Una caravana de camiones militares habrían ingresado violentamente a territorios de comunidades mapuches de la Araucanía amparados por el Estado de Catástrofe decretado en la región.

Temucuicui, Coñoemil Epuleo, Pancho Curamil y Huañaco Millao fueron las comunidades afectadas por este despliegue de uniformados en zonas donde no existiría incendios.

El lonko de la comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, aseguró que los militares irrumpieron en su territorio con tres vehículos, fuertemente armados y apuntando a personas que andaban en el camino público, además habrían disparado a un caballo. En efecto, recurrieron a una comisaria de la ciudad de Ercilla para denunciar los hechos.

“Ellos no podían intervenir la operación que tenían los militares dentro de las comunidades porque eran instituciones distintas, creo que eso fue una mentira de Carabineros porque ellos tienen una coordinación. Nosotros llegamos a la comisaria y nos quedamos hasta que logramos conversar con el gobernador de Malleco”.

Según Queipul, los miembros del Ejército se encontraron con los habitantes trabajando, es decir, sin lamentar los efectos de los incendios forestales. En esa línea, los dirigentes mapuches solicitaron al gobernador que interviniera para que el Ministro del Interior, Mario Fernández, visite la Provincia de Malleco y aclare el último acontecimiento de intimidación.

En tanto, el werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchullán, exigió que se diferencie el conflicto histórico del accionar policial ante una eventualidad como la de los incendios: “Aquí se ha sobrepasado todo límite porque no estamos en un periodo de guerra, el tema mapuche es otro. No hay ninguna preocupación de parte de las comunidades por los incendios puesto que los bosques aledaños son de su propiedad y no hay posibilidad de que se produzca una catástrofe de esa naturaleza. Aquí lo que se busca es silenciar, amedrentar, implantar terror en las comunidades mapuches”.

Los dirigentes de las comunidades advirtieron que si el Secretario de Estado no responde a las denuncias, este fin de semana se organizarán para realizar manifestaciones.

Mientras, en Santiago ya hay una convocatoria a movilización para el lunes 6 de febrero a las 19 horas en Paseo Ahumada.

Pedro Cayuqueo: “Gremios empresariales presionan para dirigir la agenda del Estado en materia indígena”

Durante el inicio de este año los incendios forestales han obligado a los militares a atender la emergencia e intervenir en distintos territorios, no obstante, para el periodista y activista mapuche, Pedro Cayuqueo, la región de La Araucanía debe tener un trato particular.

Los incursiones de uniformados al interior de las comunidades mapuches se dan en el marco de conflictos territoriales con las empresas forestales y latifundistas.

En ese sentido, Pedro Cayuqueo, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, apuntó a la historia de los atentados en la región y la asociación traumática que tienen los pueblos originarios de los militares.

“Las Fuerzas Armadas tienen que cumplir un rol importante a nivel de emergencia por desastres naturales, en eso no puedo estar en desacuerdo. Sin embargo, hay que tener mucho tino respecto de las atribuciones de las Fuerzas Armadas en territorio indígena porque existe una mala historia, esto podría derivar en abusos o provocaciones gratuitas y finalmente en enfrentamientos o hechos de violencia”.

Cayuqueo además consideró una acción negligente de parte del Ministro del Interior, Mario Fernández, al utilizar el concepto de terrorismo en su reciente interpelación parlamentaria, pues en su opinión, esa declaración y otras políticas de Gobierno, demuestran que no hay cambios en la forma de abordar el tema indígena.

“Claramente hay una presión desde gremios empresariales, desde grupos de agricultores, por dirigir la agenda del Estado en materia indígena hacia el ámbito de la seguridad pública. Lo pudimos comprobar incluso en las conclusiones de la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía orientadas hacia la paz social y el control de lo que llaman ´violencia rural´”.

El periodista concluyó que estarán atentos a las iniciativas y propuestas de candidatos al Parlamento y a la Presidencia para abordar el conflicto en La Araucanía.

*Fuente: Diario UdeChile