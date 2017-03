Al respecto, cabe recordar que el año 2015, en el marco de la tal llamada Mesa de Alto Nivel (MAN), el gobierno ofreció los siguientes bonos finales que incluían el bono de 1 millón de la Ley Nº 20.874:

TRAMOS ETARIOS Y MONTO DEL BONO (MAN, 2015)

44 años y menos: 3 millones

45 a 54 años: 5 millones

55 a 64 años: 6 millones y medio

65 a 74 años: 8 millones y medio

75 años o más:10 millones

Estos bonos de los cuales se deduciría el de 1 millón de la Ley Nº 20.874, se pagarían en cómodas cuotas anuales comenzando el año 2016 —es decir, el año pasado:

TRAMOS ETARIOS Y CUOTAS DE PAGO (MAN, 2015)

80 años o más: 1 cuota (pago único en 1 año – 2016)

79 años: 2 cuotas (segundo y último pago en 2 años – 2017)

78 años: 3 cuotas (tercer y último pago en 3 años – 2018)

77 años: 4 cuotas (cuarto y último pago en 4 años – 2019)

76 años: 5 cuotas (quinto y último pago en 5 años – 2020)

75 años: 6 cuotas (sexto y último pago en 6 años – 2021)

74 años: 7 cuotas (séptimo y último pago en 7 años – 2022)

73 años o menos: 8 cuotas (octavo y último pago en 8 años – 2023)

Según esta tabla de pagos, los ex PPs entre 73 y 80 años de edad completarían de recibir el bono propuesto a los 81 años. Si es que lograban vivir hasta esa edad. Si fallecían, las viudas (con libreta) seguirían recibiendo en cuotas anuales el 50% del saldo hasta que se completara el pago del bono o también fallecieran.

Esta oferta del gobierno fue rechazada por los ex PPs que participaron en la Mesa de Alto Nivel, los cuales son básicamente los mismos que están negociando actualmente con el gobierno —algunos otros más y otros tantos menos.

En su oportunidad, hice el análisis de la propuesta del gobierno que se incluye en el siguiente enlace:

Los 3 millones que los ex PPs que participan en la mesa de trabajo piden que el gobierno suba a 5 —lo que está por verse—, se pagarían según los siguientes tramos etarios a partir de los años que se indican:

TRAMOS ETARIOS Y AÑO DEL PAGO

75 años o más: 2018 (1 año de espera para recibir el pago)

65 a 74 años: 2019 (2 años de espera para recibir el pago)

55 a 64 años: 2020 (3 años de espera para recibir el pago)

54 años o menos: 2021 (4 años de espera para recibir el pago)

En vista de esta propuesta, los ex PPs participantes en la negociación han planteado los siguientes puntos:

“a- Deben ser considerardos (sic) en todos los venefisios (sic) que se logren en esta instancia, los exonerados [políticos] calificados como Ex P.P.”

“b- En caso de fallecimiento del titular, todos los veneficios (sic) deben ser trasmisibles a los sobrevivientes de la familia, hasta la segunda generación, incorporando a este (sic) a los viudos y convivientes con hijo.”

“c- Se debe considerar la opción, de recibir el bono reparatorio, en forma mensual en un monto mínimo de 50.000 pesos.” [Según esta propuesta, un bono de 3 millones demoraría 60 meses (5 años) en pagarse.]

“d- El Bono ofrecido de 3 millones, se solicita sea aumentado a 5 millones.” [Según la propuesta anterior, un bono de 5 millones demoraría 100 meses (8 años y 4 meses) en pagarse.]

De la letra “c”, no resulta claro para quién trabajan los ex PPs que participan en la actual mesa de trabajo.

Del conjunto de los planteamientos de los mencionados ex PPs, también se sigue que los años de espera indicados entre paréntesis más arriba o los años que requerirían las cómodas cuotas mensuales, no son problema para ellos. De hecho, aparentemente poco importan pues son sólo de espera mientras los ex PPs vivan. Si fallecen, habrán terminado de esperar. Así de simple!

El problema de la actual oferta del gobierno es que adolece de la misma deficiencia que identifiqué en el caso de la propuesta que se hiciera ante la Mesa de Alto Nivel: “los tramos etarios […] no están basados en ninguna estadística de esperanza [expectativa] de vida de los chilenos y mucho menos de los ex prisioneros políticos, las cuales son probablemente inferiores debido a los daños físicos y psicológicos provocados por la prisión política y tortura, además de sus secuelas de distinta índole.”

Esto está más que claro en el Cuadro I: Monto Bono Reparatorio de la propuesta que el gobierno hiciera ante la Mesa de Alto Nivel del año 2015, el cual se incluye en el enlace electrónico de más arriba. En efecto, dicho año había 5.645 ex PPs vivos en el tramo etario de 75 años y más. Este número de ex PPs correspondía, en aquel entonces, a prácticamente la mitad de los 11.299 ex PPs vivos en el tramo etario entre 65 a 74 años. La cuenta es simple: 11.299 ex PPs menos 5.645 ex PPs = 5.654 ex PPs muertos!

En otros términos, de cada 2 ex PPs vivos que tienen entre 65 y 74 años, sólo uno llega a los 75 según la información proporcionada por el Gobierno el año 2015.

Sin embargo, esto parece ser irrelevante tanto para el gobierno como para los ex PPs que negocian en la mesa de trabajo. Después de todo, éstos están pidiendo que el bono reparatorio sea “transmisible” a la familia si los ex PPs fallecen.

Para cerrar, una pregunta: ¿Qué bono reparatorio van a recibir las viudas, los viudos y ex convivientes con hijos de los ex PPs fallecidos? Hasta ahora, nada. Sin embargo es perfectamente legítimo plantear el tema pues si los mismos familiares van a recibir el bono reparatorio de los titulares que fallezcan a futuro, es de toda justicia que los familiares de los ex PPs ya fallecidos también lo reciban. Lo contrario violaría abierta y desvergonzadamente el principio de igualdad ante la ley constitucionalmente consagrado. Así como los familiares de los detenidos-desaparecidos y ejecutados políticos tienen derecho a indemnizaciones por parte delEstado, los familiares de los ex PPs fallecidos tambieen lo tienen. Pero claro! Como ya han fallecido (y siguen falleciendo) no tienen voz, no pueden sentarse a ninguna mesa de trabajo y nadie habla por ellos. Después de todo, ya están muertos, este mundo es de “los vivos” y si planteamos el tema, perjudicaría nuestros propios intereses y también los del gobierno! Mejor nos quedamos callados!

Y la negociación continúa con el gobierno feliz por la colaboración gentilmente prestada por los ex PPs participantes en la mesa de trabajo!

____________

NOTA: Los Ex PPs que suscriben el acta de marras son Vima Abarzúa, Jorge Morgado, Nelson Aramburu, Manuel Jiménez, Miguel Retamal, David Quintana, Mercedes Maldonado, Braulio Gonzalez y Rafael Villalobos —todos debidamente identificados.