Definitivamente el Estado terrorista de Israel hace lo que le viene en gana en el Cercano Oriente, e incluso hace caso omiso de las resoluciones de la ONU, como en el caso de la número 2334, la más reciente, “aprobada el viernes pasado, insta a Israel a parar la actividad colonizadora en todo el territorio palestino de Cisjordania y en Jerusalén Este” http://www.eldia.com/el-mundo/israel-reta-a-la-onu-y-expandira-sus-colonias-en-jerusalen-este-190358. Y es que las autoridades israelíes planean la construcción de numerosas viviendas, hasta de miles en un corto periodo, de manera que aumentaría sustancialmente la actual cifra de colonos en territorio palestino (centenares de miles). Poco a poco se consolida el absoluto dominio israelí no sólo sobre Palestina sino sobre otras partes del Cercano Oriente, y por desgracia no hay institución u organismo gubernamental o no gubernamental en el mundo que frene las ambiciones del perverso sionismo, poderoso movimiento que mueve los hilos de Israel.

A continuación se citan algunos comentarios que evidencian la arrogancia israelí, y confirman, una vez más, el carácter terrorista del Estado de Israel, entidad que hace lo que quiere pese a las resoluciones de la ONU respecto a la ilegalidad de los asentamientos de colonos en territorios ocupados. Claro está que la ONU no es un organismo que a lo largo de su historia haya ayudado precisamente a los pueblos oprimidos en el planeta entero.

“Israel planea aprobar hoy la construcción de 618 nuevas viviendas en colonias de Jerusalén Este, por primera vez tras la condena de la ONU a los asentamientos, que en las últimas décadas no han dejado de crecer. La votación se llevará a cabo en el Comité de Planificación Urbanística de Jerusalén, según una denuncia de la ONG israelí “Ir Amim” confirmada por portavoces de la alcaldía como un procedimiento habitual.

Los proyectos de las 618 viviendas estaban previstos desde hace tiempo, aunque se teme que el vicealcalde de Jerusalén, Meir Turjeman, presidente del Comité, intente promover la aprobación de un paquete mucho mayor, pese a la reciente resolución de condena del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíbe a Israel construir en cualquier sitio ocupado en la Guerra de los Seis Días de 1967 (…)

Según “Ir Amim”, Turjeman anunció el domingo que promoverá la aprobación de los permisos de construcción para 5.600 viviendas en territorio ocupado de Jerusalén. De cumplirse el desafío del vicealcalde, avanzarían los proyectos de edificación de 2.600 unidades en Givat Hamatos -que junto con las colonias de Har Homá y Guiló consolidaría el control israelí sobre el perímetro sur de Jerusalén Este, según la ONG-; otras 2.600 en Guiló y 400 en Ramat Shlomó, en este último caso en el norte de la ciudad.

Al igual que otros políticos israelíes, Turjeman repudió la resolución internacional y aseguró en declaraciones que publica el diario Israel Hayom que no trabajará “con Naciones Unidas ni ninguna otra organización que pretenda dictar a los israelíes qué hacer en Jerusalén” http://www.eldia.com/el-mundo/israel-reta-a-la-onu-y-expandira-sus-colonias-en-jerusalen-este-190358