérouard, Director del Seminario francés de Roma. “En el opúsculo “Luchar contra la Pedofilia” del 2010 quise integrar algunas cifras y me costó mucho reunirlas” recuerda aquel que fue el secretario general de la Conferencia de los Obispos de Francia del 2007 al 2014.

En las columnas del semanario americano “National Catholic Reporter”, Marie Collins lamenta el abandono de la idea del tribunal interno a la CDF para juzgar a los obispos negligentes en materia de pedofilia en la Iglesia. “¿Era un proyecto, dice Usted, solamente un proyecto?” se exclama irritada la irlandesa en esa tribuna al intención del Prefecto de la CDF recordando que el Papa había pedido “el establecimiento de una nueva sección judicial” así como de “un secretariado para asistir al Prefecto para este tribunal”. Cuatro años después de su elección, las promesas del papa Francisco en materia de lucha contra la pedofilia tropezó todavía contra las paredes más resistentes del Vaticano.

Esta investigación que ha durado un año sobre los abusos sexuales en la Iglesia Catolica de Francia ha sido conducida por el colectivo de periodistas independientes “We report” que realiza investigaciones y reportajes del largo formato y multimedia.

Este trabajo se convirtió en un libro “Eglise, la mécanique du silence “ (JC Lattès) que sale el miércoles 22 de marzo.

Un colaborador permanente de “Mediapart” Antton Rouget, se ha asociado al proyecto investigando en las áreas africana y argentina.

Los periodistas han también colaborado en la emisión “Cash Investigation:” “Pedofilia: la ley del silencio” difundida el martes 21 de marzo en el canal France 2.

Notas:

(1) En realidad estas palabras no fueron pronunciadas en Chile sino en una audiencia pública en la Plaza San Pedro.

IMPORTANTE Puede verse el reportaje emitido en el canal France 2 en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=YBrlQaaGF8w