El sociólogo, que acaba de publicar un libro, advierte: “Ojo con el cliché de la desigualdad, porque es un cliché como digo en mi libro… Los humanos lamentablemente estamos permanentemente buscando diferenciarnos, y nos sentimos muy frustrados de la diferencia que se establece hacia nosotros, pero nos hace promover la discriminación respecto de los que están más abajo”.

El sociólogo Eugenio Tironi acaba de publicar un libro, ¿Por qué no me creen? De en la medida de lo posible a la retroexcavadora, donde analiza el devenir de la sociedad chilena desde el gobierno de Patricio Aylwin hasta el momento actual, en que la sociedad está pasando por una crisis de confianza hacia las instituciones públicas, a la par de una crítica profunda al modelo económico.

Tironi, director de la Secom en el Gobierno de Patricio Aylwin, defiende la manera en que se ejecutó la transición.

“¡La transición no abolió el modelo neoliberal, ¡en buena hora! (…) la transición nunca se planteó abolirlo ni hacerlo desaparecer bajo una retroexcavadora. Al contrario: se defendió la noción de la continuidad por sobre la ruptura, a diferencia de los que se oponían al plebiscito (de 1988) y estaban por la insurrección y la vía armada. Pero ahora ellos son hoy los ‘héroes’ y los demás somos todos vendidos”, dijo en entrevista con revista Caras.

Sobre las permanentes críticas a cómo se forjó el modelo económico a partir de 1990, Tironi afirma que “me parece infantil criticar el pasado y suponer que las cosas se pudieron haber hecho distinto… ¿en base a qué? Cuando alguien plantea la tesis de la retroexcavadora o de la abolición del pasado, puede conducir a los países al abismo”, enfatiza.

El sociólogo explica que lo trazado desde el Gobierno de Aylwin no significó necesariamente fortalecer el modelo. “Con Aylwin se hizo la reforma tributaria y la laboral… Ahora, si alguien me dice que Foxley (su ministro de Hacienda) no buscó abolir el modelo, obviamente no. Y los que vinieron después, como Nicolás Eyzaguirre, tampoco. Como dije: el modelo fue corregido por la Concertación”, puntualiza.

En la misma línea, Tironi cree que el modelo económico en Chile, no se hizo en función de los “más ricos” sino por el contrario. “[El modelo] fue corregido y perfeccionado desde luego, pero perfeccionado no en función de los más ricos sino en función de los pobres”.

El dueño de Tironi & Asociados, cree que, en los términos en que se discute en Chile, la desigualdad es un cliché. “Ojo con el cliché de la desigualdad, porque es un cliché como digo en mi libro… Los humanos lamentablemente estamos permanentemente buscando diferenciarnos, y nos sentimos muy frustrados de la diferencia que se establece hacia nosotros, pero nos hace promover la discriminación respecto de los que están más abajo”, aseguró.

*Fuente: El Mostrador

Más sobre el tema: