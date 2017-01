Chile le está regalando a la gran minería del cobre una fortuna: el equivalente a un 45% del PIB que tuvo el país en 2014. Así lo afirman los economistas Sturla, Accorsi, López y Figueroa en un reciente estudio. En esta primera columna, detallan el método que usaron y los alcances de un estudio que debiera llevar a rediscutir el royalty minero y, en general, los impuestos que se cobran a las empresas que explotan recursos naturales. Sin ambages hablan de un “regalo” que el Estado hace y que “no tiene justificación económica alguna”.

Una característica importante de las economías basadas en recursos naturales, como la chilena, es que tienden a generar cuantiosas rentas económicas, las cuales hacen que la rentabilidad de un negocio se dispare sobre lo normal. La renta económica no es lo mismo que la ganancia que obtiene cualquier negocio. El concepto se refiere a ganancias obtenidas por sobre todo lo necesario para mantener intactos los incentivos y los niveles de inversión y producción en el largo plazo. Es decir, corresponde a ingresos extra que las empresas obtienen por encima del retorno normal del capital requerido para la actividad productiva.

Por ejemplo, se estima que una tasa de retorno estable sobre el capital de 10% anual es suficiente para atraer inversiones a Chile, dado el grado de confianza que inspiran sus instituciones. Supongamos una empresa que invierte US$10 millones y obtiene un retorno de 25% anual sobre esta inversión, o sea US$2,5 millones. Dado que el retorno normal necesario es el 10% de la inversión, o sea US$1 millón anual, entonces esta empresa obtiene una renta económica de US$1,5 millones por año que son innecesarios para atraer al inversionista.

Las 10 grandes mineras transnacionales que consideró este estudio son: Anglo American Sur, Mantos Copper, Los Pelambres, Candelaria, Quebrada Blanca, Escondida, Collahuasi, Cerro Colorado, Zaldívar y El Abra.

En nuestro estudio, “Nuevas estimaciones de la riqueza regalada a las grandes empresas de la minería privada del cobre: Chile 2005-2015”, junto a Simón Accorsi y Eugenio Figueroa, abordamosla renta económica que obtienen las 10 empresas mineras más grandes de Chile. Usando datos oficiales del Banco Mundial (BM) para el periodo 2005-2014 y aplicando una metodología moderna y conservadora, estimamos que estas mineras obtuvieron una renta económica de US$120 mil millones. Las 10 grandes mineras transnacionales (en adelante GMP-10) que consideró este estudio son: Anglo American Sur, Mantos Copper, Los Pelambres, Candelaria, Quebrada Blanca, Escondida, Collahuasi, Cerro Colorado, Zaldívar y El Abra.

RENTAS MEDIDAS POR EL BM Y AJUSTES ADICIONALES

El Banco Mundial reporta que la renta económica total de la minería en Chile fue de US$ 385 mil millones durante el periodo 2005-2014. Estas cifras incluyen tanto a la minería privada como a la estatal (Codelco). A partir de esta información, hemos corregido estas cifras para incluir solamente la GMP-10, lo cual arroja un valor de US$ 200 mil millones. A ese monto le descontamos US$ 40 mil millones pagados en impuestos por estas empresas, lo que nos da una renta económica después de impuestos de US$ 160 mil millones.

A esta renta le hicimos otros ajustes que reducen aún más la medición del BM, a objeto de asegurar que las rentas estimadas correspondan a un piso mínimo y, además, para darles un carácter de largo plazo. Dichos ajustes adicionales incluyen dos elementos:

Gasto en exploración: Para mantener el potencial productivo de largo plazo, las empresas que extraen el cobre requieren importantes gastos en labores de exploración, a objeto de reemplazar yacimientos que se van agotando. A menudo las exploraciones mineras no resultan exitosas, lo que implica que estas actividades están sujetas a un alto riesgo, el cual deberá ser premiado en la estimación de los gastos. Así, nuestro cálculo de la renta económica no sólo descuenta los costos de exploración observados como lo hace el BM, sino que además deduce un premio por los riesgos ex ante de estos gastos, que en la práctica es equivalente a tres veces los gastos efectuados por las empresas.

Volatilidad del precio de los commodities: Los precios de las materias primas, particularmente el cobre, sufren importantes fluctuaciones, con períodos muy bajos y otros altos (llamados “booms”). Esto implica que rentas aparentemente excesivas en periodos de boom pueden, en parte, ser meramente compensatorias para pérdidas que pueden ocurrir en periodos de bajos precios. Medir las rentas, por ejemplo, en periodos con precios muy altos –que es el caso de este estudio– puede inducir a una sobre estimación de ellas. Este problema se aborda removiendo el efecto de las fluctuaciones de corto plazo del precio del cobre y utilizando precios de tendencia en lugar de los observados. Las rentas así estimadas, corresponden a rentas a nivel de largo plazo.

Aplicando estas dos correcciones, hemos obtenido un monto total para la renta económica, después de todos los impuestos pagados de la GMP-10, de US$ 120 mil millones. Es decir, nuestra estimación es inferior en US$ 40 mil millones a la renta de las GMP-10 implícita en el informe del Banco Mundial.

Debe quedar claro que si el Estado captara estas rentas, por definición no se distorsionarían los niveles de inversión y producción de la GMP-10. Esto es, el regalo que hoy el Estado les hace a estas 10 mineras, al permitirle apropiarse de estas enormes sumas, no tiene justificación económica alguna.

IMPACTO SOCIAL DE LA RIQUEZA REGALADA

La renta regalada a las mineras en el periodo estudiado equivale a casi 6 veces el total de los fondos soberanos actuales del país o al 45% del PIB del año 2014. Con este monto se podrían financiar 2.560 Teletones (considerando lo que recaudó en 2016). Si estos US$120 mil millones hubiesen sido ahorrados por el país e invertidos como fondos soberanos, rentarían un flujo anual de más de US$7 mil millones, asumiendo un patrón de inversión conservador. Es decir, el país tendría cada año un flujo estable anual de recursos, independiente de las fluctuaciones del precio del cobre, equivalente a casi todo el gasto público en salud, lo que implica que se podrían doblar los servicios públicos de salud del país de manera permanente.

Los recursos regalados anuales promediaron US$12 mil millones durante el periodo 2005-2014. Se ha estimado que la gratuidad de la educación en el país, entendida como el financiamiento estatal completo y en todos los niveles de la educación, requiere de recursos equivalentes a casi US$5 mil millones al año. Además, se estima que la reforma tributaria promulgada recientemente va a recaudar US$6 mil millones anuales como máximo.

Es decir, con la riqueza regalada anualmente a estas grandes empresas transnacionales durante el periodo 2005-2014, se podría haber financiado educación gratuita completa y mejorar el sistema de salud y pensiones de manera definitiva con los US$7 mil millones restantes. Todo esto, sin necesidad de haber hecho una compleja reforma tributaria de inciertos efectos sobre la inversión y la eficiencia económica.

Basada en el estudio “Nuevas estimaciones de la riqueza regalada a las grandes empresas de la minería privada del cobre: Chile 2005-2014”, Sturla, Accorsi, López y Figueroa, 2016. Publicado en Serie de Documento de Trabajo SDT-435, Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Para bajar el documento en formato PDF haga clic aquí: Nuevas Estimaciones de la Riqueza regalada

*Fuente: CiperChile en Opinión