Rómulo Torres es economista, actual Director de Forum Solidaridad Perú y miembro de importantes organizaciones y redes, entre las que destacan: la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC); y la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd). Desde estas redes y organizaciones integra los Comités Internacional y Nacional del VIII Foro Social Panamazónico (FOSPA), en proceso para realizarse en Tarapoto, Perú, entre el 28 de abril y el 1 de mayo de 2017.

Es en razón de esos múltiples roles, y para hablar de la situación regional, la arquitectura financiera y el Foro social Panamazónico, es que fue invitado en noviembre pasado al IV Congreso de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), que articula movimientos indígenas de los países andinos: Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, y es también Miembro del Comité internacional del FOSPA. El Congreso se realizó en Silvania, a las afueras de Bogotá, Colombia, en dependencias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Para conversar sobre esta participación y los tópicos tratados, el Sistema de Comunicaciones entrevistó a Rómulo Torres al regreso de esta importante cita.

FOSPA: Rómulo, cuéntanos de que se trataba esta importante Asamblea en Colombia y la invitación que recibiste para participar en ella.

R.T: Se trataba de un congreso interno de la CAOI, para elegir nueva Junta Directiva y actualizar la situación. CAOI es parte de dos procesos y redes en las que yo participo: el Foro Panamazónico, del cual es miembro de su Comité Internacional, y Latindadd, en la cual se vincula a su Grupo Multi actores. En ambas instancias se ha generado una relación de trabajo con sus dirigentes y tuvieron la gentileza de invitarme a su Asamblea para hablar de situación actual, arquitectura financiera y el VIII Foro social Panamazónico. Tarea nada fácil pero que sumí con gusto, y que resultó muy grata y muy enriquecedora en el intercambio con alrededor de 50 representantes indígenas, no solo de los países andinos que integran formalmente la CAOI: Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, sino con delegados invitados de Paraguay y Argentina.

FOSPA: ¿Y cómo encaraste el desafío de exponer temas tan amplios y complejos como los que te solicitaron?

R.T.: Bueno, imagínate, unos temas tremendos y todos juntos, ¿no? Pero lo que hice fue buscar líneas fundamentales centrales y transversales de la situación y de la arquitectura política, buscando trasmitirlas y conversarlas de manera sencilla, no tanto en el detalle académico, sino en lo fundamental y sobre todo en las propuestas de qué hacer frente a ellas, desde los movimientos sociales y las organizaciones ciudadanas.

FOSPA: ¿Por dónde empezaste?

R.T: Comencé por un hito reciente pero que además refleja toda una tendencia de retroceso democrático y sobre todo de mucho peligro para los pueblos, esto es, la elección de Donald Trump en los Estados Unidos. Afirmé que los pueblos debemos estar en alerta con la elección de este representante de la ultra derecha en USA. ¿Por qué digo esto? Tres razones fundamentales. Primero, porque claramente debilita el sistema internacional e derechos de las naciones Unidas, que bien o mal, cuestionable y lo que se quiera, pero ha sido un soporte que permite defender y ampliar derechos mínimos de los pueblos. En el mismo sentido, debilita también los acuerdos multi o bi laterales que de algún modo contribuyen a la paz, el caso del choque creciente con Rusia es un ejemplo, pero también con China y aún Alemania son todos preocupantes. Y en tercer lugar, porque se trata de un presidente que tiene un claro discurso discriminador hacia muchos actores: migrantes, pueblos no occidentales, entre otros. Esto, no solo no contribuye a mitigar sino que incentiva los desencuentros y las violencias.

FOSPA: ¿Y la arquitectura financiera?

R.T.: Yo llamo a la actual arquitectura financiera global como una “arquitectura del despojo”, hegemonizada por criterios de privatización en detrimento de lo público, de las ganancias del capital sobre lo estatal en tanto garantía de derechos para la gente. De ello se generan una serie de mecanismos de despojo tales como la deuda pública, procesos de privatización de empresas públicas, tratados de libre comercio, y una fiscalidad inequitativa, dominada por paraísos fiscales que evaden la ley de tributos. Lo que está en cuestión es ¿cómo manejar el mundo? Y la tendencia actual muestra el predominio del capital hasta el punto que se vuelve antagónico con la democracia, ahí está el caso en nuestros países de los proyectos extractivos inconsultos y contaminantes, y el despojo y exclusión de los pueblos indígenas, como ejemplo. Todo esto en el contexto de una guerra de capitales, cuyos actores más visibles son USA, Rusia, China, entre otros, pero que amenaza con desatar guerras prácticamente en cualquier región del planeta.

FOSPA: Surge la vieja pregunta del millón, ¿qué hacer?

R.T.: Así es. Yo he trasmitido dos o tres ideas fundamentales. Una, recordar que a pesar de la situación difícil, con retrocesos, los pueblos tenemos un acumulado importante y decisivo de propuestas, están ahí, en muchos ámbitos fundamentales, lo que falta es acumular fuerza, no solo para resistir, sino para que sean las alternativas que disputen y hegemonicen la realidad. Para eso, resulta imprescindible y urgente articular actores múltiples que están en lucha o interesados en el cambio, en empujar esas propuestas. Debemos superar los particularismos que impiden articular. Por ejemplo, las agendas indígenas son muy ricas y muy claras, pro ¿cómo dialogan con los actores no indígenas para acumular la fuerza de ser hegemónicas socialmente? De ahí la importancia crucial de generar espacios de encuentro y debate y ojalá de acción conjunta, multi actores. Ese es el caso y es la importancia del Grupo Multi actores de Latindadd y del Foro Social Panamazónico, entre otras iniciativas, que debemos fortalecer para fortalecer un sujeto social múltiple y diverso, pero que actúa en conjunto para ser alternativa.

FOSPA: Muchas gracias, Rómulo.

R.T.: Gracias a ustedes.

*Fuente: Foro Social Panamazónico FOSPA