El dirigente político Mapuche de la zona de Purén, Diego Ancalao, asegura que, en el caso de la comunera, se está actuando en forma arbitraria e injusta y se le somete a una normativa que ha sido cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En forma categórica y sin eufemismos, Diego Ancalao, dirigente político Mapuche, cuestionó la situación que afecta a la machi, Francisca Linconao, quien está imputada en el caso de la muerte del matrimonio Luchsinger- Mackay, ocurrido hace cuatro años y que permanece en huelga de hambre y seca.

Ancalao, fue invitado a debatir este tema, que en las últimas semanas ha causado revuelo entre la clase política y organismos de derechos humanos, en el programa El Primer Café de Radio Cooperativa, junto al director ejecutivo de Avanza Chile, Gonzalo Blumel y el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana (DC), Diego Calderón. En el programa de análisis, Diego Ancalao – aseguró que “la machi, Francisca Linconao es víctima de la aplicación de la Ley Antiterrorista, a diferencia del tratamiento que recibió, por ejemplo, Luciano Pitronello, quien portaba una bomba y la hizo estallar en una sucursal bancaria, lo que sí constituye un acto terrorista”.

Diego Ancalao sostuvo que llama la atención y resulta novedoso que el Ministro Luis Alberto Troncoso Lagos, en cuatro ocasiones negara el arresto domiciliario a Francisca Linconao, pero, curiosamente, dijo, en el caso del abogado, Alfonso Podlech Michaud, votara a favor de la libertad condicional de Podlech, ex fiscal militar procesado en calidad de autor del homicidio del doctor Hernán Henríquez Aravena (en 1973) y acusado de ser el autor del asesinato de 7 militantes del Partido Comunista, en el marco del llamado caso “Asalto al Polvorín”, perpetrado el mismo año. Agregó que “el ministro Troncoso tiene un sesgo con los militares. Aquí hay parcialidad contra alguien que no afecta a la ciudadanía y no constituye un peligro para la sociedad”.

Según el dirigente Mapuche, de la zona de Purén, “a la machi Francisca Linconao se le está aplicando la Ley Antiterrorista y el Estado chileno, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esa legislación ha sido cuestionada y se la ha pedido que esa normativa se deje, en general, sin efecto, ya que atenta contra el debido proceso, pero se insiste en aplicarla. Estamos en medio de un proceso viciado”.

Ancalao precisó que la acusación en contra de la machi Linconao es falsa, ya que demostró su inocencia en 2013. “No hay que olvidar que ganó un juicio en contra del Estado chileno (octubre de 2015). En este sentido, es válido traer a colación que el Primer Juzgado Civil de Temuco condenó al Estado a pagar $30 millones a la machi, estimando que la policía actuó sin mediar respeto de su condición de autoridad tradicional y el pago de dicha suma está pendiente”. Añadió que “la situación de la machi, a la luz de esos antecedentes es irregular, injusta y está siendo víctima de un ataque jurídico para satanizar a una persona que, en lo legal, no es culpable, mientras no se demuestre lo contrario”.

A juicio del dirigente Mapuche, “nuestra machi ha dado muestras de su espíritu libre que por nada del mudo ha sido sumiso, muestra de ello fue el triunfo histórico a su favor y la primera derrota al Estado frente al Convenio 169 de la OIT. Fue un recurso de protección que esta mujer interpuso en contra de la familia Taladriz por tala ilegal de árboles y arbustos nativos, humedales donde habitan fuerzas que, en la cosmovisión Mapuche, tienen el carácter de sagrados, esto en el fundo Palermo Chico, colindante con su comunidad. La Corte de Apelaciones de Temuco emitió el fallo, el mismo que, posteriormente, fue ratificado en su integridad por la Corte Suprema”.

Diego Ancalao recordó que desde la vuelta a la democracia, un total de 15 Mapuche han perdido la vida, por distintas razones. “Por tiros por la espalda, otras han amanecido colgados en extrañas circunstancias y, entonces, la situación de la machi, Francisca Linconao es una consecuencia de falta de reconocimiento por parte del Estado a derechos colectivos de los pueblos originarios en Chile y esta situación se va a seguir dando, mientras el Estado no resuelva esto y, esas consecuencias, la van a seguir pagando los más débiles”.

Agregó que, justamente, el caso de la machi cumple con tres características puntuales. “En primer lugar es por ser mujer, en segundo lugar, es por ser Mapuche y, en tercer aspecto, por ser pobre y todas las personas, en este caso, de los pueblos originarios cumplen estas condiciones y, por eso, es necesario que se reconozcan los derechos de las minorías étnicas. Francisca Linconao no está cayendo en una conducta violenta, sino que sólo quiere que se reconozcan ciertos derechos. De otra manera, no nos escuchan, porque el pueblo Mapuche carece de poder político, de poder económico y de todos los poderes que te permiten incidir en la toma de decisiones en el Estado y la única forma que te escuchen es, lamentablemente, llegando a este tipo de situaciones”.

